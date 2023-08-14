Сочинение 11

Типичные ошибки:

подмена анализа проблемы пересказом текста литературного произведения или критической статьи;

отсутствие цитатного материала или недостаточность его привлечения (т. е. недостаточность доказательной аргументации с использованием примеров из литературного текста при наличии собственных суждений);

неуместное цитирование или пересказ содержания, не связанные с проблемой, предложенной в вопросе;

фактические ошибки и неточности.

Пример

11.4. Тема нравственного падения личности в отечественной литературе. (На примере произведения одного из писателей: А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, М.А. Шолохова)

Тема нравственного падения личности для литературы не редкость, так как во все времена есть люди, для которых моральные нормы и честь – пустой звук. Такой образ можно найти и в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина.

Швабрин – персонаж, с которым Гринёв впервые встречается в Белгородской крепости. Глазами Петра автор рисует нам портрет Швабрина, который одновременно привлекает внешностью и отталкивает от себя чем-то неприятным в своих чертах. Сосланный в крепость, герой уже дает понять, что он не идеальный человек, однако он мог исправиться.

Ложную надежду подает его извинение перед Гринёвым после их дуэли, ставшей продолжением вспыхнувшего между ними конфликта, за которым последовала очередная пакость Швабрина. Он поспособствовал донесению информации о дуэли родителям Гринёва.

Следующим шагом в падении личности Швабрина становится его предательство. Герой предает товарищей по службе и переходит на сторону Пугачева во время осады крепости, после чего, получив власть, пытается завладеть и некогда отказавшей ему в любви Машей. Его план срывается из-за Гринёва, к тому времени заслужившего расположение от самого Емельяна Пугачева за свою честность и доброту. Разоблаченный Швабрин пресмыкается перед Пугачевым и вымаливает помилование. Главный герой увозит Машу из крепости.

В этот момент кажется, что счастливый финал героев близок, но вновь вмешивается Швабрин. Для героя это становится точкой невозврата. Утопая в своих злых поступках, он пытается утянуть за собой и Петра Гринёва, донося о нем, как предателе суду. Он улыбается Петру, предвкушая его страдания, забывая, что в отличие от него совесть героя чиста и на его стороне другие люди. Маша доказывает невиновность возлюбленного, а Швабрин проведет жизнь в кандалах, лишенный всего.

Так, через весь роман проходит идея автора о том, что для человека не должно быть ничего важнее сохранения чести и достоинства. Именно поэтому Гринёв заслужил право на счастье, в то время как Швабрин своими же действиями утянул себя на дно, окончательно пав как личность. Так ставится точка в их конфликте как героев-антиподов.

К1. Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, многосторонне. Ответ выпускника нацелен на раскрытие сущности вопроса, тезисы сформулированы верно, продемонстрировано знание сюжета произведения, общее понимание его проблематики. 3 балла.

К2. Для аргументации текст привлекается на уровне анализа важных для выполнения задания образов и микротем. Все сформулированные выпускником тезисы подкреплены аргументами и необходимыми примерами. Авторская позиция не искажена, однако выявлена фактическая ошибка в названии крепости (Белгородская вместо Белогорская). 2 балла.

К3. Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, три из них (персонаж, конфликт, герои-антиподы) использованы для анализа текста произведения в целях раскрытия темы сочинения, ошибки в использовании понятий отсутствуют. 3 балла.

К4. В целом работа композиционно продумана, смысловые части сочинения связаны между собой. Внутри смысловых частей нет нарушений последовательности, логических несоответствий и необоснованных повторов. 3 балла.

К5. В работе допущено более 5 речевых ошибок: «Глазами Петра автор рисует нам портрет Швабрина …»; «…последовала очередная пакость…»; «…поспособствовал донесению информации …», «…финал героев близок …», «Утопая в своих злых поступках, он пытается утянуть за собой и Петра Гринёва…», «Швабрин своими же действиями утянул себя на дно…». 0 баллов.

К6. Орфографических ошибок нет. 1 балл.

К7. Допущена 1 пунктуационная ошибка «… донося о нем, как предателе…» . 1 балл.

К8. Допущена 1 грамматическая ошибка («Маша доказывает невиновность возлюбленного, а Швабрин проведет жизнь в кандалах …»- видовременное несоответствие глагольных форм). 1 балл.

Оценка за сочинение: 14 баллов/18 (по критериям: 3; 2; 3; 3; 0; 1; 1; 1)