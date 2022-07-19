Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»

История создания произведения
Замысел романа рождается у Достоевского на каторге. Первоначально автор задумал написать «Преступление и наказание» в форме исповеди, перенести на страницы романа весь духовный опыт каторги. Однако в 1859 году работа так и не была начата.
В июне 1865 года у Достоевского появляется замысел романа «Пьяненькие». Он предлагает публиковать это произведение А.А. Краевскому, редактору «Отечественных записок», но получает отказ.
Оставив «Пьяненьких», осенью 1865 года в Висбадане Достоевский принялся за повесть, о которой он сам писал издателю журнала «Русский вестник» М. Н. Каткову: «Это – психологический отчет одного преступления».
Уже в Петербурге повесть переросла в роман. В январе 1866 года на страницах «Русского вестника» появляется первая часть «Преступления и наказания», однако роман еще не был завершен. Писатель отходит от первоначального замысла и пишет роман не от первого лица (лица преступника), а в виде рассказа автора.
Работа над романом продолжалась весь 1866 год. После того, как «Преступление и наказание» было напечатано в «Русском вестнике», Достоевский решил опубликовать роман отдельным, самостоятельным изданием. Двухтомное исправленное издание вышло в Петербурге уже в 1867 году.
Родион Романович Раскольников - молодой человек 23 лет. Приехал учиться в Петербург три года назад, но бросил учебу из-за бедности. Несостоявшийся выпускник юридического факультета.
Описание внешности: «...он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно рус, ростом выше среднего, тонок и строен...».
Качества: необщительный, замкнутый, горделивый, высоко ценит себя, мрачный, надменный, мнительный, великодушный, добрый.
Авдотья Романовна Раскольникова (Дуня) – сестра Раскольникова. Красивая, умная девушка с характером. Вместе с матерью, Пульхерией Александровной, живет в бедности. Соглашается на брак с Лужиным, чтобы избавить свою семью от нищеты, готова пожертвовать собой.
Описание внешности: «Лицом она была похожа на брата, но ее даже можно было назвать красавицей. Волосы у нее были темно-русые, немного светлей, чем у брата; глаза почти черные, сверкающие, гордые и в то же время иногда, минутами, необыкновенно добрые. Она была бледна, но не болезненно бледна; лицо ее сияло свежестью и здоровьем».
Качества: характерная, душевная, благородная, добрая, жертвенная, честная.
Петр Петрович Лужин – жених Дуни. Мужчина 45 лет, делец, богатый человек. Хочет открыть в Петербурге свою адвокатскую контору. На Дуне собирается жениться по расчету (ищет бедную, благодарную и покорную жену).
Описание внешности: «Лицо его, весьма свежее и даже красивое, и без того казалось моложе своих сорока пяти лет. Темные бакенбарды приятно осеняли его с обеих сторон, в виде двух котлет, и весьма красиво сгущались возле светловыбритого блиставшего подбородка».
Качества: жадный, подлый, мелочный, расчетливый.
Аркадий Иванович Свидригайлов - мужчина лет 50, богатый помещик, вдовец (был женат на Марфе Петровне), бывший шулер. В его семье работала гувернанткой Дуня. Свидригайлов влюбился в девушку и пытался ее соблазнить, но всякий раз получал решительный отказ. В конце совершает самоубийство.
Описание внешности: «Широкое, скулистое лицо его было довольно приятно, и цвет лица был свежий, не петербургский. Волосы его, очень еще густые, были совсем белокурые и чуть-чуть разве с проседью, а широкая, густая борода, спускавшаяся лопатой, была еще светлее головных волос. Глаза его были голубые и смотрели холодно-пристально и вдумчиво; губы алые».
Качества: развратный, сумасбродный, эгоистичный, в то же время совесть и благородство еще живут в его душе.
Семен Захарович Мармеладов – спившийся чиновник, потерявший свою последнюю работу из-за пристрастия к алкоголю. Мармеладову за 50, с Раскольниковым он знакомится в распивочной и рассказывает о себе и своей семье (так происходит заочное знакомство Раскольникова с Соней Мармеладовой).
Описание внешности: «Это был человек лет уже за пятьдесят, среднего роста и плотного сложения, с проседью и с большою лысиной, с отекшим от постоянного пьянства желтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками, из-за которых сияли крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые глазки».
Качества: добрый и совестливый человек, сострадательный, но не способен справиться с собственной зависимостью (=безволие).
Софья Семеновна Мармеладова (Соня Мармеладова) – дочь Мармеладова, девушка 18 лет. «Пошла по желтому билету», чтобы прокормить свою семью (при этом малые дети мачехи Катерины Ивановны не являются для нее родными по крови). Именно ей Раскольников признался в своем преступлении.
Описание внешности: «малого роста», «белокуренькая, личико всегда бледненькое, худенькое», «с замечательными голубыми глазами».
Качества: кроткая, добрая, терпеливая, безропотная, жертвенная, верующая.
Порфирий Петрович – следователь по делу об убийстве старухи-процентщицы и ее сестры, дальний родственник друга Раскольникова Разумихина.
Описание внешности: «Это был человек лет тридцати пяти, росту пониже среднего, полный и даже с брюшком, выбритый, без усов и без бакенбард, с плотно выстриженными волосами на большой круглой голове, как-то особенно выпукло закругленной на затылке. Пухлое, круглое и немного курносое лицо его было цвета больного, темно-желтого, но довольно бодрое и даже насмешливое. Оно было бы даже и добродушное, если бы не мешало выражение глаз, с каким-то жидким водянистым блеском, прикрытых почти белыми, моргающими, точно подмигивая кому, ресницами».
Качества: умный, тонкий, хитрый, благородный, тонкий психолог, держит свое слово.