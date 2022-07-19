Поэтический язык В.В. Маяковского

«А вы могли бы?»

Лирический герой стихотворения, которого Маяковский, естественно, отождествляет с собственной персоной, глубоко несчастен и страдает от духовного одиночества. В жизни поэта было много лишений и духовных драм, он до конца остался один на один с собственным «Я». Любимые им люди отвергали его, общество не принимало резкие, порой карикатурные стихи. Основная идея произведения — монотонность бытия, отсутствие родственной души в окружении поэта. В то время, как обычный человек, посмотрев на водосточную трубу, увидит в ней всего лишь водосточную трубу, Маяковский разглядит в предмете причудливую флейту. Он сетует на то, что таких людей как он, очень мало, и он ужасно одинок в своем творческом видении мира. Он отчетливо слышит «зовы новых губ», то есть он готов к новым идеям, открыт для новых людей. Его же окружение настроено не столь либерально. Бунтарю Маяковскому ужасно тесно существовать в подобных рамках, в условиях тотального непонимания и неприятия другими его идей и его творчества. Стихотворение «А вы могли бы?» остро передает трагизм бытия непонятого никем автора. Он задыхается среди серой массы, не может почувствовать, пожалуй, главных радостей, которые доступны обычным людям: свободу, любовь, понимание. И все же, несмотря на общий тон стихотворения, оно носит больше оптимистический характер. В силу возраста автор еще уверен, что он сможет свернуть горы.

Произведение «Послушайте!» не похоже на другие шедевры поэта, оно выглядит как вопрос и мольба, обращенные к обществу. В нем автор пытается найти жизненный смысл – это главная тема стихотворения. Он как бы взывает к невидимому слушателю. Поэт рассуждает, что «кто-то» зажигает звезды на небе, и он управляет нашей судьбой, ведь ему это нужно. «Послушайте!» является ярким произведением из раннего Маяковского, автор написал его в 20 лет. В стихе чувствуется неопределенность поэта в жизни, его непризнание и непонимание обществом. Не просто так использован здесь символ «звезды», для автора путеводная звезда являлась жизненным кредо, музой для творчества. Маяковский подразумевает под зажженными звездами на небе новых светил поэзии, в том числе и себя самого. И кто-то решает, будет ли загораться еще одна звезда на небе, то есть примет ли общество и руководящие должности творчество новоиспеченного автора. Здесь поэт касается темы о Боге, у которого просит, чтобы на небе загорелась еще одна звезда, иначе он не перенесет эту «беззвездную муку». Здесь очень ярко выражается важность признания поэта обществом, что несет для него главный смысл существования. В стихотворении раскрыта тема одиночества, которая переполняла душу поэта, терзала его изнутри. Он говорит, что для кого-то звезды лишь «плевочки». Но для него, скрытого героя, не имеющего четкого определения в сюжете, они целый мир. Автор называет их жемчужинами. В этом произведении переплетаются чувства лиризма и трагизма бытия Маяковского В.В. Этим произведением автор пытался достучаться к сердцам слушателей, добиться всеобщего признания и понимания своего авангардного и модернистского творчества.

«Прозаседавшиеся» — стихотворение было написано в 1922 году, и это слово и по сей день является нарицательным. Настолько яркую карикатуру на существующий бюрократический строй с присущей ему прямотой и колкостью нарисовал Маяковский. Главной темой и основной смысловой нагрузкой стихотворения служит задача высмеять бюрократические проволочки и напускную важность чиновников того времени. То, что произведение актуально до сих пор, говорит о том, что Маяковский поднял пласт действительно важных и острых проблем. Он настолько метко и очень жестко высказывается об этом, что сразу же находит живой отклик в сердцах читателей, заставляет их негодовать вместе с ним. Во время написания произведения бюрократизм действительно был доведен до абсурда и возведен в некий культ. Это мешало обычным гражданам совершать повседневные дела, ведь для получения одной только справки им приходилось изрядно побегать на протяжении нескольких недель. Та же работа, которую подобно муравьям, на протяжении всего стихотворения нескончаемо ведут «важные» чиновники, в итоге никому не нужна. Произведение — чистой воды сатира с преобладающими гневными нотками обличения и разоблачения. Проситель в образе главного героя на протяжении всего стихотворения тщетно оббивает пороги государственных учреждений и никак не может найти встречи с неуловимыми чиновниками.

«Хорошее отношение к лошадям». Стихотворение было создано Маяковским после того, как он сам стал свидетелем того, как на обледеневшей мостовой Кузнецкого моста «лошадь на круп грохнулась». В характерной для него прямолинейной манере он показывает читателю, как это произошло и описывает, как на это отреагировала сбежавшаяся толпа, для которой данное происшествие показалось весьма комичным и забавным: «смех зазвенел и зазвякал: - Лошадь упала! Упала лошадь! — Смеялся Кузнецкий». И только один лирический герой, случайно проходивший рядом, не пожелал стать частью улюлюкавшей и потешающейся над бедным созданием толпы. Его поразила та «звериная тоска», которая таилась в глубине лошадиных глаз, и ему захотелось как-то поддержать и приободрить бедную животинку. Мысленно он попросил её перестать плакать и утешил словами: «Деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь». И рыжая кобыла, словно ощутив и поняв его доброту и теплое участие в её судьбе, поднимается на ноги и идет дальше. Слова поддержки, которые она получила от случайного прохожего, дают ей силы побороть её проблемы, она вновь чувствует себя молодой и энергичной, готовой продолжать нелегкий, порою непосильный каторжный труд: «И все ей казалось – она жеребенок, и стоило жить, и работать стоило».

Стихотворение «Юбилейное» построено в форме монолога, в котором автор обращается к Пушкину. В весьма завуалированной форме поэт извиняется перед классиком за манифест футуристов, признаваясь, что он теперь «свободен от любви и от плакатов». Кроме этого, Маяковский действительно много размышляет о литературном наследии, оставленном потомками, и приходит к выводу, что порой «жизнь встает в другом разрезе, и большое понимаешь через ерунду». Единственное, с чем не может смириться Маяковский – лирика в общепринятом смысле, которой, как считает поэт, не место в революционной литературе. По этой причине он отпускает довольно колкие и едкие замечания в адрес Сергея Есенина, считая, его «коровою в перчатках лаечных». Однако к Некрасову, в творчестве которого тоже немало лирических и даже романтических произведений, Маяковский относится весьма уважительно, утверждая, что «вот он мужик хороший», так как «он и в карты, он и в стих, и так неплох на вид». Что до своих современников, то к ним Маяковский относится с большой долей иронии и пренебрежения, считая, если поставить всех поэтов алфавитном порядке, то нишу между буквами «М» (Маяковский) и «П» (Пушкин) попросту некем будет заполнить. К самому же Пушкину поэт испытывает уважение, сожалея о том, что тот жил в другое время. Иначе «стали бы по Лефу соредактор» и «я бы и агитки вам доверить мог». Анализируя поэзию как социальное и общественное явление, Маяковский утверждает, что она «пресволочнейшая штуковина: существует – и ни в зуб ногой», намекая на то, что от рифмованных строк никуда не деться. Однако в силах каждого поэта создавать такие произведения, чтобы они действительно приносили пользу обществу, а не являлись лишь отражением чьих-то душевных терзаний. Обращаясь к Пушкину, Маяковский отмечает: «Может, я один действительно жалею, что сегодня нету вас в живых». Но при этом подчеркивает, что и он сам не вечен, однако «после смерти» им «стоять почти что рядом». Однако автор не хочет себе той посмертной участи, которая постигла Пушкина, ставшего кумиром многих поколений. Он категорически против всяческих памятников, считая, что чтить поэтов нужно тогда, когда они еще живы. «Ненавижу всяческую мертвечину! Обожаю всяческую жизнь!», — эта финальная фраза произведения также относится и к литературе, которая, по мнению Маяковского, должна быть актуальной, яркой и оставляющей след в душе.

«Нате!» — это своеобразный вызов буржуазному обществу, для которого поэзия по-прежнему является аморфным искусством, призванным услаждать слух. Поэтому автор, которому приходится зарабатывать себе на жизнь публичным чтением собственных стихов, весьма возмущен таким потребительским отношением к литературе. Его стихотворение «Нате!» посвящено всем тем, кто видит не суть поэзии, а лишь ее оболочку, пустую обертку, в которую можно вложить любое лакомство, вкуса которого обыватели так и не смогут почувствовать.

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Главным героем этого произведения является солнце, которое поэт сделал одушевленным существом. Автор посчитал, что солнце, каждый день путешествующее по небу одним и тем же маршрутом, является бездельником и тунеядцем, которому попросту нечем себя занять. Однажды, наблюдая за тем, как оно «медленно и верно» спускалось за деревню, Маяковский обратился к небесному светилу с гневной речью, заявив, что «чем так, без дела заходить, ко мне на чай зашло бы!». И — оказался сам не рад такому предложению, так как солнце действительно явилось к Маяковскому в гости, опалив его своим жаром: «Ты звал меня? Чаи гони, гони, поэт, варенье!». В итоге небесное и поэтическое светила провели за одним столом целую ночь, жалуясь друг другу на то, как трудно им живется. И Маяковский осознал, что он в любой момент может отказаться от своих стихов и сменить перо, к примеру, на обычный рубанок. Однако солнце лишено такой возможности, и ему каждый день необходимо вставать и освещать землю. На фоне откровений небесного гостя автор почувствовал себя весьма неуютно и понял, что только такой самоотверженный труд может действительно изменить этот мир, сделать его светлее и чище. Маяковский призывает каждого человека не только следовать своему призванию, но и любое дело выполнять с максимальной самоотдачей. Иначе смысл существования попросту теряется. Ведь люди приходят в этот мир с определенной миссией, которая заключается в том, чтобы «светить всегда, светить везде до дней последних донца». Поэтому нет смысла жаловаться на усталость и сетовать на то, что кому-то судьбой определен более легкий жизненный путь. Беря пример со своего гостя, Маяковский заявляет: «Светить — и никаких гвоздей! Вот лозунг мой — и солнца!». И этой простой фразой подчеркивает, насколько важное значение имеет работа каждого из нас, будь то поэт или же обычный труженик села.

Скрипка и немножко нервно

Главная тема этого стихотворения – одиночество. Бесконечный трагизм положения героя выражается с помощью развёрнутого сравнения его со скрипкой: «Знаете что, скрипка? Мы ужасно похожи: я вот тоже ору — а доказать ничего не умею!» Лирический герой оказывается окружён обывателями (которых здесь символизирует оркестр), не понимающими и высмеивающими самые искренние его чувства.

Лиличка!

«Лиличка!» - стихотворение о любви страстной, безбрежной, посвящённое любви всей жизни Маяковского – Лиле Брик. Это чувство здесь предстаёт жизненно необходимым, но при этом тяжёлым и болезненным.

Дешёвая распродажа

Стихотворение «Дешёвая распродажа» - ещё один текст, в котором появляется образ непонятого поэта. Лирический герой ощущает пропасть между собой, духовно богатым, «бесконечно больше… чем любой Пьермонт Морган» и толпой, опасливо придерживающей карман, нравственно нищей. Маяковский верит, что его будет помнить, несмотря на эту пропасть, ещё очень долго. Таким образом в стихотворении появляется тема поэтического бессмертия. Однако слава не нужна герою, он готов отказаться от неё и от своего дара «за человечье слово» - отдать самое ценное первому, кто сможет его понять и отнестись к нему по-человечески. При этом поэт понимает, что он так и не найдёт поддержки, да и обывателю не нужен вечный и величайший дар.