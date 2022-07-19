Сочинения 5 и 10
Задания 5 и 10 проверяют:
умение воспринимать информацию, содержащуюся в тексте;
умение анализировать содержание текста;
умение обобщать наблюдения над художественным текстом;
умение логично и последовательно излагать мысли;
умение соблюдать нормы речи.
Понимание специфики заданий 5 и 10 – важнейшее условие их успешного выполнения. Минимально достаточным считается умение адекватно воспринять суть вопроса и дать на него прямой ответ.
В зависимости от конкретного задания основной тезис, содержащийся в ответе выпускника, может быть:
свободным изложением материалов учебных пособий;
представлением собственной аргументированной точки зрения экзаменуемого.
Пример 1
Вопрос 5.1: Что такое «обломовщина»?
Ответ:
«Обломовщина» – это состояние души человека, который просто лежит на кровати и ничего не делает, делать не хочет и даже не осознает то, что нужно что-то делать. Человек бездельничает не оттого, что он болен или устал, а потому, что это его обычное состояние души. И он считает свое поведение нормальным.
Понимание текста (поверхностное, на балл не влияет)
Привлечение текста на уровне общих рассуждений (+фактологическая ошибка)
Речевые и логические ошибки отсутствуют
Итого: 5 баллов (2,1,2)
Пример 2
В чём Г.Р. Державин видит истинную награду поэтического таланта? (По стихотворению «Памятник»)
Ответ:
Само название стихотворения Державина «Памятник» указывает на то, что поэт размышлял о признании и забвении, о вечном и сиюминутном, о смерти и бессмертии. Г.Р. Державин истинной наградой поэтического таланта считает народное признание, сохраняющуюся в веках память, которая будет вечно жить в сердцах людей. И это – самая ценная награда, о которой мечтает каждый писатель и поэт
Ответ экзаменуемого свидетельствует о понимании стихотворения: К1 – 2 балла. Однако сам текст для аргументации привлекается только на уровне общих рассуждений, фактические ошибки отсутствуют: К 2 – 1 балл. В ответе соблюдаются логика изложения мыслей и речевые нормы: К3 – 2 балла.