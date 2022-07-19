Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Литература
Литература 17-18 века
"Недоросль" и классицизм Анализ стихотворения Г.Р. Державина - “Памятник”
Теория литературы
Модернизм Облако в штанах Образ лишнего человека в русской литературе Романтизм Реализм Сентиментализм Классицизм Жизненный путь Пьера и Андрея Поэзия Пушкина Введение в 20 век Образ Чичикова “Новые люди” в русской литературе Маленький человек
Сочинения
Сочинение 12 Мини-сочинения 5 и 10 Мини-сочинения 6 и 11
Литература первой трети 19 века
Тема одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова Жанр “Мертвых душ” В.А. Жуковский - первый русский поэт-романтик Смысл названия комедии “Горе от ума” “Евгений Онегин” Особенности композиции романа “Герой нашего времени”
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 3
Древнерусская литература
Древнерусская литература и фольклор История создания “Слова о полку Игореве”
Произведения 20 века
Революция в поэме А.А. Блока "Двенадцать" Философский смысл рассказа И.А. Бунина "Господин из Сан-Франциско" Почему М.И. Цветаева не принадлежит ни к одному из литературных направлений? "Старуха Изергиль" М. Горький А.И. Солженицын "Один день Ивана Денисовича" История литературы первой половины ХХ века Тема творчества в поэзии Б. Пастернака Россия 20-30х гг в лирике О.Э. Мандельштама "Тихий Дон": история создания и проблема авторства Из истории создания "На дне" Горького Русская литература второй половины ХХ века Чем ранняя лирика А.А. Ахматовой отличается от поздней лирики? Гражданская война в романе М.А. Булгакова "Белая гвардия" Тема родины в лирике С.А. Есенина История создания и печати романа Б. Пастернака "Доктор Живаго" Поэтический язык В.В. Маяковского Жизненный путь Григория Мелехова Историческая память в поэме "Реквием" Образ Прекрасной дамы в лирике А.А. Блока
Средства выразительности
Тропы Фигуры речи
Главные произведения второй половины 19 века
“Гроза” А.Н. Островского Религиозные мотивы в романе "Преступление и наказание" Композиция романа "Обломов" Смысл финала романа И.С. Тургенева “Отцы и дети”
Лирика второй половины 19 века
Ф.И. Тютчев “Silentium!” Тема природы в лирике А.А. Фета Как отличить стихотворения Ф.И. Тютчева от стихотворений А.А. Фета? Гражданская лирика Н.А. Некрасова

Сочинения 5 и 10

Задания 5 и 10 проверяют:

  • умение воспринимать информацию, содержащуюся в тексте;

  • умение анализировать содержание текста;

  • умение обобщать наблюдения над художественным текстом;

  • умение логично и последовательно излагать мысли;

  • умение соблюдать нормы речи.

Понимание специфики заданий 5 и 10 – важнейшее условие их успешного выполнения. Минимально достаточным считается умение адекватно воспринять суть вопроса и дать на него прямой ответ.

В зависимости от конкретного задания основной тезис, содержащийся в ответе выпускника, может быть:

  • свободным изложением материалов учебных пособий;

  • представлением собственной аргументированной точки зрения экзаменуемого.

Пример 1

Вопрос 5.1: Что такое «обломовщина»?

Ответ:

«Обломовщина» – это состояние души человека, который просто лежит на кровати и ничего не делает, делать не хочет и даже не осознает то, что нужно что-то делать. Человек бездельничает не оттого, что он болен или устал, а потому, что это его обычное состояние души. И он считает свое поведение нормальным.

Понимание текста (поверхностное, на балл не влияет)

Привлечение текста на уровне общих рассуждений (+фактологическая ошибка)

Речевые и логические ошибки отсутствуют

Итого: 5 баллов (2,1,2)

Пример 2

В чём Г.Р. Державин видит истинную награду поэтического таланта? (По стихотворению «Памятник»)

Ответ:

Само название стихотворения Державина «Памятник» указывает на то, что поэт размышлял о признании и забвении, о вечном и сиюминутном, о смерти и бессмертии. Г.Р. Державин истинной наградой поэтического таланта считает народное признание, сохраняющуюся в веках память, которая будет вечно жить в сердцах людей. И это – самая ценная награда, о которой мечтает каждый писатель и поэт

Ответ экзаменуемого свидетельствует о понимании стихотворения: К1 – 2 балла. Однако сам текст для аргументации привлекается только на уровне общих рассуждений, фактические ошибки отсутствуют: К 2 – 1 балл. В ответе соблюдаются логика изложения мыслей и речевые нормы: К3 – 2 балла.