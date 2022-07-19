Сочинения 5 и 10

Задания 5 и 10 проверяют:

умение воспринимать информацию, содержащуюся в тексте;

умение анализировать содержание текста;

умение обобщать наблюдения над художественным текстом;

умение логично и последовательно излагать мысли;

умение соблюдать нормы речи.

Понимание специфики заданий 5 и 10 – важнейшее условие их успешного выполнения. Минимально достаточным считается умение адекватно воспринять суть вопроса и дать на него прямой ответ.

В зависимости от конкретного задания основной тезис, содержащийся в ответе выпускника, может быть:

свободным изложением материалов учебных пособий;

представлением собственной аргументированной точки зрения экзаменуемого.

Пример 1

Вопрос 5.1: Что такое «обломовщина»?

Ответ:

«Обломовщина» – это состояние души человека, который просто лежит на кровати и ничего не делает, делать не хочет и даже не осознает то, что нужно что-то делать. Человек бездельничает не оттого, что он болен или устал, а потому, что это его обычное состояние души. И он считает свое поведение нормальным.

Понимание текста (поверхностное, на балл не влияет)

Привлечение текста на уровне общих рассуждений (+фактологическая ошибка)

Речевые и логические ошибки отсутствуют

Итого: 5 баллов (2,1,2)

Пример 2

В чём Г.Р. Державин видит истинную награду поэтического таланта? (По стихотворению «Памятник»)

Ответ:

Само название стихотворения Державина «Памятник» указывает на то, что поэт размышлял о признании и забвении, о вечном и сиюминутном, о смерти и бессмертии. Г.Р. Державин истинной наградой поэтического таланта считает народное признание, сохраняющуюся в веках память, которая будет вечно жить в сердцах людей. И это – самая ценная награда, о которой мечтает каждый писатель и поэт

Ответ экзаменуемого свидетельствует о понимании стихотворения: К1 – 2 балла. Однако сам текст для аргументации привлекается только на уровне общих рассуждений, фактические ошибки отсутствуют: К 2 – 1 балл. В ответе соблюдаются логика изложения мыслей и речевые нормы: К3 – 2 балла.