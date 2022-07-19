Древнерусская литература и фольклор

Начало всего. Фольклор и древнерусская литература.

Начиная разговор об истории русской литературы, прежде всего стоит обратиться к истокам, а именно к фольклору и древнерусской литературе, на которую приходится большой временной отрезок с XI века до XVII.

Фольклор (от англ. folk – «народ» и lore – «мудрость, знание») – устное народное творчество. Различается музыкальный и словесный фольклор – народнопоэтическое искусство.

Также выделяют такие особенности фольклора как:

Устное бытование - произведения дописьменного и письменного периода русской истории, но не имевшие письменной фиксации, передавались из уст в уста. Традиционность – важнейшее и основное специфическое свойство фольклора, выражающееся в том, что существовали общепринятые традиционные приемы сказывания и пения. Коллективность – в фольклоре отражалось не индивидуальное сознание автора, а порядки, нравы, традиции и история целой общности людей. Фольклор – синтетическое синкретичное искусство, т.к. в произведениях тесно соединяются элементы различных видов искусств – словесного, музыкального, театрального, а также искусство еще было не отделено от других видов духовной деятельности, существовало в соединении с другими видами духовного сознания. Утилитарность УНТ – стремление практически влиять на природу и людские дела. Вариативность и импровизация фольклорных произведений - каждый носитель фольклора творит в границах общепринятой традиции, опираясь на предшественников, повторяя, изменяя, дополняя текст произведения.

К жанрам устного народного творчества относят:

Сказки - это преимущественно прозаическое художественное произведение волшебного, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел.

Легенды - это устные народные рассказы, в основе которых лежат чудеса, фантастические образы или представления, воспринимающиеся рассказчиком или слушателем как достоверные.

Былины — это русские народные песни эпического характера, которым свойственны архаические, героические или социально-бытовые (с героическими мотивами) сюжеты, например, о богатырях;

Поговорки — это выражения, образно определяющие суть какого-либо жизненного явления и дающие ему эмоциональную оценку. Не содержат законченной мысли.

Пословицы — это изречения в виде грамматически законченных предложений, в которых выражены народные мудрости в поучительной форме.

Песни — это произведения, соединяющие в себе элементы словесного и музыкального искусств. В фольклорных песнях запечатлены быт, традиции, обряды, важные события истории народа и его душевный мир.

Частушки — это короткие песенки, отличающиеся быстрым, учащенным темпом исполнения.

Так, многие века из уст в уста передавались поверья, легенды, мифы, что и сформировало обширный, разнообразный пласт фольклора, игравший важную роль в жизни людей не только в древнем государстве, но и значительно позже. А такие явления, как песни, пословицы и поговорки до сих пор остаются важной частью культуры.

Но с принятием христианства на Руси начинается новый период письменной литературы, которую сейчас принято называть древнерусской. Данный период условно начинается с даты крещения Руси князем Владимиром, т.е. в 988 году и заканчивается в 17 веке Петровскими реформами. Стоит отметить, немаловажную роль в становлении литературы сыграли возникновение и последующая фиксация письменных азбук, созданных Кириллом и Мефодием. Благодаря глаголице и кириллице стало возможно создание древнейших летописных сводов, а также чтение книг-образцов из христианского мира. Так главным последствием крещения стало включение Руси в большой и уже сформированный в культурном плане мир христианских стран. Именно оттуда в русские земли попадали первые религиозные и житейские книги, именно по Византийским образцам Киевские книжники учились вести погодные летописи, писать жития и создавать Слова.

Создаются такие важные для общенационального культурного фонда тексты, как:

Но при этом, данный пласт русской культуры отличается оригинальностью, что обусловлено целью, которую ставили перед собой древнерусские авторы: литература должна была не развлекать читателей, а служить инструментом для духовного наставления, поучения и передачи духовного и жизненного опыта. Таким образом, фольклор и литература книжная заняли 2 большие и важные ниши в культурном сознании древнего человека: письменные источники были душеполезными, открывавшими новый христианский мир, учившими как нужно жить по законам церкви, а не язычества. В то время как устное творчество носило больше развлекательный и традиционный характер, т.е. стоит думать, что письменная традиция уничтожила песни, поговорки или сказки и другие фольклорные жанры.