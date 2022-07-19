Историческая память в поэме "Реквием"

«Реквием» — поэма А.А. Ахматовой. Произведение, посвященное жертвам сталинского террора.

Из дневника Ахматовой: «В начале января я почти неожиданно для себя написала «Решку», а в Ташкенте (в два приема) — «Эпилог», ставший третьей частью поэмы и сделала несколько существенных вставок в обе первые части. …8 апреля 1943г.

Но, родившись внезапно и легко, поэма пройдет длинный и трудный путь, прежде чем читатель сможет познакомиться с ней. В 30-40-е гг. Ахматова не могла даже записать эти стихи на бумаге (за что можно было заплатить жизнью) и доверяла их памяти только самых близких людей. Ееще в 1940 году в сборнике «Из шести книг» и в журнале «Звезда» было напечатано стихотворение «Приговор» о неизбывном горе матери, узнавшей о безжалостной расправе над единственным сыном.

Чтобы замаскировать подлинный смысл этих пронзительных строк о своем материнском горе и о всенародной беде, Ахматова в книжном варианте сняла название стихотворения, а в журнальной публикации поставила заведомо неверную дату его создания (1934). И стихотворение, которое являлось, «как мы узнали много позже», — пишет Шилов, кульминацией тюремного цикла «Реквием», было воспринято цензурой, критикой, да и почти всеми читателями как рассказ о некой любовной драме.

Выделив из общего состава 14, сочинённых между 1935 и 1940 годами, она в 1957-м прибавляет к ним прозаическое «Вместо предисловия» и в 1961-м эпиграф — строфу из стихотворения «Так не зря мы вместе бедовали». В таком виде цикл, после сличения текстов, которые несколько человек из её окружения знали на память со времени их возникновения, был записан, наконец, на бумаге и стал каноническим списком «Реквиема», тогда же получив от Ахматовой статус поэмы.

Машинопись «Реквиема» была в том же 1962 году показана более широкому кругу друзей и знакомых, в том числе и новых, молодых, и одновременно предложена журналу «Новый мир». Там она, по разным причинам так и не была опубликована, зато в 1963 году «Реквием» вышел отдельной книжкой в мюнхенском «Товариществе Зарубежных Писателей» - без ведома и согласия автора».

Итак, в течение почти двух десятилетий возникали лирические фрагменты, казалось, мало связанные друг с другом. До марта 1960 года не осознавалась сюжетная взаимосвязь этих «отрывков». И только когда Ахматова написала Пролог («Посвящение» и «Вступление») и двухчастный Эпилог, «Реквием» получил формальную завершенность. Основной корпус текстов «Реквиема» (пролог; 10 отдельных фрагментов, частично озаглавленных, и эпилог) создан с осени 1935 по весну 1940 года. Еще позднее, в период «оттепели», когда, по-видимому, мелькнула надежда на публикацию произведения (в реальности не состоялась), написаны важные дополнения к основному тексту: «Вместо предисловия» (1 апреля 1957г.) и 4 строки эпиграфа (1961г.)

Полностью поэма была опубликована в Советском Союзе лишь в 1987 году.

Основной конфликт поэмы — противостояние народа и тоталитарной власти.

Этот конфликт обозначен уже в эпиграфе, где Ахматова с гордостью заявила о своей принадлежности к народу, живущему в атмосфере тоталитаризма: «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был»

Далее следует прозаическое “Вместо Предисловия”, повествующее о жизненной основе “Реквиема”.

Следующие далее “Посвящение” и “Вступление” расширяют трагедию народа во времена сталинской тирании до огромных масштабов. Создается страшный образ страны-тюрьмы: “крепки тюремные затворы”, за которыми “каторжные норы и смертельная тоска”.

Даже описывая горе, перед которым “гнутся горы”, Ахматова, остается верной своей любви к Пушкину: слова “каторжные норы” взяты из его знаменитого послания декабристам. Как и “смуглый отрок”, Анна Андреевна отвергала любое насилие над личностью, любую тиранию.

Здесь же возникает и образ города. Ленинград Ахматовой лишен пушкинского блеска. Перед нами ахматовский город-призрак, “привесок” к огромной тюрьме: «Это было, когда улыбался только мёртвый, спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград».

И только после этого эпического вступления начинает звучать личная тема — плач по сыну, находящемуся в тюрьме только за то, что он был ребенком двух великих поэтов.

Уже в первом стихотворении “Уводили тебя на рассвете...” этой теме придано широкое звучание. Лирическая героиня сравнивает себя со “стрелецкими женами”, воющими “под кремлевскими башнями”. Смысл этого сравнения понятен: пролитую кровь нельзя оправдать ничем.

Во втором стихотворении “Тихо льется тихий Дон...” вдруг возникает мотив колыбельной как напоминание о том, что речь идет о материнской любви и материнском горе.

Третье, четвертое, пятое и шестое стихотворения носят личный характер. Здесь есть точные временные детали (“семнадцать месяцев кричу”), ласковые обращения к сыну (“как тебя, сынок, в тюрьме ночи белые глядели”), характеристика лирической героини поэмы (“царскосельской веселой грешницы”). Но за матерью и сыном встают тысячи таких же жертв сталинской тирании, поэтому мать-поэт стоит в очереди под Крестами “трехсотая”.

Седьмое стихотворение “Приговор” публиковалось и раньше, но расценивалось по-иному, как описание любовного расставания. Только в поэме оно получило свой истинный смысл. Для того чтобы выжить, мать должна стать каменной, научиться не чувствовать боли:

Надо, чтоб душа окаменела,

Надо снова научиться жить.

Но вынести все это трудно, поэтому восьмое стихотворение названо “К смерти”. Лирическая героиня ожидает свою смерть, как когда-то ждала Музу: «Я потушила свет и отворила дверь тебе, такой простой и чудной»

Но смерть не приходит, поэтому надо ее поторопить. В девятом стихотворении явственно звучит мотив предчувствия самоубийства: «Уже безумие крылом души накрыло половину, и поит огненным вином, и манит в чёрную долину».

И лишь в десятом стихотворении “Распятие” трагедия тысяч матерей вырастает до вселенских масштабов. Звучит тема христианского очищения: «Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел. А туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел».

Эпилог поэмы состоит из двух частей. В первой части вновь возникает образ тюремной очереди, но уже обобщенный, наполненный образами-символами: “опадающие лица”, “серебряные локоны”. Восприятие художника здесь преобладает над восприятием жертвы. Вторая часть развивает темы русской классической поэзии, появляется образ поэта-пророка, чьим ртом “кричит стомильонный народ”. Здесь же Ахматова развивает тему Памятника, который у нее не похож ни на державинский, ни на пушкинский, так как он материален, зрим. Памятник Ахматовой должен стоять у той страшной тюремной стены, где “выла старуха, как раненый зверь”.

Так, композиция поэмы помогает яснее выразить то, что хотела заявить Ахматова: свое право говорить о народном горе.

Вопрос о жанре «Реквиема» спорный. Вот как Н. Лейдерман в своей статье «Время и величие скорби» описывает ситуацию, сложившуюся вокруг этого вопроса: «О жанре ахматовского «Реквиема» высказываются разные суждения. Одни исследователиназывают «Реквием» лирическим циклом, другие возражают…». Л.М. Ельницкая же считает, что более устойчива тенденция видеть в «Реквиеме» поэму и ссылается на Е. Эткинда, который, анализируя композицию произведения, пришел к выводу о тщательной продуманности «Реквиема» в целом и деталях. «Реквием» подчинен закону симметрии: нельзя ничего прибавить или отнять, не нарушив пропорциональности частей и их равновесия. По мнению исследователя, более всего «Реквием» приближается к «Двенадцати» А.А. Блока. Ахматова, как и ее старший современник, также следует принципу монтажа отдельных лирических стихотворений в лирической поэме.

Безусловно, «Реквием» можно назвать стихотворным циклом, так как перед нами законченный ряд поэтических произведений. Но этот ряд в совокупности обладает общей идеей, общим настроением и пафосом, в нём можно проследить сюжет. Содержание «Реквиема» эпично, исполнено величия и героизма. В произведении есть посвящение, вступление и эпилог. Десять стихотворений - десять частей произведения - выстроены в логической и сюжетной взаимосвязи, развитие ведёт к кульминации. Композицию можно назвать кольцевой: в «Посвящении» и «Эпилоге» присутствуют общие герои, мотивы и образы.

То, что стихотворения написаны разным размером, легко понять: произведения создавалось в течение пяти лет, и для выражения различных ощущений требовались различные ритмы. Небольшая величина стихотворений, в частности, связана с тем, что автору приходилось хранить тексты в памяти, не было возможности работать над ними на бумаге.