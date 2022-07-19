Тема родины в лирике С.А. Есенина

«Гой ты, Русь моя родная!..» написано в 1914 году. Посвящено теме любви к родине. Лирический герой сравнивает себя с богомольцем. Он поклоняется родной земле, свято чтит ее. Стихотворение наполнено звуками девичьего смеха, плясок на лугу. Неслучайно использование слова «Русь» вместо «Россия», так поэт утверждает нерасторжимую связь времен. В последней строфе особенно ярко передана любовь героя к родной земле: он никогда не променяет Русь даже на рай. «Зеленые лехи» — полевые полосы, «когород» — хоровод.

Стихотворение «Русь» написано в 1914. Состоит из 5 частей. Сам автор обозначил жанр произведения как маленькую поэму. Есенин обращается к фольклору. 1 глава: описание зимней природы. Атмосфера пронизана тревожным ожиданием неприятных событий. Природа по-своему пытается предупредить человека об опасности: слышен вой волков, появляется сова (в устном народном творчестве сова – предвестник смерти). 2 глава: радостные картины весенних работ. На фоне обычных трудовых будней раскрывается русская душа. 3 глава: настроение снова меняется («чашка неба расколота»), гром, вихорь. Есенин показывает, что раскололась, как эта чаша неба, вся привычная народу жизнь. Простые люди без сомнений, но с тяжестью на душе собираются на войну. Автор гордится своим народом: «Вот где, Русь, твои добрые молодцы, // Вся опора в годину невзгод». 4 глава: поэт описывает, как скорбит мать-природа о своих погибших сыновьях. В этой части поднимается тема единения народа. В 5 главе поэт признается в любви к родной природе («Лишь к тебе я любовь берегу»).

«Не бродить, не мять в кустах багряных…» написано в 1916 году. Посвящено теме любви. Лирический герой, описывая возлюбленную, сравнивает ее волосы со снопом овса, а ее саму – с закатом. Это характерный прием для любовной лирики Есенина. Во многих стихотворениях он сливает воедино образы любви и природы. Это позволяет передать возвышенность и целомудренность чувств. Произведение строится на кольцевой композиции, что помогает показать горечь лирического героя и невозвратимость любви

«О красном вечере задумалась дорога…» — 1916 год. Тема любви к родной земле. В первых строчках появляется образ дороги, который в творчестве Есенина неразрывно связан с темой родного дома. Во второй части отчетливо звучит мотив тоски по прошлому, по безвозвратно ушедшему детству.

«Запели тесаные дроги…» — 1916 год. Тема родины. Первая строка — мотив движения, дороги. Мимо героя «бегут равнины и кусты», но тут же вводится тема краткости человеческой жизни, хрупкости счастья (за часовнями видны «поминальные кресты». Большая часть стихотворения — признание в любви к родной земле. Любить Русь нелегко («Холодной скорби не измерить»), но любовь героя к ней безусловна: «Но не любить тебя, не верить — // Я научиться не могу».

«Не жалею, не зову, не плачу…» — 1921 год. Философские размышления о скоротечности жизни. Монолог лирического героя, который подводит итог прожитой жизни. Противоречивые чувства: с одной стороны, все лучшее — в прошлом, с другой, — жизнь все равно великое благо.

«Мы теперь уходим понемногу…» — 1924 год. Размышление о смысле жизни. Начинается с местоимения «мы» — герой не одинок в своей тоске. Далее «мы» сменяется «я». Вторая и третья строфы — тема любви к русской природе. Третья и четвертая строфы — осмысление прожитой жизни. Герой не хочет покидать этот мир.

«Письмо матери» — 1924 год. Тема безвозвратно ушедшего прошлого. Обращение к матери. Стихотворение проникнуто нежностью и трогательной заботой о матушке. Герой восхищается терпением и нежной любовью матери.

«Шаганэ ты моя,Шаганэ…» — 1924 год. Темы любви и родины. Герой рассказывает возлюбленной о своей родине: о ее бескрайних полях, о волнистой ржи при луне.

«Русь советская» — 1924 год. По жанру напоминает поэму. Сюжет описывает возвращение героя в родную деревню, поэт понимает, что стал там чужим.

«Пушкину» — 1924 год. Посвящает 125-летию со дня рождения Пушкина А. С. В основе стихотворения — разговор молодого поэта с памятником Пушкину, как с живым человеком. Есенин осмысляет свой путь, сравнивает его с пушкинским. Он верит, что сможет преодолеть все препятствия и достигнуть пушкинского уровня. Ведь право поэту на бессмертие дает верность своему народу.

«Низкий дом с голубыми ставнями…» — 1924. Тема родины. Своеобразная исповедь странника, признание в вечной любви к родине. Третья строфа — кульминация: поэт изменился за последние годы, но «нежность…русской души» все еще при нем.

«Спит ковыль. Равнина дорогая…» — 1925 год. Тема любви к родине. Признаваясь в любви к ней, поэт описывает красоту русской природы. Поэт понимает, что старая Русь исчезает, а он сам е сможет стать частью нового времени, поэтому страдает бессонными ночами.

«Я иду долиной. На затылке кепи…» — 1925 год. Тема — возвращение к своим истокам и настоящим ценностям.

Цветопись

В поэтической образности С. Есенина важное место занимает цветопись; владение этим искусством досталось как драгоценное наследство от устной речевой стихии. Но главным учителем и кладезем цветовой гармонии для поэта была русская природа:

Я учусь, я учусь моим сердцем

Цвет черемух в глазах беречь.

Богатство есенинского радужного спектра возможно сравнить лишь с красками природы. Поэт оперирует всеми цветами, окружающими его: синим, голубым, золотым, розовым, желтым, зеленым, коричневым, черным, белым.

Весенний, дореволюционный период есенинского творчества окрашен в голубой цвет со всеми его оттенками. Если обратить внимание на пейзажи, то они тоже очень красочны, выразительны и, что особо важно, наполнены голубизной. Цветовые тона усиливают ощущения необъятности просторов: «только синь сосет глаза…», «солнца струганные дранки загораживают синь…», «… вечером синим, вечером лунным…», «синь, упавшая в реку…». Этим выражается чувство любви и нежности. Есенин видел Русь в радости весеннем убранстве, с пахучими летними цветами и травами, с бездонной синевой небес, с прихотливо извилистыми реками, веселыми рощами. И поэт не жалел красок, чтобы ярче передать богатство и красоту русской природы. Голубой цвет не случайно определил сущность весеннего периода есенинского творчества: ведь он действительно доминирует в весенней природе Руси и, кроме того, считается «по традиции цветом не бытовым, а как бы символическим, означающим «божественность».

За долгой весной в поэзии Есенина наступает короткое красное лето — двухлетний период революционного энтузиазма. Поэт окрашивает художественный мир в огненные тона (красный, розовый, малиновый, алый). В 1917, революционном году, количество красных, розовых, огненных, солнечных, золотых образов в лирике Есенина растет. Революция — «заря молитвенником красным пророчит благостную весть». И родина теперь для Есенина не «голубая», а «златая Русь». Теперь для поэта вся «Земля …златая», она объята революционным пожаром.

Сочетания красок в есенинских стихах самые разнообразные: порой гармоничные, порой контрастные, порой редкостные. Цветовая палитра Есенина создает не только зримую картину природы, но и настроение. Контрастные цвета несут настроение тревоги, беды.