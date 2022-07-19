Особенности композиции романа “Герой нашего времени”

«Герой нашего времени» - произведение, написанное в последние годы жизни Лермонтова, является не только вершиной творчества автора, но выделяется среди произведений современников поэта тем, что роман в общем-то состоит из отдельных повестей, которые объединены только сквозным героем – Григорием Александровичем Печориным.

Вспомним содержание произведения, чтобы выделить еще особенности данного романа.

Краткое содержание романа "Герой нашего времени" по главам (повестям)

1. Глава "Бэла"

Рассказчик романа, русский офицер, путешествует по Кавказу. Здесь он знакомится со штабс-капитаном Максимом Максимычем, от которого слышит интересную историю об офицере Григории Печорине.

Григорий Печорин - молодой богатый дворянин, умный и образованный человек. Печорин с детства привык к роскоши и высшему свету. Несмотря на это, он глубоко несчастен, ему надоела его жизнь. Когда-то Максим Максимыч и Печорин вместе служили в крепости на Кавказе. Здесь молодой офицер влюбился в местную юную красавицу Бэлу, а затем украл ее из дома. Печорин и Бэла жили счастливо четыре месяца, но внезапно герой начал скучать с любимой. Бедная девушка начала страдать от холодности и равнодушия Григория Александровича. Однажды Бэлу похитил разбойник Казбич, он ранил девушку, бросил ее умирать и скрылся от погони. Через два дня Бэла умерла. Спустя три месяца Печорин уехал служить в Грузию.

Сообщив историю о Печорине, Максим Максимыч прощается с рассказчиком романа.

2. Глава "Максим Максимыч"

Вскоре повествователь и Максим Максимыч снова встречаются, уже во Владикавказе. Здесь они вместе видят Григория Печорина. Печорин ведет себя отстраненно со старым капитаном, быстро завершает встречу и уезжает в Персию. Холодность Печорина обижает Максима Максимыча, и старый капитан решает избавиться от дневников Григория Александровича, которые хранятся у него, и отдает их рассказчику романа.

"Журнал Печорина"

Предисловие к "Журналу Печорина"

Дневники Печорина теперь хранятся в руках у рассказчика романа. Спустя время повествователь узнает, что Григорий Печорин умер по пути из Персии в Россию. Теперь, после смерти Печорина, рассказчик решает опубликовать увлекательные дневники - "Журнал Печорина". Эти записки состоят из трех глав: "Тамань", "Княжна Мери" и "Фаталист".

3. Глава "Тамань"

Печорин приезжает в Тамань по служебным делам. В Тамани он останавливается в доме бедняков. Слепой мальчик и девушка-"ундина", живущие в доме, оказываются контрабандистами. По ночам они разгружают лодку с товарами, которые привозит их сообщник Янко.

Печорин предупреждает девушку о том, что ему все известно. Красавица заманивает главного героя на свидание и пытается его утопить. Печорин спасается, а девушка в ту же ночь уплывает с Янко в другие места, чтобы ее не арестовали. Слепой мальчик остается на берегу и плачет. В ту же ночь Григория Александровича обворовывают, он догадывается, что это сделал слепой мальчик. Печорин оставляет это дело без огласки и уезжает из Тамани.

4. Глава "Княжна Мери"

В мае Печорин приезжает в Пятигорск на воды. Здесь он встречает старого приятеля, юнкера Грушницкого. Здесь же герои знакомятся с княгиней Лиговской и ее дочерью - княжной Мери. Грушницкий влюбляется в княжну Мери, но та не отвечает ему взаимностью. Немного позднее Мери влюбляется в Печорина, однако главный герой искренне не любит ее и лишь играет чувствами княжны ради забавы. Кроме того, на водах Печорин встречает свою давнюю любовь, замужнюю женщину Веру.

Вскоре Печорин, княжна Мери, Вера и Грушницкий перебираются из Пятигорска в Кисловодск.

В Кисловодске Печорин однажды приходит на тайное свидание к Вере, живущей в одном доме с княжной Мери. Грушницкий застает Печорина после этого свидания и решает, что главный герой посещал княжну Мери, а не Веру. Ослепленный ревностью Грушницкий распускает сплетни о Мери, за что Печорин вызывает его на дуэль и в ходе поединка убивает. В наказание за дуэль начальство отсылает Печорина служить в крепость N (там он знакомится с Максимом Максимычем и встречает Бэлу).

5. Глава "Фаталист"

Находясь в крепости N, Печорин едет по служебным делам на 2 недели в казачью станицу, где присутствует на встрече офицеров. Внезапно сербский поручик Вулич предлагает сослуживцам спор: он утверждает, что судьба существует и что в жизни все предопределено. Печорин решает поспорить с Вуличем и ставит на то, что в жизни ничего не предопределено.

Чтобы доказать свою правоту, Вулич берет пистолет и нажимает на курок, целясь себе в лоб. Но сербу везет: пистолет оказывается не заряжен, так Вулич остается жив и выигрывает спор. Печорин тем временем как будто читает на лице противника в споре что тот сегодня умрет. Действительно, в тот же вечер Вулич погибает от рук пьяного казака. Главный герой участвует в поимке преступника и сам чуть не погибает. После посещения казачьей станицы и драматической смерти серба, Печорин возвращается в крепость N, где продолжает служить и вскоре знакомится с Бэлой (см. глава "Бэла").

Так события происходят в книге. Но на самом деле жизнь Печорина складывается в другой хронологии. Ведь, например, мы узнаем о его смерти по дороге из Персии задолго до самых важных и интересных событий, изложенных им же в «Журнале». Таким образом, поставив главы в хронологическом порядке можно увидеть, что Печорин, еще молодой человек, едет «по дорожной надобности», проезжая местечко Тамань. Далее герой находиться в Пятигорске, приехав на воды, там разворачиваются события, описанные в главе «Княжна Мери». За дуэль с Грушницким главного героя ссылают в крепость N, где Печорин знакомится с Максимом Максимычем, спустя время по долгу службы он отправляется в казачью станицу (события повести «Фаталист»), а затем возвращается в крепость. Там происходят события повести «Бэла», и затем Печорин уезжает. Далее странствующий офицер знакомится с Максимом Максимычем, тот рассказывает ему историю Бэлы, а затем они встречают Печорина («Максим Максимыч»), который направляется в Персию. И в заключительной части, «Предисловию к журналу Печорина», мы узнаем, что герой умер, возвращаясь из Персии.

Таким образом, видно, что порядок событий, происходящий в романе, и хронологические события жизни героя не совпадают. Чтобы обозначить такое несоответствие, в литературе существуют два понятия: фабула и сюжет.

Запомним, фабула – это цепь событий, а сюжет – то, как об этих событиях узнает читатель произведения.

Соответственно важной композиционной особенностью данного произведения становится несовпадение сюжета и фабулы романа.

Нарушая хронологию, Лермонтов хотел:

сосредоточить наше внимание на внутренней жизни героя, отвлечь нас от внешних событий, т.е. автор снимает напряжение, убирает внимание с внешних событий, концентрируя внимание на внутренней жизни героя, его размышлениях, переживаниях, анализе собственных мыслей и поступков. позволить читателям постепенно узнать Печорина. Сначала знакомство с главным героем происходит глазами простого, служивого человека – штабс-капитана Максима Максимыча, который не разбирается в тонкостях души, что дает возможность понять основные черты характера героя. Затем в главе «Максим Максимыч» Печорин предстает глазами странствующего офицера. Этот человек любознателен и не лишен наблюдательности. За внешностью Печорина, которую описывает нам офицер, можно проследить также и черты его характера. Напоследок читателям удается проникнуть в самые глубины души героя, потому что он рассказывает сам о себе. И как отмечено в предисловии к журналу Печорина, рассказ этот не вызывает сомнений в его искренности. Печорин – строгий судья самому себе, он пишет обо всем честно и в чем-то даже безжалостно. И таким образом и происходит окончательное знакомство с героем.

Еще одной не менее важной особенностью композиции будет тот факт, что читатели видят Печорина только в напряженно-драматические моменты его жизни, а промежутки между ними остаются ничем не заполненными. Такая организация произведения называется «вершинной композицией», которая была свойственна романтической поэме. Т.е. автор выделяет только самые яркие эпизоды жизни героя, не описывает его жизнь со дня рождения до зрелости или старости.