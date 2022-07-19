"Недоросль" и классицизм

Как в комедии «Недоросль» нарушаются каноны классицизма?

В ту эпоху, когда жил и работал Фонвизин, преобладающим стилем дворянской литературы был классицизм, например, в "Недоросле" выдержаны обязательные "единства", предписанные правилами классической комедии; все действие пьесы протекает в течение одних суток ("единство времени") и в одном и том же месте ("единство места"); выдержано и "единство действия", то есть все действие пьесы сосредоточено вокруг одного центрального момента - замужества Софьи.

Характерны имена действующих лиц. В этом отношении Фонвизин тоже следует обычаю русской дворянской комедии: фамилии его героев заранее определяют основную черту в характеристике действующего лица.

Так, Скотинин - скотоподобен и скотолюбив; Простаков - прост, глуп; его жена - сестра Скотинина, то есть сама урожденная Скотинина; Правдин - стоит за правду; Милон - милый молодой человек; Стародум держится старины, старинных дворянских добродетелей; Вральман - лгун, обманывающий своих хозяев; Цыфиркин - обучает цифрам; Кутейкин - попович и семинарист (эта фамилия - также "значащая", потому что людей "духовного" звания в XVIII веке презрительно называли "кутейниками". "Кутья" — это особое кушанье, каша с изюмом, которую приносили в церковь при поминках и которой угощали при поминальных обедах и на Рождество). Наконец, даже имена Софьи и Митрофана имеют свой смысл: по-гречески София - "мудрость" (Софья - разумная девушка), а Митрофан - "похожий на свою мать" (Митрофан с матушку пошел).

Однако далеко не всё в комедии Фонвизина согласовано с классическими правилами.

Подробно разберем как в “Недоросли” нарушаются каноны классицизма:

Первое и главное, что противоречит канонам классической комедии XVIII — это авторская позиция, выраженная очень четко в реплике героя- резонера Стародума: “ Имей сердце, имей душу и будешь человек во всякое время.” Слова героя автор утверждает, то одного просвещения мало. Вначале нужно воспитывать добродетель, заботиться о душе, а потом уже — об уме. Герои не просто схемы и маски, они сложнее, многограннее, не олицетворяют какое-то одно качество, а являются носителями главной черты, определяющей характер, а также и второстепенных характеристик, усложняющих четкое деление героев на положительных и отрицательных.

Например, Простакова: с одной стороны, она жестока и груба в обращении. Особенно это видно в диалогах с кормилицей Еремеевна: "...Ты же еще, старая ведьма, и разревелась...», - портным Тришкой: “...А ты, скот, подойди поближе...». Но, с другой стороны, главное в жизни Простаковой — это ее сын Митрофанушка, в обращении с которым она проявляет себя как любящая и заботливая мать: "...Одна моя забота, одна моя отрада – Митрофанушка. Мой век проходит...", героиня балует сына: "...пока Митрофанушка еще в недорослях, пота его и понежить; а там лет через десяток, как войдет, избави Боже, в службу, всего натерпится..."

Прописаны характеры не только главных, но и второстепенных героев.

Еще одной интересной особенностью является то, что в комедии прописаны характеры не только главных, но и второстепенных героев. Например, разберем образ Еремеевны - кормилицы Митрофана. Известно, что героиня уже 40 лет служит в доме Простаковых, но она получает гроши и вынуждена терпеть грубость от хозяев: "...Ну, еще слово молви, стара хрычовка!.." (Митрофан - Еремеевне) несмотря на то, что героиня “с рабским подобострастием” старается угодить Простаковой: “"...Я не усердна вам, матушка! Уж как больше служить, не знаешь… рада бы не токмо что... живота не жалеешь… а все не угодно..."

Хотя Еремеевна терпит обиды от Простаковых, но на деле она оказывается не лучше своих подлых хозяев. Так, старуха помогает Простаковым похитить девушку Софью, чтобы насильно обвенчать ее с Митрофаном. Этот поступок характеризует няню не с лучшей стороны:"...отталкивая от Софьи Еремеевну, которая за нее было уцепилась...".

Кроме того, Старуха Еремеевна любит Митрофана и заботится о нем. Женщина ласково называет его "дитем", хотя тому уже 15 лет:"...Дитя не потаил, уж давно-де, дядюшка, охота берет..."

Таким образом, несмотря на то, что перед читателями явно второстепенный персонаж, глубина разработки характера и особенности биографии Еремеевны указывают на новаторство Фонвизина, который прорабатывал не только главных героев.

Речь персонажей передает их характеры, индивидуальность.

Положительные герои говорят «высоким штилем», а отрицательные - “низким”

Например, Стародум говорит правильным, книжным языком, в который Фонвизин, расширив узкие рамки классицизма, вводит и другие индивидуальные черты: афористичность, насыщенность архаизмами: “Вот злонравия достойные плоды.”, “Начинаются чины — перестает искренность.”,” Гораздо честнее быть без вины обойдену, нежели без заслуг пожаловану.”

Если же обратиться к речи, например, Скотинина, то явно видна просторечость, грубость и невежественность героя: "...Я отроду ничего не читывал, сестрица! Бог меня избавил этой скуки...", "...Десять тысяч твоего доходу! Эко счастье привалило; да я столько родясь и не видывал...".

Так через реплики персонажей автор комедии подчеркивает особые черты героев, раскрывает их характеры и создает неповторимую языковую индивидуальность.

В произведении не все смешно, т.е. драматические и даже трагические сцены, раскрывающие тяжелые стороны жизни крепостных.

Фонвизин выразительно изобра­зил неограниченный произвол помещичьей власти, кото­рый принял уродливые формы в период усиления самодер­жавно-крепостнического строя при Екатерине II. К. В. Пигарев писал, что «Фонвизин верно угадал и вопло­тил в отрицательных образах своей комедии сущность со­циальной силы крепостничества, показал типические чер­ты русских крепостников вообще, независимо от занимае­мого ими общественного положения». Властность, жесто­кость, невежество, ограниченность помещиков Фонвизин ярче всего раскрыл в отрицательных образах комедии, так, например, Правдин называет крепостницу Простатакову “презренной фурией “и говорит: «Госпожой бесчеловечной, коей злонравие в благо учреждённом государстве терпимо быть не может». Подчеркивая таким образом политическую мысль произведения: Екатерина II — не просвещенный монарх, а деспот и вдохновитель политики рабовладения, с которой нужно бороться.

Таким образом, суммируя авторские отклонения от канонов классицизма, стоит сказать, что в целом Фонвизин придерживается основных положений ведущего творческого метода конца XVIII века, но благодаря отклонениям комедия «Недоросль» произведение получилось значимым не только в эстетическом, но и идейно-политическом плане, а также наметилось движение русской литературной мысли в сторону размытия границ классических канонов.