“Евгений Онегин”

Почему “Евгений Онегин” - энциклопедия русской жизни

За широкий охват современной Пушкину жизни, за глубину вскрытых в романе се проблем великий русский критик В. Г. Белинский назвал роман "Евгений Онегин" энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением.

Действительно, в романе, как в истинной энциклопедии, отражены все стороны русской жизни начала XIX века.

Политика

Время десятых-двадцатых годов прошлого столетия было временем подъема национального самосознания. В эти годы лучшая часть русского дворянства выступала прогни крепостного права и абсолютной монархии. В русском обществе усиливается интерес к прогрессивным мыслителям и философам Запада, например, Онегин читает Адама Смита, а Руссо — любимый автор Татьяны.

Экономика

Легко, словно мимоходом, касается Пушкин вопросов экономики России, но дает точную и меткую характеристику. В Россию "за лес и сало" ввозились всевозможные безделушки, предметы роскоши: "духи в граненом хрустале", "пилочки", "щетки тридцати родов".

Культура

В отступлениях «Евгения Онегина» автор дает характеристику реальных лиц, живших и творивших в его время. Так, он оценивает некоторых известных писателей-современников: «Блистал Фонвизин, друг свободы…».

Также из романа мы узнаем, что пьесы, шедшие тогда в театрах, пользовались успехом, что знаменитым постановщиком балетов был Дидло. Вместе с автором любуемся чудной грацией "блистательной и полувоздушной" Истоминой, вспоминаем прекрасную русскую трагическую актрису Семенову.

Представители разных сословий в городе и деревне

На этом широком фоне даны автором все представители русской нации, от великосветского денди до крепостной крестьянки. В самом начале романа описывается зимнее утро в Петербурге:

Петербург неугомонный

Уж барабаном пробужден.

Bcтает купец, идет разносчик,

На биржу тянется извозчик,

С кувшином охтенка спешит,

Под ней снег утренний хрустит.

Кроме того, Пушкин на примере главного героя показывает образ жизни "золотой дворянской молодежи". Онегин, утомленный шумом бала, возвращается поздно и просыпается только "за полдень". Жизнь Евгения "однообразна и пестра": балы, рестораны, театры, снова балы. Конечно, такая жизнь не могла удовлетворить умного, мыслящего человека. Но высший свет составляют люди эгоистичные, равнодушные, лишенные высоких помыслов. Пушкин описывает это общество более подробно в восьмой главе:

Тут был, однако, цвет столицы,

И знать, и моды образцы,

Везде встречаемые лица,

Необходимые глупцы...

С иронией автор отмечает, что цвет столичного общества составляют дамы, с виду злые, диктаторы бальные, господа, "заслуживающие известность низостью души".

В романе нашло свое художественное воплощение и провинциальное дворянство. Глухость, ограниченность, узость интересов характерны для этих "поместных владетелей". Их разговоры не идут дальше таких тем, как сенокос, вино, псарня. Не случайно Пушкин представляет этих людей в образах чудовищ во сне Татьяны. Они так оскудели умом и так опустились, что немногим отличаются от животных.

Гости на именинах Татьяны — это ярчайшие образцы помещичьей породы. Автор уже в фамилиях раскрывает их сущность: Скотинины, Буянов, Пустяков.

Провинциальностью веет и от дворянской Москвы. В седьмой главе Пушкин сатирически рисует представителей московского дворянства. Здесь и Любовь Петровна, любившая солгать, и Иван Петрович, главная черта которого — глупость, и скупой Семен Петрович. Пушкин дает точную и исчерпывающую характеристику московскому барству:

Все в них так бледно, равнодушно;

Они клевещут даже скучно;

В бесплодной сухости речей,

Расспросов, сплетен и вестей

Не вспыхнет мысли в целы сутки,

Хоть невзначай, хоть наобум...

Кроме жизни дворянского сословия в романе правдиво изображена жизнь крестьян, их быт. На примере няни Татьяны Лариной Пушкин освещает горькую долю крепостной крестьянки, которую тринадцатилетней девочкой выдали замуж против ее воли. Автор не раскрывает страшных картин крепостного гнета и эксплуатации, но одной фразой, одним эпизодом он абсолютно точно отражает жестокие порядки, парившие в деревне. Мать Татьяны так же просто и естественно, как солила грибы, ходила в баню по субботам, била служанок, отдавала крестьян в солдаты, заставляла девушек, собирающих ягоды, петь песни, "чтоб барской ягоды тайком уста лукавые не ели".

Таким образом, в романе "Евгений Онегин" все слои русской нации нашли свое воплощение. Все стороны русской действительности, все проблемы современной жизни затронул Пушкин в своем романе, причем сумел увидеть их глазами всей нации, всего народа.

Немаловажную роль в формировании энциклопедичности произведения играет автор-повествователь.

Образ автора

Известно, что ему скоро исполнится 30 лет. В лирических отступлениях автор много говорит о своей жизни, юности («В те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал…»), о любви к родине. Он является ценителем женской красоты, что доказывают многочисленный лирические отступления о ножках. Автор признается, что он лично знаком с Евгением: «Онегин, добрый мой приятель…», молодые люди стали друзьями, потому что оба были угрюмые и скучающие: «... С ним подружился я в то время // [...] Я был озлоблен, он угрюм; // Страстей игру мы знали оба; // Томила жизнь обоих нас; // В обоих сердца жар угас...» Автор понимает, что его роман могут критиковать, но он относится к этому с иронией: «И журналистам на съеденье // Плоды трудов моих отдам…»

Автор, как и Онегин, охладел к жизни: «Грустный, охладелый…» так говорит он о себе. Повествователь, как и его герой, устав от суеты, не может в душе не презирать светскую жизнь. В молодости он любил бывать на балах и в театрах (как и Евгений Онегин), именно там оба героя беспечно проводили свои дни. К тому же в прошлом автор был сердцеедом и искусителем, как и его приятель, поэтому повествователь советует матерям лучше следить за своими дочерями: «Вы также, маменьки, построже // За дочерьми смотрите вслед...». Автор и его герой — это люди одного поколения, у обоих были французы-гувернеры, оба провели молодость в петербургском свете, у них общие знакомые и друзья.

Но автор настаивает на том, что он и его приятель – люди разные: «Всегда я рад заметить разность // Между Онегиным и мной ...». Об Онегине он пишет, что «не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить». Повествователь, в отличие от Онегина, занимается поэзией серьезно, называя ее «высокой страстью». Евгений не понимает природы, автор же мечтает о тихой, спокойной жизни в райском уголке, где он мог бы наслаждаться красотой природы. Пушкин пишет: «Деревня, где скучал Онегин, была прелестный уголок». Если Евгений на балах зевал, то автор сохранил в сердце восхищение театром, называя его «волшебным краем».

Благодаря присутствию автора создается ощущение импровизации, непосредственного и живого диалога между ним и читателем. Автор является создателем книги, который советуется с читателем, как назвать героя, тем самым размывая границы между жизнью и художественным текстом.

Формы и темы авторского обращения к читателю многообразны. То невзначай подвернувшаяся непритязательная шутка: "читатель ждет уж рифмы "розы", на вот, возьми ее скорей". То горестные раздумья о том, как могла бы сложиться жизнь и судьба Ленского.

Авторский образ противоречив, он тяготеет к иронии, к простодушной усмешке. Вот Пушкин прощается с молодостью, признается в том, что позиции молодости сданы без возврата:

Смирились вы, моей весны

Высокопарные мечтанья,

И в поэтический бокал

Воды я много подмешал.

Иные нужны мне картины:

Люблю песчаный косогор,

Перед избушкой две рябины,

Калитку, сломанный забор...

Но в то же время в этом признании не только горечь, но и полемический задор. Это своеобразный манифест художника, который проделал путь от романтизма к реализму. И теперь перед художником — жизнь, ее повседневная простота.

Пушкин уходит от классицизма и от романтики. Он ратует за новый язык русского общества, за освобождение языка от наносных влияний и веяний, от запоздалых славянизмов, от новейшей иностранщины, от школьной скованности. В конечном счете он ратует за народность, за общую демократизацию русской культуры.

В. Г. Белинский высоко и по достоинству оценил гениальное творение нашего национального поэта. Великий критик писал: "Пусть идет время и приводит с собой новые потребности, пусть растет русское общество и обгоняет "Онегина": как бы далеко оно ни ушло, всегда будет оно любить эту поэму, всегда будет останавливать на ней исполненный любви и благодарности взор...".