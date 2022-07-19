Образ Прекрасной дамы в лирике А.А. Блока

«Вхожу я в темные храмы…». Стихотворение написано в 1902 году. В конце 19 – начале 20 века в стихах Блока появляется образ Любови Менделеевой. Это время – период творчества поэта, когда он создает цикл стихотворений, посвященных загадочной Прекрасной Даме (сборник «Стихи о Прекрасной Даме» - 1901-1902 годы). Ее прототипом стала избранница поэта, которая долго не отвечала ему взаимностью. В итоге молодые люди расстались и не виделись несколько лет, в течение которых Блок с завидной регулярностью воссоздавал милый образ в своих произведениях. Одно из них – «Вхожу я в темные храмы…». Его суть сводится к тому, что даже в образе Богоматери поэту чудится любимая, и это наполняет его душу двойной радостью. Знакомые молодого Блока утверждают, что в какой-то момент он стал по-настоящему набожным и редко пропускал воскресную службу. Можно предположить, что при помощи молитвы поэт пытался заглушить свою душевную боль и смириться с потерей любимого человека. Однако сам автор объясняет такое поведение несколько иначе, отмечая: «там жду я Прекрасной Дамы в мерцаньи красных лампад». в изображениях «Величавой Вечной Жены» поэт видит черт девушки, в которую влюблен. И это сходство наполняет душу Блока неизъяснимой радостью, он верит в то, что его любовь является даром небес, а не проклятьем. И такая трактовка столь сильного чувства заставляет Блока не отказываться от него, а, наоборот, культивировать в своем сердце любовь, дающую ему силы жить.

«Фабрика» датируется 1903 годом. Стихотворение стало олицетворением того бедственного положения, в котором веками находилось самое низшее сословие царской России – рабочие и крестьяне. Само произведение построено на контрасте цветов, где черный отождествляет беспросветный мрак и ужас жизни для трудящихся фабрики, а желтый символизирует тепло, сытость и достаток, в котором пребывают владельцы предприятия. Черное – это грязь, страх и безысходность, желтое – звон золотых монет, который дозволено слышать лишь избранным. Рядом соседствует два совершенно разных мира, которые практически никогда не пересекаются. Россия начал 20 века походила на бурлящий котел, и очень многие слои общества, включая и некоторых аристократов, мечтали о переменах. Революционные идеи уже носились в воздухе и, естественно, пленили молодого поэта, который очень скоро стал одним из сторонников свержения существующего строя. Впоследствии революционные события, повлекшие за собой не только падение царского режима, но и развязавшие гражданскую войну, вызвали у Александра Блока в последние месяцы жизни глубокое отвращение. Но до этого момента было еще без малого два десятилетия. В стихотворении автор занял позицию стороннего наблюдателя, подчеркнув, что прекрасно понимает, что же происходит на самом деле, однако не считает возможным вмешиваться в ситуацию.

«Русь» — стихотворение Блока, написанное осенью 1906 года и вошедшее во второй том лирики Блока. В этом произведении чувствуются отголоски творчества Гоголя, образы из фольклора и старинных преданий. Здесь поэт поднимает одну из центральных тем зрелого творчества — тему родины. Блок относится к поэтам-символистам. В его стихотворениях, посвященных Родине, наблюдается глубина эмоций и переживаний. Блоковское понимание России трагическое, лиричное и очень личное. Автор идеализирует прошлое, в котором переплелись сказочные и реальные события. Стихотворение пронизано духом древности. Лирический герой видит в своей Руси какую-то непостижимую тайну, загадку. В этом стихотворении Русь предстает не просто как таинственная и загадочная, но и как сказочная, волшебная страна, которую населяют «ведуны с ворожеями» и где «ведьмы тешатся с чертями». Но не только таинственной и чарующей изображена Русь. Она еще и нищая, печальная, в лохмотьях. И тем не менее лирический герой околдован ею и влюблен в нее. Тайна Руси не в сказочности, и даже не в покоряющей красоте, а в том, что она «не запятнала первоначальной чистоты». В этом и заключается разгадка той тайны, о которой автор начал рассказ в первой строфе и снова упомянул в последней, заключительной (кольцевая композиция).

«Незнакомка»- стихотворение Блока 1906 года. Это этого стихотворения есть предыстория: в период написания стихотворения Александр Блок переживал глубокую душевную драму, вызванную изменой жены, которая ушла к поэту Андрею Белому (также «младшему» символисту). По воспоминаниям близких поэта, он безудержно топил свое горе в вине и сутки напролет просиживал в дешевых питейных заведениях, наполненных сомнительными личностями. Вполне вероятно, что в одной из таких рестораций Александр Блок и повстречал таинственную незнакомку – изящную даму в шляпке с траурной вуалью, которая каждый вечер в одно и то же время занимала столик возле окна, предаваясь своим печальным мыслям. В этом заведении она явно выглядела инородным существом, принадлежащем совсем другому миру, где нет места грязи и уличной брани. И, вполне вероятно, именно образ таинственной женщины, такой неуместный в интерьере дешевого кабака, пробудил в поэте желание не только приникнуть в ее тайну, но и проанализировать собственную жизнь, поняв, что тратит он ее впустую. Описывая окружающую его обстановку, Александр Блок умышленно противопоставляет грязь и пьяный угар божественному образу неизвестной женщины, которая, судя по всему, переживает не менее глубокую душевную драму, однако не опускается до того, чтобы топить горе в алкоголе. И именно противопоставление темной и светлой сторон жизни, которое очень ясно прослеживается в этом лирическом и очень волнующем произведении, свидетельствует о том, что поэт очень четко понимает, что его жизнь катится под откос с неумолимой скоростью. Подобная антитеза задает ритм всему произведению, словно бы подчеркивая, что существует иная реальность, в которой даже с разбитым сердцем можно радоваться и удивляться простым вещам, которые вызывают самые светлые и волнующие чувства.

«На поле Куликовом» было написано в 1908 году. В этом стихотворении Блок не только предсказал грядущие перемены в стране, но и выразил к ним свое отношение. Александра Блока можно отнести к многочисленной группе поэтов-патриотов, которых беспокоит будущее России. Именно по этой причине он отказался покидать свою страну после революции, хотя понимал, что она катится в пропасть. В своем стихотворении он проводит параллель с Куликовской битвой, словно бы намекая, что теперь Руси вновь придется обороняться. Но уже не от кровожадных татар, а от идеологов грядущей революции, которые ради великой и безумной идеи готовы полностью разорить и уничтожить страну, которая так дорога поэту. Подобное сравнение и предчувствие неотвратимой беды появились у Блока неслучайно. Еще несколько лет назад он активно поддерживал свержение царской власти. Считая, что лишь таким образом Россия сможет стать по-настоящему свободной и прогрессивной страной. Однако после революции 1905 года Блок кардинально изменил свое отношение к насильственному изменению общественно-политического строя, осознав, что в революционном пожаре погибнут десятки тысяч ни в чем неповинных людей. В своем стихотворении «На поле Куликовом», обращаясь к прошлому, он подразумевая будущее.

«О доблестях, о подвигах, о славе…» было написано в 1908 году. К этому времени Любовь Менделеева сошлась с поэтом Андреем Белым. В нем он рассказал о своих переживаниях, признался в том, что сумел побороть в себе болезненную страсть к женщине. В жизни Блок относился к Менделеевой не как к жене, а как к музе. И, вспоминая расставание с ней, написал в своем стихотворении, что «слезы лил, но ты не снизошла». Символом любви к Менделеевой для поэта стало «лицо в простой оправе» — портрет жены, который после свадьбы всегда стоял на столе поэта. И это тоже было своеобразным символом, которому Блок придавал особое значение. Он был убежден, то именно этот портрет помогает ему в творчестве, не обращая при этом никакого внимания на жену, которая могла стоять у него за спиной. Примечательно, что Любовь Менделеева являлась для поэта не только символом духовной чистоты, но и ассоциировалась у него с молодостью. Поэтому автор отмечает, что ее уход ознаменовал окончание беззаботной юности. Женщина, которую поэт боготворил, унесла с собой не только ощущение легкости и беззаботности, присущее молодости, но и вдохновение. Однако Блок все же сумел справиться со своими чувствами, поэтому написал: «Твое лицо в простой оправе своей рукой убрал я со стола»..

Стихотворение «Россия» написано задолго до революции, осенью 1908 года. Заложенным в нем идеям сам поэт остался верен до самой смерти, считая, что война и смена политического строя не могут существенно повлиять на устои государства и менталитет людей – сильных, работящих и с должным уважением принимающих все то, что уготовила им судьба. Александр Блок не питает иллюзий по поводу своей родины, считая, что во многих отношениях ей далеко до развитых западных стран. Автор видит всю убогость и нищету крестьянского быта, серые покосившиеся избы и угрюмых людей, которые озабочены лишь тем, как прокормить свои многочисленные семьи. Однако Александр Блок признается, что не испытывает жалости к своей стране, заведомо зная, что она и ее жители будут обмануты еще не раз. В этом он видит своего рода крест судьбы, от которого никуда не деться. Остается лишь смириться и нести его до самого конца, укрепляя свою веру в то, что когда-нибудь, возможно, жизнь изменится к лучшему. Главная сила России заключается в ее монументальности, ведь даже самые сильные потрясения не способны сломить ее традиции и устои, которые создавались веками. Эти тяжесть и неповоротливость уже неоднократно спасали страну от полного краха, надежно защищая как от внутренних, так и от внешних врагов. Однако Александр Блок понимает, что новая эпоха несет с собой перемены, проигнорировать которые Россия будет уже не в состоянии.

Стихотворение «В ресторане» было написано в 1910 году. Уже с 1907 года супруги фактически жили раздельно, и хотя он не перестал любить ту, с которой, как считал, был повенчан самой судьбой, это не помешало поэту заводить романы на стороне и посвящать стихи другим женщинам. Одной из них была актриса и художница Ольга Судейкина, в девичестве Глебова, с которой Александр Блок был знаком с самого детства. Позднее эта женщина стала одной из звезд питерской богемы, участвуя в первых показах мод, выступая в театре Веры Комиссаржевской и даже являясь примой кабаре «Бродячая собака». Судейкина и Блок часто встречались на литературных вечерах и театральных премьерах, у них было очень много общих друзей, однако поэт никогда не воспринимал эту женщину как свою возлюбленную. Тем не менее, в 1910 году он посвятил ей стихотворение «В ресторане», созданное в своей обычной символистической манере. В этом произведении Блок в очередной раз продемонстрировал свой дар провидца, словно бы предчувствуя, что Ольге Судейкиной предстоит сыграть свою роль в его непростой жизни. В стихотворении поэт описывает один из вечеров в питерском ресторане, где он «в переполненном зале» увидел женщину ослепительной красоты и в порыве восхищения послал ей черную розу. Конечно же, он узнал в таинственной незнакомке Ольгу Судейкину, которая в этот вечер ужинала в компании с одним из своих многочисленных поклонников. Ее реакцию на подарок поэт описывает следующим образом: «Обратясь к кавалеру, намеренно резко ты сказала: «И этот влюблен». Однако на самом деле все обстояло совершенно иначе. В этой роскошной, избалованной мужским внимание женщине поэт увидел родственную душу, осознав в одно мгновение, что с Ольгой Судейкиной у него очень много общего. В первую очередь их связывал неудачных брак, так как и поэт, и давняя подруга его детства были разочарованы в семейной жизни. Они оба стремились к недосягаемому идеалу и не находили его среди живых людей, о чем впоследствии Блок упоминал в своих дневниках. И презрительная фраза Судейкиной, брошенная своему спутнику за столом, свидетельствовала о том, что эта женщина уже порядком устала от своих почитателей, которые кроме слепого обожания и денег не могли ей ничего предложить взамен, чтобы компенсировать душевную боль от неудачного замужества.

«На железной дороге» — стихотворение 1910 года. Сюжет, по признанию самого автора, навеян произведениями Льва Толстого. В частности, «Анной Карениной» и «Воскресеньем», главные героини которых погибают, не в силах пережить собственного позора и утратив веру с любовь. Картина, которую мастерски воссоздал в своем произведении Александр Блок, величественная и печальная. На железнодорожной насыпи лежит молодая красивая женщина, «как живая», однако уже с первых строк явно, что она погибла. Автор лишь констатирует свершившийся факт и рассказывает о судьбе той, которая погибла в расцвете сил. Собирательный образ героини стихотворения Александра Блока «На железной дороге» является вполне типичным для начала 20 века. Кардинальные изменения в обществе наделили женщин свободой, однако далеко не все из них смогли правильно распорядиться этим бесценным даром. К числу представительниц слабого пола, которые не сумели преодолеть общественное презрение и вынуждены были быть обречены на жизнь, полную грязи, боли и страданий, безусловно, относится и героиня этого стихотворения. Понимая всю безвыходности ситуации, женщина решает покончить жизнь самоубийством, надеясь таким нехитрым образом сразу же избавиться от всех проблем. Она мертва, и эта смерть — одна из тысяч жертв в угоду общественному мнению, которое ставят женщину на гораздо более низкую ступень, чем мужчину, и не прощает ей даже самых незначительных ошибок, заставляя искупать их собственной жизнью.

«Ночь, улица, фонарь, аптека…».Одно из самых цитируемых стихотворений Блока, написано в 1912 году. Данное произведение ознаменовало новый этапа творчества Александр Блока, в котором он практически полностью отрекся от так обожаемого им символизма, впервые в жизни задумавшись над более прозаическими и банальными вещами. В 1912 году Александр Блок уже состоялся как поэт, однако его творчество было рассчитано на возвышенных и утонченных кисейных барышень, легкость бытия, отсутствие четких целей – все это превратило жизнь Блока в нечто эфемерное. Отрезвление наступало постепенно, и не последнюю роль в этом сыграли две трагедии — смерть сына и отца поэта, которые скончались в 1909 году. Именно в этот период Александр Блок впервые задумался о философском смысле жизни, точнее, об его отсутствии. И осознал, что символизм, лишенный конкретики и не соприкасающийся с реалиями бытия, его больше не привлекает. Это стихотворение является одной из первых попыток поэта разобраться, зачем же человек приходит в этот мир. Сама жизнь представляется поэту замкнутым кругом, в ней все циклично и неизменно. При этом человеческое бытие окрашено в безрадостные и мрачные тона. Человек смертен, и его земное существование – лишь мгновение по сравнению с вечностью. Поэтому для того, кто осознает, насколько жизнь коротка, даже самые восхитительные стихи не могут являться смыслом и целью.