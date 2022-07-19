Почему М.И. Цветаева не принадлежит ни к одному из литературных направлений?

Один из крупнейших русских поэтов XX века Марина Ивановна Цветаева родилась в 1892 году в Москве. Ее отец — Иван Цветаев, был филологом-классиком, профессором, возглавлял кафедру истории и теории искусств Московского университета, был хранителем отделения изящных искусств и классических древностей в Московском Публичном и в Румянцевском музеях. В 1912 году по его инициативе в Москве был открыт Музей Александра III (ныне Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). Мать — Мария Цветаева (урожденная Мейн) была пианисткой, достаточно рано умерла — в 1906 году.

В детстве из-за болезни матери (чахотка) Цветаева подолгу жила в Италии, Швейцарии, Германии; перерывы в гимназическом образовании восполнялись учебой в пансионах в Лозанне (Швейцария) и Фрайбурге (Германия). Свободно владела французским и немецким языками. В 1909 году слушала курс французской литературы в Сорбонне.

По собственным воспоминаниям, Цветаева начала писать стихи в шестилетнем возрасте.

В печати произведения Марины Цветаевой появились в 1910 году, когда она издала на собственные средства свою первую книгу стихов — "Вечерний альбом".

Стихи "Вечернего альбома" отличались "домашностью", в них присутствовали такие мотивы, как пробуждение юной девичьей души, счастье доверительных отношений, связывающих лирическую героиню и ее мать, радости впечатлений от мира природы, первая влюбленность, дружба со сверстницами-гимназистками.

На раннее творчество Цветаевой значительное влияние оказали Николай Некрасов, Валерий Брюсов и Максимилиан Волошин (который стал одним из самых близких ее друзей).

Зимой 1910-1911 годов Волошин пригласил Марину Цветаеву и ее сестру Анастасию провести лето 1911 года в Коктебеле, где он жил. В Коктебеле Цветаева познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Эфроном. В январе 1912 года они поженились.

Тогда же вышел второй сборник стихов Цветаевой "Волшебный фонарь", его она посвятила мужу.

Если "Вечерний альбом" был очень доброжелательно встречен критикой, то "Волшебный фонарь" был воспринят как относительная неудача, как повторение оригинальных черт первой книги, лишенное поэтической новизны.

В 1913 году Марина Цветаева выпустила новый сборник — "Из двух книг". Составляя свою третью книгу, она очень строго отбирала тексты: из 239 стихотворений, входивших в "Вечерний альбом" и "Волшебный фонарь", были перепечатаны только сорок.

В 1915-1918 годах Марина Цветаева создала стихотворные циклы "Стихи о Москве", "Бессонница", "Стенька Разин", "Стихи к Блоку" (которые были дописаны в 1920—1921 годах), "Ахматовой", "Дон-Жуан", а также пьесы "Червоный валет" и "Метель".

В центре циклов стихов, обращенных к поэтам-современникам Александру Блоку, Софии Парнок, Анне Ахматовой, посвященных историческим лицам или литературным героям — Марине Мнишек, Дон Жуану и другим, — романтическая личность, которая не может быть понята современниками и потомками, но и не ищет примитивного понимания, обывательского сочувствия.

Характерные для лирики Цветаевой романтические мотивы отверженности, бездомности, сочувствия гонимым были подкреплены реальными обстоятельствами жизни поэтессы. В 1918-1922 годах вместе с малолетними детьми она находилась в революционной Москве, в то время как ее муж Сергей Эфрон сражался в белой армии. Стихи 1917-1921 годов, полные сочувствия белому движению, составили цикл "Лебединый стан" (при жизни Цветаевой сборник напечатан не был, впервые опубликован на Западе в 1957 году).

В 1922-1939 годах Марина Цветаева жила в эмиграции (сначала в Берлине, затем три года в Праге, с 1925 год – в Париже).

Эмигрантский, и особенно "чешский", период был одним из самых удачных в поэтической судьбе Цветаевой; проходили творческие вечера, вышло несколько книг.

Лучшим поэтическим произведениям эмигрантского периода присущи философская глубина, психологическая точность, экспрессивность стиля.

В 1937 году Сергей Эфрон, ради возвращения в СССР ставший агентом Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) за границей, оказавшись замешанным в заказном политическом убийстве, бежал из Франции в Москву. Летом 1939 года вслед за мужем и дочерью Ариадной (Алей) Марина Цветаева с сыном Георгием вернулась на родину. В том же году и дочь и муж Цветаевой были арестованы (Сергей Эфрон расстрелян в 1941 году, Ариадна после 15 лет репрессий была в 1955 году реабилитирована). Сын ее погибнет в Великой Отечественной войне в 1944 году.

Сама Цветаева не могла найти ни жилья, ни работы; ее стихи не печатались. Оказавшись в начале Великой Отечественной войны в эвакуации в городе Елабуга, безуспешно пыталась получить поддержку со стороны писателей.

31 августа 1941 года Цветаева покончила жизнь самоубийством.

Похоронили Марину Цветаеву 2 сентября 1941 года на городском Петропавловском кладбище в городе Елабуге. Точное местоположение ее могилы неизвестно.

В октябре 1960 году сестра поэтессы Анастасия Цветаева безуспешно искала могилу сестры и, не найдя, в южной части кладбища, где хоронили в 1941 году, установила крест. В 1970 году крест заменили гранитным надгробием.

Характеристика ее творчества

«Интенсивность ее творчества еще более усилилась в тяжелейшее четырехлетие 1918—21 гг., когда с началом Гражданской войны муж уехал на Дон, а Цветаева осталась в Москве одна с двумя дочерьми, — лицом к лицу с голодом и всеобщей разрухой. Именно в это время она создает, помимо лирических произведений, поэмы, пьесы в стихах и те свои обстоятельнейшие дневниковые записи событий, которые позже окажутся началом ее прозы». (Кудрова, 1991)

«Парадоксально, но счастье отнимало у нее певческий дар... По-видимому, 1927 год, когда была создана "Поэма Воздуха", был по разным причинам временем наитяжелейшей тоски по родине... Вот из этого-то великого горя, душившего все ее существо, и возникла одна из самых странных, одна из самых трудных и загадочных поэм Цветаевой — "Поэма Воздуха"». (Павловский, 1989)

«Сама она была убеждена, что беда углубляет творчество, она вообще считала несчастье необходимым компонентом творчества». (Лосская)

«...В двадцатых годах творчество Марины Ивановны достигло небывалого расцвета, а увлечения сменялись одно другим. И каждый раз она обрывается с горы, и каждый раз разбивается вдребезги... "Я всегда разбивалась вдребезги, и все мои стихи — те самые серебряные, сердечные дребезги...» А если бы она не разбивалась и если бы не было полетов, то, может быть, не было б стихов...» (Белкина)

«Много раздумывая над соответствием творения и творца, Цветаева пришла к заключению, что биография — громоотвод поэзии: скандальность личной жизни — только очищение для поэзии». (Гарин, 1999)

[Из письма от 24.11.33 г.] «Стихов я почти не пишу, и вот почему: я не могу ограничиться одним стихом - они у меня семьями, циклами, вроде воронки и даже водоворота, в который я попадаю, следовательно — и вопрос времени... А стихов моих, забывая, что я - поэт, нигде не берут, никто не берет...Эмиграция делает меня прозаиком» (Цветаева М.И.)