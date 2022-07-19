“Новые люди” в русской литературе

Литературные типы. Новые люди

В 60-х годах XIX века в русской литературе появляется новый тип героя, который принято называть «новым человеком». Этот герой пришёл на смену «лишнему человеку», главному герою произведений первой половины XIX века. «Лишних людей», умных, образованных, не удовлетворяет окружающая жизнь и идеалы современного им общества. Все они недовольны своей жизнью без смысла, но не могут найти серьёзной цели, которая захватила бы их, придала бы смысл их жизни, потому они и называются «лишними людьми».​

Тогда на смену «лишнему человеку» в русской литературе приходит тип нового человека, связанный с изменениями русских социально-политических порядков. ​

Такие герои родились как реакция радикальной и консервативной интеллигенции на одно и то же явление социальной действительности: русское разночинство. ​Тип героя «новый человек» отличают озаренность, активная деятельность, пропагандистская позиция, сильный волевой характер, культ разума и труда. ​Образы новых людей ярко представлены в романах И. С. Тургенева: в «Накануне» (1859), в «Отцах и детях» (1862), в произведении Н. Г. Чернышевского «Что делать?» (1863) , И.А. Гончарова «Обломов»(1859).

Характеристика героев, относящихся к данному литературному типу:

Инсаров – герой романа Тургенева «Накануне».

По словам самого автора, в основу его романа «положена мысль о необходимости сознательно-героических натур… для того, чтобы дело подвинулось вперед». Это первый роман, в котором утверждалось героическое начало и в котором центральную роль играл разночинец.

Главным действующим лицом «Накануне» стал болгарин Инсаров, посвятивший жизнь освобождению своей родины — Болгарии, которая находилась тогда во власти турок. В его образе Тургенев выделяет черты нового социально-психологического типа, лишенного в отличие от прежних героев трагической раздвоенности. Для него уже не характерны разрыв между словом и делом, между личным и общественным. Величественная цель определяет все его мысли, поступки, действия. Он готов пожертвовать даже любовью к Елене, так как полагает, что личные чувства могут отвлечь его от намеченной цели. Это тоже своеобразная проверка любовью, которую он выдерживает.

Однако при всей воле, решительности, самоотверженности Инсарова есть в нем и некая сухость, рационализм. Так, Инсаров не признает ни поэзии, ни философии, так как не видит в них практического смысла. Даже Елена Стахова, воспитанная в «дворянском гнезде», становится выразительницей сходных настроений, свойственных молодежи нового времени. Она записывает в своем дневнике: «…у нас вкусы похожи: и он, и я, мы оба стихов не любим, оба не знаем толка в художестве». И все же Елена была психологически ближе, понятнее Тургеневу, чем ее избранник Инсаров. Дело не только в том, что он не русский. Писателю не вполне ясен его внутренний мир. Не случайно Тургенев при создании образа Инсарова почти не пользуйся методами психологического анализа. Фактически в центре романа оказалась Елена, одна из наиболее ярких представительниц явления, которое получило название «тургеневские женщины». Писатель подробно раскрывает процесс формирования гиней героини. Для более подробного и убедительного раскрытия внутреннего мира Елены он включает в роман ее дневник.

Добролюбов в статье «Когда же придет настоящий день?» именно с Еленой связывал свойственную передовому русскому обществу жажду перемен, стремление посвятить свою жизнь «частью других людей. Что же касается Инсарова, то его участие в национально-освободительной борьбе не могло стать, по мнению Добролюбова, примером и образцом для русских революционеров. Инсаров говорит: «В Болгарии последний мужик, последний нищий и я — мы желаем одного и того же: у всех одна цель». Так проявлялась дорогая для Тургенева мысль о необходимости и для России общенационального единства в общественном движении.

Другой герой Тургенева – Евгений Базаров получился очень сложным и противоречивым, но, безусловно, интересным представителем типа «новый человек». Он занимает центральное место в композиции романа. Из двадцати восьми глав лишь в двух не появляется Базаров, в остальных — он главное действующее лицо. Все основные лица романа группируются вокруг него, раскрываются во взаимоотношениях с ним, резче и ярче оттеняют те или иные черты его личности, подчеркивают его превосходство, ум, душевную силу, свидетельствуют о его одиночестве в среде аристократов, существуют все основания восхищаться его умом, твердостью, умением отстаивать свои идеалы и добиваться желаемого. Даже внешний облик его подчеркивает новизну героя. Прежде читатель привык встречать внешне изящных, с иголочки и по последней моде одетых благородных героев — Онегина, Печорина, а Евгений Базаров появляется в "балахоне", с большими красными руками без перчаток, с грубыми чертами лица, нелепыми бакенбардами, с грубоватыми манерами, курящий "сигарки».

Сюжет романа строится на столкновении Базарова с миром аристократов. Тургенев сразу же показывает, что Базаров — человек труда, он не привычен для аристократического этикета и условностей. Автор использует прием контраста. Так, Базаров противопоставлен Павлу Петровичу: демократизм одного—аристократизму другого. Именно в столкновении с различными персонажами, противопоставленными ему, раскрываются замечательные черты Базарова: в спорах с Павлом Петровичем — зрелость ума, глубина суждений и непримиримая ненависть к барству и рабству; во взаимоотношениях с Аркадием — способность привлекать на свою сторону молодежь, быть учителем, воспитателем, честным и непримиримым в дружбе; в отношении с Одинцовой — умение глубоко и по-настоящему любить, цельность натуры, сила воли и чувство собственного достоинства.

Рахметов – подлинный герой эпохи, перед которым преклонялся Чернышевский, — революционер с пламенной верой в будущее, готовностью отдать этому будущему жизнь, с его стремлением к добру. По тому, с какой любовью нарисован образ Рахметова, становится ясно, что это основной герой романа, разрешающий важнейший вопрос: «Что делать?»

Рахметов —человек, никогда не забывающий об интересах и страданиях народа, он — революционер. О людях, подобных данному герою, Чернышевский говорил: “Мало их, но ими расцветает жизнь всех; без них она заглохла бы... Это — цвет лучших людей, двигатели двигателей, это— соль соли земли”.

Рахметов — потомок очень древней фамилии, сын богатого помещика. Протестные мысли появились у него еще в юношеские годы, когда он жил в доме отца-деспота, который причинял много неудобства и матери, и крепостным людям. В студенческие годы началось становление персонажа как “особенного человека”: герой закаляет себя физической работой, ведет самый суровый образ жизни. Он наблюдает жизнь людей не со стороны, а работает пахарем, плотником, бурлаком, герой даже гордится тем, что его прозвали Никитушкой Ломовым (именем волжскою богатыря-бурлака). Рахметов отказывается от любви, от жизненных удовольствий, говоря: “Мы требуем для людей полного наслаждения жизнью, — говорит он, — мы должны своею жизнью свидетельствовать, что мы требуем этого не для удовлетворения своим личным страстям, не для себя лично, а для человека вообще”.

В образе Рахметова запечатлены наиболее характерные черты зарождающегося в России 60-х годов XIX века профессионального революционера с его непреклонной волей к борьбе, с его нравственными идеалами, с благородством и бесконечной преданностью народу и России. В романе “Что делать?” впервые в русской литературе нарисована картина будущего социалистического общества, та великая цель, для достижения которой мужественные Рахметовы готовят революцию.

Образ Рахметова производил большое впечатление на читателя и служил образцом для подражания. Жить так, как Рахметов, был мечтой каждого революционера. Роман Чернышевского был поистине учебником для жизни рада поколений революционной молодежи. Роман проникнут верой в неизбежность победы нового над старым.

Андрей Иванович Штольц – герой романа Гончарова «Обломов» не являлся потомственным дворянином, как и его отец – Иван Богданович Штольц. Титул дворянина Штольц получил гораздо позже, благодаря своему трудолюбию и усердию на службе, дослужившись до должности надворного советника.

В образе Штольца в первую очередь бросается в глаза его трудолюбие и страсть к обучению. Еще будучи ребенком, он активно познает мир, старается перенять все знания отца. Во взрослом возрасте герой много времени проводит в путешествиях – таким образом он не просто отдыхает, Штольц в своих поездках видит возможность обменятся знаниями и перенять опыт ведения дел у иностранных знакомых, а также герой постоянно что-то изучает, читает различные книги.

Штольц умеет ценить свое время и проводить его с пользой: он успевает сделать много дел и везде успеть. Несмотря на такую внешнюю жесткость и прагматичность, герой не лишен способности к сопереживанию и состраданию: "...в нравственных отправлениях своей жизни он искал равновесия практических сторон с тонкими потребностями духа. Две стороны шли параллельно, перекрещиваясь и перевиваясь на пути, но никогда не запутываясь в тяжелые, неразрываемые узлы..."

Кроме того, в характере Штольца сочетается гордость и прагматизм: "...Мечте, загадочному, таинственному не было места в его душе. То, что не подвергалось анализу опыта, практической истины, было в глазах его оптический обман..." Герой не теряется в сложных жизненных ситуациях, а предстаёт в них человеком целеустремлённым, настойчивым и расчетливым.

Так, для Гончарова Штольц - идеальный борец с царящей в русском обществе того времени обломовщиной.

Проанализировав образы самых известных новых людей в русской литературе, можно суммировать ключевые черты героя данного типа:

• Активный, деятельный​

• Сильный волевой характер​

• Умный, трудолюбивый