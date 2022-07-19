А.И. Солженицын "Один день Ивана Денисовича"

История создания повести

По мнению самого А.И. Солженицына, история создания произведения довольно-таки проста. Сам Солженицын описывал ее следующим образом: «Я в 1950 году, в какой-то долгий лагерный зимний день таскал носилки с напарником и думал: как описать всю нашу лагерную жизнь? По сути дела, достаточно описать всего один день в подробностях, в мельчайших подробностях, и день самого простого работяги, и тут отразится вся наша жизнь. И даже не надо нагнетать каких-то ужасов, не надо, чтоб это был какой-то особенный день, а рядовой, вот тот самый день, из которого складывается жизнь».

Однако писать что-то в лагерных бараках было строго запрещено. Что-то Солженицын все же писал во время заключения и заучивал наизусть. Поэтому воплощение этого замысла было отложено на 9 лет.

Прототипами центрального героя рассказа стали реальный Иван Шухов, бывший солдат-артиллерист той батареи, которой командовал на фронте Солженицын, и сам писатель, на долю которого выпала судьба лагерного заключённого – Щ-262. Задуман был рассказ в 1950 году, а закончен в 1959 и назывался “Щ-854”. Автор вспоминал: «Сел, и как полилось! со страшным напряжением! Потому что в тебе концентрируется сразу много этих дней. И только чтоб чего-нибудь не пропустить. Я невероятно быстро написал “Один день Ивана Денисовича”».

Система образов

Повесть – моногеройное произведение, написанное в сказовой форме повествования. Это сближает точку зрения автора и его героя и дает возможность увидеть то, чего не мог видеть герой, показать то, что вряд ли было доступно пониманию Ивана Денисовича. Язык рассказа разговорный: в нем много эмоционально окрашенных слов, использованы диалектизмы и лагерный жаргон.

Центральным героем своей повести Солженицын сделал крестьянина, который, по мысли автора, является носителем той народной нравственности, от которой зависит судьба всей страны. Критерием оценки человека является у Солженицына не его социальная значимость, а способность пронести через нечеловеческие испытания свою душу чистой. В крестьянине Солженицын видит воплощение народной основательности и привычку к труду, терпение и расчётливость, умение приспособиться к сложнейшим условиям жизни, остаться внутренне свободным в обстановке тотальной несвободы, сохранить своё имя, свой язык, свою индивидуальность. И именно этот факт позволяет главному герою давать оценки другим персонажам. Например, слушая умные беседы «образованцев» Цезаря Марковича и старика-интеллигента о фильме «Иван Грозный», Шухов только отмечает: «Кашу ест ртом бесчувственным, она ему не впрок».

Мир повести в основном ограничен миром 104-1 бригады, в которой находилось 24 человека, но только 14 были выделены из общей массы. Как и у главного героя, у всех остальных персонажей были реальные прототипы.

На зоне существует четкая иерархия: есть начальники, «придурки», «шестерки» и т.д. Система персонажей соответствует этому строению. Каждый герой в лагере проявляет самые яркие стороны своей натуры. Например, бригадир Тюрин, сохранил такие качества, как справедливость и независимость, любовь к труду. Интеллигент Цезарь Маркович, кинорежиссер, и на зоне характеризуется отдаленностью от реальности, но он имел возможность отлично устроиться благодаря тому, что получал богатые посылки из дома. Алешка-баптист, сидевший за веру, не отказался от своих убеждений, а Фетюков проявил только отрицательные качества: безвольность, трусость, ненадежность. Он даже не брезговал вылизывать тарелки и собирать окурки из плевательницы. Примечателен и важен персонаж Ю-81, который сидел в лагерях уже не первых десяток лет, «сколько советская власть стоит». При этом старик никогда и ни перед кем не прогибался, «его спина отменна была прямизною». Однако важен факт, что в общении между собой герои обращаются друг к другу по имени, а не по номеру в качестве протеста универсализации и лишения индивидуальности человека в лагере.

Однако в целом судьбы второстепенных персонажей рассказа типичны для того времени. Система одинакова беспощадно и к коммунисту Буйновскому, и к бендеровцу Павлу, и к баптисту Алешке, и к интеллигенту Цезарю Марковичу, который в рассказе противопоставлен Ивану Денисовичу.

Тема, идея, конфликт

В рассказе «Один день Ивана Денисовича» Солженицын поставил целью показать жизнь народа на пределе возможного, показать страдания и боль народа, сохранившего, несмотря ни на что, мужество, не сломавшегося, души своей не растратившего. Именно потому тема произведения – жизнь человека в невыносимых лагерных условиях, как точно определил А.Т. Твардовский «лагерь с точки зрения мужика». «Один день Ивана Денисовича» был, по сути, первым произведением о лагерях, появившимся в советской печати, — для миллионов читателей он стал откровением, долгожданным словом правды и краткой энциклопедией жизни ГУЛАГа. Солженицын специально прибегает к ограничению: в течение одного дня в лагере происходит множество драматических, но в общем рутинных событий. «Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три»: значит, эти события, привычные Шухову, повторяются изо дня в день, и один день мало чем отличается от другого. Одного дня оказывается достаточно, чтобы показать весь лагерь — по крайней мере тот относительно «благополучный» лагерь при относительно «благополучном» режиме, в котором выпало сидеть Ивану Денисовичу. Многочисленные подробности лагерного быта Солженицын продолжает перечислять и после кульминации рассказа — укладки шлакоблоков на строительстве ТЭЦ: это подчёркивает, что день не кончается, впереди ещё много тягомотных минут, что жизнь — не литература.

Весь лагерь и труд в нем, хитрости выживания при строительстве «Соцгородка» — это растлевающий страшный путь в обход всего естественного, нормального. Здесь царствует не труд, а фикция труда. Все помыслы уходят на показуху, имитацию дела. Обстоятельства заставляют и Шухова как-то приспосабливаться ко всеобщему «обходу», деморализации. Здесь проявилось новаторство автора: нет привычной для читателя борьбы, герой выбирает путь приспособления к тем обстоятельствам, в которых он находится. Так, Иван Денисович исповедует лагерные мудрости, законы: «Кряхти да гнись. А упрешься — переломишься».