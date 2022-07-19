Россия 20-30х гг в лирике О.Э. Мандельштама

Стихотворения Осипа Мандельштама

Стихотворение «Notre Dame» написано в 1912 году. В 1908 году Осип Мандельштам становится слушателем Сорбонны, изучая в престижном европейском университете французскую литературу. Попутно молодой поэт очень много путешествует и знакомиться с достопримечательностями страны. Одно из самых глубоких и неизгладимых впечатлений на него производит Собор парижской Богоматери. Изучая собор изнутри, лирический герой приходит к удивительному открытию, отмечая, что здесь органично сплелись воедино «души готической рассудочная пропасть, египетская мощь и христианства робость». Хрупкость тростника в храме соседствует с массивностью дуба, и при этом «всюду царь — отвес». Выводы, которые сделал герой, лежат не в материальной, а в философской плоскости. «Из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам…» — слова являются таким же строительным материалом, как и камни. Если у человека есть дар, то даже при помощи такого «материала» можно «соорудить» настоящий литературный шедевр, которым даже спустя века будут восхищаться благодарные потомки. Стихотворение вошло в сборник поэта «Камень» и посвящено (в его духе) тайнам поэтического ремесла.

Стихотворение «Бессонница. Гомер. Тугие паруса» написано в 1915 году. По одной из версий, в этот период автор увлекался античной литературой и перечитывал нетленные произведения древнегреческих авторов. Однако те, кто был близко знаком с поэтом, убеждены, что данное стихотворение навеяно поездкой в Коктебель к поэту Максимилиану Волошину, который показал Мандельштаму удивительную находку — обломок старинного корабля, который запросто мог бы принадлежать средневековой флотилии. Безусловно, в произведении можно найти отголоски гомеровской «Илиады», а точнее, ссылку на ее часть под названием «Сон Беотия, или перечень кораблей». В ней древнегреческий поэт описывал флотилию, которая собиралась на войну с Троей, и подробный список насчитывал порядка 1200 судов. Поэтому неудивительно, что, терзаемый бессонницей, поэт «список кораблей прочел до середины». Рассуждая на тему Троянской войны, Осип Мандельштам проводит параллель между прошлым и настоящим, приходя к выводу, что у любых человеческих поступков есть логическое объяснение. Одним из таких оправданий является любовь, которая, по мнению поэта, способна не только убивать, но и дарить надежду на возрождение. Понимая, что чувства и разум зачастую противоречат друг другу, герой задается вопросом: «Кого же слушать мне?». Ответ на него не в состоянии дать даже мудрый Гомер.

Стихотворение «Ленинград» создано в 1930 году. Мандельштаму довелось учиться за границей, бывать в Москве и исколесить всю Россию после гражданской войны, проведя несколько лет в скитаниях. Однако он всегда мечтал вернуться в Петербург, который теперь назывался Ленинградом, но, сменив имя, остался все тем же величественным, красивым и удивительно притягательным городом для поэта. По возвращении из командировки он создает стихотворение «Ленинград», в котором не только признается в любви своему городу, но и словно бы открывает его для себя вновь. Действительно, всего за 13 лет город, созданный Петром I, изменился до неузнаваемости, однако для Мандельштама он по-прежнему «знакомый до слез», и «рыбий жир ленинградских речных фонарей» дарит лирическому герою давно забытое чувство умиротворения. Тем не менее, он ощущает себя в родном городе чужестранцем, который словно бы совершил путешествие во времени, зловещее и необратимое. Обращаясь к любимому городу, поэт заявляет: «Петербург, я еще не хочу умирать». Он словно бы предвидит свою судьбу и предчувствует, что стрелка часов, именуемых жизнью, лично для него уже начала свой обратный отсчет. Цепляясь за прошлое и, вместе с тем, не видя себя в будущем, Мандельштам отмечает, что где-то в недрах города еще сохранились телефонные номера, принадлежащие поэту, а также старые адреса, по которым он может найти «мертвецов голоса». Последнее образное выражение, к сожалению, не является преувеличением, так как большинство друзей юности автора погибли. Поэт: «Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок». Это заявление соответствует действительности, так как семья Мандельштама действительно снимает каморку под лестницей в бывшем доходном доме на 8 линии Васильевского острова. При этом поэт опасается ареста, отмечая: «И всю ночь напролет ожидаю гостей дорогих».

Стихотворение «За гремучую доблесть грядущих веков…» написано в 1931-1935 годах. На момент свершения Октябрьской революции Осип Мандельштам уже был полностью состоявшимся. С советской властью отношения у него складывались противоречиво. Ему нравилась идея создания нового государства. Он ожидал перерождения общества, человеческой природы. Тем не менее, некоторые стихотворения пропитаны неприятием методов большевиков, ненавистью к ним. Вспомнить хотя бы «Мы живем, под собою не чуя страны…» (1933). «За гремучую доблесть грядущих веков…» — стихотворение, в некоторой степени близкое по смыслу к вышеназванному. Ключевой мотив — трагическая судьба поэта, живущего в страшную эпоху. Лирический герой противопоставляет себя окружающей действительности. Он не желает видеть ее страшных проявлений: «трусов», «хлипкую грязцу», «кровавые кости в колесе». Возможный выход — побег от реальности. Для лирического героя спасение кроется в сибирской природе, поэтому возникает просьба: «Уведи меня в ночь, где течет Енисей». Есть еще один важный мотив — связь времен. Мандельштам считает, что события 1917 года разрушили связь России с прошлым.