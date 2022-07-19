В.А. Жуковский - первый русский поэт-романтик

Жуковский является одним из самых ярких представителей русского романтизма, рассмотрим особенности творчества классика XVIII века на примере произведений “Море” и “Светлана”.

Но прежде, чем искать черты романтизма в текстах Жуковского, стоит вспомнить каноны данного литературного метода:

Воспевание свободы и индивидуализма.

Культ природы, как духовного идеала, истинной красоты.

Острое ощущение несоответствия окружающей действительности внутреннему миру.

Культ дружбы и любви.

Уход от реальности, борьба с ней.

Пренебрежение материальным бытием как низким и пошлым.

Опираясь на знания о романтизме, можно перейти к анализу стихотворения «Море»

МОРЕ

Элегия

Безмолвное море, лазурное море,

Стою очарован над бездной твоей.

Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью,

Тревожною думой наполнено ты.

Безмолвное море, лазурное море,

Открой мне глубокую тайну твою:

Что движет твое необъятное лоно?

Чем дышит твоя напряженная грудь?

Иль тянет тебя из земныя неволи

Далекое светлое небо к себе?..

Таинственной, сладостной полное жизни,

Ты чисто в присутствии чистом его:

Ты льешься его светозарной лазурью,

Вечерним и утренним светом горишь,

Ласкаешь его облака золотые

И радостно блещешь звезда́ми его.

Когда же сбираются темные тучи,

Чтоб ясное небо отнять у тебя —

Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь,

Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу...

И мгла исчезает, и тучи уходят,

Но, полное прошлой тревоги своей,

Ты долго вздымаешь испуганны волны,

И сладостный блеск возвращенных небес

Не вовсе тебе тишину возвращает;

Обманчив твоей неподвижности вид:

Ты в бездне покойной скрываешь смятенье,

Ты, небом любуясь, дрожишь за него.

Стихотворение является элегией, а значит оно проникнуто печальными философскими размышлениями, ведь в стихотворении есть очень яркий конфликт бури и моря. Это очень похоже на противостояние добра и зла, на мир и жизнь в принципе. Для романтика-Жуковского образ вечно находящегося в борьбе моря имеет особенное значение, именно в этом он видел смысл жизни – в борьбе за свои идеалы

Трехчастная композиция произведения необходима для того, чтобы показать море в разных состояниях, в том числе в состоянии бури – борьбы.

Сначала в морской глади отражаются чистая лазурь неба, золотые облака и блеск звезд. Оно стремится к небу, «чисто в присутствии чистом его». (Это строки 1-16.)

Но стремление это никогда не достигнет своей цели - море так и останется в “земные неволи”, никогда не соединится с небом.

Затем наступает буря, и море борется с ней, стремится к своему идеалу – небу: «Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь, // Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу...». (Это строки 17 20) Причем слова «бьешься», «воешь, «волны подъемлешь» создают некое эмоциональное нарастание - градацию. Также передать эмоциональное напряжение помогают и звуки – Жуковский использует аллитерацию (повторяются шипящие и сонорные - ш, р, л.), чтобы подчеркнуть буйство стихии.

В итоге «…мгла исчезает, и тучи уходят…», море побеждает, снова обретает спокойствие, но оно уже не то, что было прежде: «Обманчив твоей неподвижности вид: // Ты в бездне покойной скрываешь смятенье, // Ты, небом любуясь, дрожишь за него». То есть море всегда находится в ожидании бури и всегда готово дать ему отпор.

Важно помнить, что в произведении описывается не только море, но и небо, которое в творчестве Жуковского – это некий идеал, самое высокое, чистое, светлое. В отличие от моря, которое благодаря множеству олицетворений (««Ласкаешь» и «блещешь») стихотворении уподобляется человеку, даже автор обращается к нему как к одушевленному. Так, читатели видят двоемирие: идеальный и реальный мир никогда не встретятся, и несвободен не только человек, но и стихия. И лирический герой, обращающийся к морю, не только идеализирует природу, но и стремиться к этому идеалу.

Но Жуковский вошел в историю русской литературы не только как поэт, но и как балладник. Жанр баллады, разумеется, появился как жанр задолго до первого русского романтика, но именно он сделал его популярным, создав особую русскую романтическую балладу.

Жуковский создал 39 баллад, большинство из которых переводные с западноевропейских языков. Например, «Светлана» - русская версия произведения немецкого автора Г.А. Бюргера, которое было основано на немецких народных легендах о мертвом женихе, забирающем тоскующую невесту, и называвшееся «Ленора». Кстати интересно, что в русском фольклоре нет схожего фольклорного сюжета.

Первая баллада Жуковского по мотивам «Леноры» называлась «Людмила», в честь главной героини, которая возроптала на Бога из-за гибели жениха. Постепенно в произведении сгущается атмосфера таинственности, нарастает ожидание чего-то страшного: Людмила получает наказание за гнев, и возлюбленный забирает героиню с собой в могилу.

Жуковский остался недоволен работой и почти сразу начинает работу над новым вариантом баллады. Так уже в 1813 году «Светлана» появляется в «Вестнике Европы» и становится более популярна, чем первая версия переложения Г. А. Бюргера.

Несмотря на то, что «Светлана» - переводной текст, баллада стала подлинно русским произведением. Автор использует стиль народного сказочного повествования, о чем свидетельствует зачин: «Раз в крещенский вечерок// девушки гадали». Также фольклорное начало отражено в традиционных для сказок устойчивых словосочетаниях «перстень золотой». Жуковский в балладе воспроизводит таким образом черты русского национального быта, народных обычаев обрядов.

Образ Светланы – это идеальный образ простой русской девушки, даже имя героини символично. По отношению к главной героине автор не случайно выбирает эпитет «милая», ведь Жуковский хочет подчеркнуть верность, покорность и набожность героини, которая тверда в своей вере в Бога. Поэтому можно сказать, что главная мысль произведения - об определяющей силе Судьбы, о высшей божественной силе в жизни человека. Неслучайно в произведении встречается образ голубя, символизирующий божественное провиденье.

Также Светлана в борьбе с внешним негативным миром проявляет внутреннюю силу и красоту: она верна своему любимому, следует за ним и не убегает в ужасе. Так воплощается культ любви, характерный романтическим героям.

Кроме того, героине вторит природа, словно транслируя переживания девушки. Предвестником страшной трагедии становится мрачный образ «черного врана», вьющегося над санями Светланы: «Ворон каркает: печаль!», а предугадать, что в конце будет счастливое спасение помогают слова: «Все утихло… вьюги нет». Так в балладе видна еще одна романтическая черта: природа и герой отражаются друг в друге.

Таким образом, проанализировав два произведения Жуковского можно увидеть множество канонических черт романтизма. Не зря Белинский назвал Василий Андреевич Жуковский своеобразным "литературным Колумбом Руси", открывшим "Америку романтизма».