Образ лишнего человека в русской литературе

В реалистических произведениях авторы золотого века русской литературы глубоко анализировали изображаемую действительность, опирались на психологическую достоверность, осмысляли закономерности жизни. Такое реалистическое обобщение трансформируется в рождение литературных типов, в которых на основе каких-то индивидуальных черт отражается то, что присуще на самом деле многим.

Литературные типы являются отражением тенденций духовного развития общества, мировоззрения, философских, нравственных и эстетических взглядов самих писателей. Распространение того или иного литературного типа может быть продиктовано «социальным заказом», то есть потребностью общества, читателей в изображении людей с каким-то устойчивым комплексом качеств.



Специфика литературы определенного периода раскрывается через типы героев, которые привлекают литераторов данного времени. Обнаружение типологических особенностей помогает выстроить общую картину развития русской литературы.

Итак, запомним, что литературный тип — это совокупность персонажей, близких по своему социальному положению или роду занятий, мировосприятию и духовному облику. Такие персонажи могут быть представлены в различных произведениях одного и того же или нескольких писателей.

Так центральной фигурой литературы первой половины XIX века является литературный тип «лишнего человека». Хотя этот тип героя можно обнаружить и в героях позднейшей литературы.

Ядром этой группы являются пушкинский Онегин и лермонтовский Печорин. Раз вы уже знаете, что Печорин и Онегин – лишние люди. Так называют дворян, не нашедших своего места в жизни, не увидевших применения своим силам, во многом разочаровавшихся. Принадлежав к высшим классам общества, лишний человек отчуждён от дворянского сословия, презирает чиновничество, но, не имея перспективы иной самореализации, в основном проводит время за праздными развлечениями. Такой стиль жизни не в состоянии облегчить его скуку, что приводит к дуэлям, азартным играм и другому саморазрушительному поведению. К типичным чертам лишнего человека относятся «душевная усталость, глубокий скептицизм, разлад между словом и делом и, как правило, общественная пассивность».

«Лишний человек» ищет смысла жизни, цели, но не находит их. Поэтому он растрачивает себя на жизненные мелочи, на развлечения, на страсти, но не чувствует удовлетворения от этого. Часто жизнь «лишнего человека» заканчивается трагически: он погибает или умирает во цвете лет.

Кстати интересно, что название «лишний человек» закрепилось за типом разочарованного русского дворянина после публикации в 1850 году повести Тургенева «Дневник лишнего человека».

Цитатная характеристика героев, относящихся к данному литературному типу.

Александр Чацкий – главный герой драмы «Горе от ума» Грибоедова:

Умен и остёр на язык: «Был острый человек», «умен, красноречив»

Чацкий - либерал и вольнодумец, "проповедующий вольность". Взгляды героя пугают консервативного Фамусова: "Он вольность хочет проповедать!", "Да он властей не признает!"

Во времена Грибоедова дворяне почти всегда служили в армии или становились чиновниками. Александр Чацкий не занимается ни тем, ни другим, чтобы было редкостью для его эпохи: "Не служит, то есть в том он пользы не находит, // Но захоти – так был бы деловой"

Главный герой не служит нигде, потому что не хочет "прислуживаться" старшим и угождать начальникам: "Служить бы рад, прислуживаться тошно"

Наконец Чацкий разочаровывается и в ветреной Софье, и в глупом светском обществе. Он решает снова уехать из Москвы: "Вон из Москвы! сюда я больше не ездок. // Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету"

Евгений Онегин из одноименного романа в стихах Пушкина:

Онегин безразлично и холодно относится ко многим вещам: "... Нет: рано чувства в нем остыли..."

Евгений ощущает душевную усталость и нежелание что бы то ни было делать: "...Его тоскующую лень...", он скучает в любой обстановке: «он равно зевал / Средь модных и старинных зал», "... Ему наскучил света шум...", "... и в деревне скука та же...", "...Ни сплетни света, ни бостон [...] Ничто не трогало его..."

Онегин любит язвить и злословить: "...Когда ж хотелось уничтожить / Ему соперников своих, / Как он язвительно злословил!...", "... ... но я привык / К его язвительному спору, / И к шутке, с желчью пополам, / И злости мрачных эпиграмм..." Также Евгений любит пофилософствовать: "... Философа в осьмнадцать лет...", обладая при этом резким охлажденным умом ("... Резкий охлажденный ум...")

Герой испытывает разочарование, касающиеся различных вещей, например, Онегин, его собственным словам, не способен на глубокое и постоянное чувство любви: "...Я, сколько ни любил бы вас, / Привыкнув, разлюблю тотчас..." Онегину надоели книги так же, как и женщины:"... Читал, читал, а всё без толку [...] / Как женщин, он оставил книги...". Герою надоели прежние друзья: "... Друзья и дружба надоели..."

Онегин страдает от хандры, которая преследует его повсюду: "... русская хандра / Им овладела понемногу...", "... Хандра ждала его на страже, / И бегала за ним она, / Как тень иль верная жена..."

Григорий Александрович Печорин из романа Лермонтова «Герой нашего времени»

Григорий Печорин вырос в высшем свете Петербурга: "...Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело...", ему также надоело общество и на водах: «"...мне и не здешнее [общество] ужасно надоело..."

Он избалован роскошью и богатством: "...я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и разумеется, удовольствия эти мне опротивели..."

Печорину надоели светские красавицы. Их любовь не трогает его сердца: "...влюблялся в светских красавиц и был любим – но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто..."

Герою надоело учиться и читать: "...Я стал читать, учиться – науки также надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди – невежды, а слава – удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким..."

Печорина ничего не радует в жизни. Ему быстро надоедает все, что он видит и делает: "...во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне все мало: к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня; мне осталось одно средство: путешествовать..."

Герой ничем не дорожит и ко всему равнодушен: "...по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя...", "...я никогда ничем очень не дорожу..."

В конце концов Печорину стало скучно жить:"...Тогда мне стало скучно...", "...Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями; – напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти <...> и мне стало скучнее прежнего..." , "...Что ж? умереть так умереть! потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я – как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты..."

Илья Ильич Обломов из романа Гончарова «Обломов»

Герой устал от жизни: "...Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки..."

Господин Обломов все время зевает от скуки: "...Какое здоровье! – зевая, сказал Обломов...", "...Педанты, должно быть! – сказал, зевая, Обломов..."

Илья Обломов – бездеятельная личность: "...Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте..."

Герой много думает, но мало делает: "...Ты ступай к себе, а я подумаю [...] Но он был в затруднении, о чем думать: о письме ли старосты, о переезде ли на новую квартиру.», "...Обломов философствовал и не заметил..."

Обломов – чудак в глазах своего окружения:"...Чудак ты этакой!.."(Тарантьев о нем)", "...Ах вы, чудак!.." (Пенкин о нем)

Обломов ничего не достиг к 30 годам:

"...стукнуло тридцать лет, а он ни на шаг не подвинулся ни на каком поприще и все еще стоял у порога своей арены, там же, где был десять лет назад..."

И умирает он рано, в возрасте около 40 лет:

"...Илья Ильич скончался, по‑видимому, без боли, без мучений, как будто остановились часы, которые забыли завести..."

Проанализировав образы самых известных лишних людей в русской литературе, можно суммировать ключевые черты данного типа: