Мини-сочинения 4 и 9

Сочинения 4 и 9

Задания 4 и 9 проверяют:

умение воспринимать информацию, содержащуюся в тексте;

умение анализировать содержание текста;

умение обобщать наблюдения над художественным текстом;

умение логично и последовательно излагать мысли;

умение соблюдать нормы речи.

Понимание специфики заданий 4 и 9 – важнейшее условие их успешного выполнения. Минимально достаточным считается умение адекватно воспринять суть вопроса и дать на него прямой ответ.

В зависимости от конкретного задания основной тезис, содержащийся в ответе выпускника, может быть:

свободным изложением материалов учебных пособий;

представлением собственной аргументированной точки зрения экзаменуемого.

Пример 1

Вопрос 4.2. Что в данном эпизоде указывает на сходство характеров графа и его дочери Наташи?

Ответ:

В приведённом эпизоде из романа-эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир» можно заметить сходство характеров Наташи и графа Ростова.

Во-первых, их объединяет непосредственность и естественность, Граф, вопреки тому, что он уже «старичок», не стесняется своего возраста и с открытой душой исполняет любимый танец. В это время Наташа, пренебрегая светскими манерами, кричит «на всю залу», чтобы люди «смотрели на папа».

Кроме того, характеры героев схожи веселостью. Граф Ростов улыбается и возбуждённо кричит музыкантам, чтобы они «играли скорее», а Наташа заливается «звонким смехом».

Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании приведённого фрагмента, для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных для выполнения задания образов, деталей. Авторская позиция не искажена, фактические ошибки отсутствуют (К1 – 2 балла). В ответе нет логических, речевых и грамматических ошибок (К2 – 2 балла).

Итого: 4 балла (2;2)

Пример 2

Вопрос 9.1. Каковы особенности звучания ностальгической темы в стихотворении В.В. Набокова?

РОДИНА

Как весною мой север призывен!

О, мятежная свежесть его!

Золотой, распевающий ливень,

а потом – торжество… торжество…

Облака восклицают невнятно.

Вся черёмуха в звонких шмелях.

Тают бледно-лиловые пятна

на берёзовых светлых стволах.

Над шумливой рекою, – тяжёлой

от лазури влекомых небес, –

раскачнулся и замер весёлый,

но ещё неуверенный лес.

В глубине изумрудной есть место,

где мне пальцы трава леденит,

где, как в сумерках храма невеста,

первый ландыш, сияя, стоит…

Неподвижен, задумчиво-дивен

ослепительный, тонкий цветок…

Как весною мой север призывен!

Как весною мой север далёк!

(В.В. Набоков, 1921)

Ответ:

В стихотворении В. В. Набокова ностальгическая тема звучит не совсем явно, во многом потому, что она передана через описание родных мест, которые хорошо знает автор. Такое лексическое средство, как повтор (местоимения «мой»), передает ощущение крепкой связи автора и севера, что служит средством передачи бесконечной любви к Родине. Тропы – олицетворения («Облака восклицают невнятно»), эпитеты («Золотой, распевающий ливень»), сравнения («где, как в сумерках храма невеста, первый ландыш, сияя, стоит…) и анафора («Как весною мой север призывен! Как весною мой север далёк!») показывают, что автор знает природу севера в мельчайших подробностях, при этом в его словах проскальзывает интонация печали, которую подчеркивают многоточия, создающие эффект незаконченной мысли. Именно так в стихотворении раскрывается тема ностальгии

Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании приведённого стихотворения, для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных для выполнения задания образов и деталей. Авторская позиция не искажена. Допущена одна фактическая ошибка: экзаменуемый отождествляет лирического героя и автора стихотворения (К1 – 1 балла). В ответе нет логических, речевых и грамматических ошибок (К2 – 2 балла).

Итого: 3 балла (1;2)