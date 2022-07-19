"Старуха Изергиль" М. Горький

Биография

Максим Горький (1868 — 1936 гг.) — русский писатель и драматург, автор произведений на революционную тематику, основоположник социалистического реализма, номинант на Нобелевскую премию в области литературы.

Настоящее имя Максима Горького — Алексей Максимович Пешков. Родился он 16 (28 по старому стилю) марта 1868 года в Нижнем Новгороде в небогатой семье столяра. Родители его рано умерли, и маленький Алексей остался жить с дедом. Наставницей же в литературе стала его бабушка, которая и провела внука в мир народной поэзии. «В те годы я был наполнен стихами бабушки, как улей мёдом; кажется, я и думал в формах её стихов» — писал он о ней с большой нежностью. Детство Горького прошло в жестких, тяжелых условиях. С ранних лет будущий писатель был вынужден заниматься подработками, зарабатывая на жизнь чем только придется.

Образованием Максим Горький занимался всего два года — в Нижегородском училище. Затем из-за бедности он пошел работать, но постоянно занимался самообучением. 1887 год был одним из самых трудных в биографии Горького. Из-за навалившихся бед он пытался покончить с собой, тем не менее, выжил. Путешествуя по стране, Горький побывал в Поволжье, на Дону, Украине, в Южной Бессарабии, Крыму, на Кавказе. Он пропагандировал революцию, за что был взят под надзор полиции, а затем впервые арестован в 1888 году.

Спустя четыре года, в 1892 году, выходит первый напечатанный рассказ Горького — «Макар Чудра». Затем опубликованные в 1898 году сочинения в двух томах «Очерки и рассказы», принесли писателю известность.

В 1900-1901 годах пишет роман «Трое», знакомится с Антоном Чеховым и Львом Толстым. В 1902 году ему было присвоено звание члена Императорской академии наук, однако по приказу Николая II вскоре признано недействительным.

К 1910-м гг. имя Горького стало одним из самых популярных в России, а затем и в Европе, его творчество вызвало огромную критическую литературу: за 1900-1904 опубликована 91 книга о Горьком; с 1896 по 1904 критическая литература о нём составила более 1860 названий. Постановки его пьес на сцене Московского Художественного театра имели исключительный успех и сопровождались антиправительственными выступлениями публики.

К известным произведениям Горького относятся: рассказ «Старуха Изергиль» (1895), пьеса «На дне» (1902), повести «Детство» (1913—1914) и «В людях» (1915—1916), а также многие циклы рассказов.

Горький также писал сказки для детей. Вспоминая о своем трудном детстве, Горький уделял особое внимание детям, организовывал праздники для детей из бедных семей, выпускал детский журнал.

В 1906 году в жизни Максима Горького произошел переезд в США, затем в Италию, где он прожил до 1913 года. Даже там творчество Горького защищало революцию. Вернувшись в Россию, он останавливается в Петербурге. Тут Горький работает в издательствах, занимается общественной деятельностью. Наибольшую активность, литературную и общественную, работа Горького получила в основанной им газете "Новая Жизнь". Газета с первого номера объявила своей программой борьбу против империалистической войны, объединение всех революционных и демократических сил для удержания завоеваний Февральской революции, развитие культуры, просвещения, науки в стране. Интернационалистская позиция газеты вызвала резкое неприятие буржуазной печати. Деятельность Горького тех лет вызвала резкую критику властей. В 1921 году из-за обострившейся болезни, по настоянию Владимира Ленина, с которым успел сблизиться, и разногласий с властью вновь уезжает за границу. В СССР писатель окончательно возвращается в октябре 1932 года.

На родине он продолжает активно заниматься писательством, выпускает газеты и журналы.

Умер Максим Горький 18 июня 1936 года в поселке Горки (Московская область) при загадочных обстоятельствах. Ходили слухи, что причиной его смерти стало отравление и многие в этом обвиняли Сталина. Однако эта версия так и не подтвердилась.

«Старуха Изергиль»

«Старуха Изергиль» — рассказ Максима Горького, состоящий из трёх частей.

Написан рассказ в 1894 году. Датировка подтверждается письмом В. Г. Короленко от 4 октября 1894 года члену редакции «Русские ведомости». Впервые напечатан в периодическом издании «Самарская газета» в 1895 году.

«Старуха Изергиль» — это одно из произведений Горького, наполненное духом романтизма. Композиция рассказа «Старуха Изергиль» необычна, сам Горький говорил, что «Старуха Изергиль» — это одно из произведений, которое было выстроено на высшем уровне, он считал его одним из лучших своих работ. Композиция такова, что Горький пишет рассказ в рассказе, а точнее сказать три рассказа в рассказе. Произведение состоит из трех частей: легенда о Ларре, жизнь «старухи Изергиль» и легенда о Данко. Все три истории различны, но у них есть общее, и это общее состоит в том, что Горький по средствам этих «трех рассказов» ищет ответ на вопрос «о смысле жизни».

Основная концепция рассказа:

Жить вне людей и для себя (Ларра)

Первая часть — легенда о Ларре. Главный герой — молодой человек, сын орла и обычной женщины. Он горд, свободолюбив, дерзок, эгоистичен, за эти качества он и поплатился. Считая себя лучше всех, не считаясь с мнением других людей, он не мог спокойно ужиться в обществе и поэтому совершает такой дерзкий поступок как убийство дочери одного из старейшин. За это он и получил свое наказание, самое страшное для любого человека, это изгнание из общества и бессмертие в одиночестве. Люди называют его Ларра, что означает отверженный. Поначалу Ларре нравится такой исход событий, так как он был свободолюбивым человеком, но после того как проходит некоторое количество времени главный герой понимает смысл жизни, но уже поздно - он несет заслуженное наказание. Он остался бессмертным и одиноким, время иссушило его и превратило в тень, которая напоминала людям о его существовании.

Жить с людьми, но для себя (Изергиль)

Вторая часть автобиографичная: старуха Изергиль рассказывает о своей жизни. Из ее рассказа мы узнаем, что у нее было много мужчин, и всех она любила, как ей казалось по—настоящему. Ее жизнь была насыщена путешествиями, она побывала во многих районах страны и даже за ее пределами. Она играла на чувствах людей, но в то же время имела гордость, которая была у нее на первом месте. Если она любила, то любила всем сердцем и никакие преграды на ее пути к счастью не могли ей помешать (убийство часового на посту), а если бросала, то бросала полностью, безвозвратно и бесповоротно. Так же как и в легенде о Ларре Горький пытается показать нам то общее, что соединяет эти рассказы. Это смысл жизни. Старуха размышляет о судьбе, говоря при этом: « Что же тут — судьба? Каждый сам себе судьба!». Она осознает смысл жизни, это не скитание по всему свету в поисках своей любви, а спокойная тихая жизнь в какой-нибудь деревушке с мужем и детьми.

Жить с людьми и для людей (Данко)

Это легенда о Данко. Главным героем легенды выступает романтический герой Данко. Он был красивым, мужественным, сильным, настоящим лидером, умеющим повести за собой народ, свободолюбивым и бескорыстным. Данко один из тех людей, которые всегда смелы, он решает помочь своему народу, он возглавляет их для того, чтобы вывести людей из дремучего леса. Дорога была нелегка, и когда весь народ взбунтовался против Данко, он вырвал свое сердце из груди для того, чтобы освещать людям дорогу и дарить людям доброту и тепло, исходящее от пылающего любовью сердца. Но как только люди достигли желаемой цели то никто даже не вспомнил о умирающем Данко, который так любил народ и делал все для того чтобы народу было хорошо. Искорки, пылающие в ночи степного простора, напоминали людям о славном бескорыстном герое Данко, который видел свой смысл жизни в помощи людям.

В рассказе отразились впечатления Горького о путешествии по южной Бессарабии. Самому писателю рассказ чрезвычайно нравился. «Видно, ничего не напишу я так стройно и красиво, как «Старуху Изергиль», — писал он Чехову. Названия романтических произведений Горького часто связаны с именами главных героев. Макар Чудра и Изергиль, их именами названы два лучших рассказа писателя, не просто герои повествования, они еще и рассказчики.