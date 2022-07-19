Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Ботаника
Классы Однодольные и Двудольные Значение водорослей в природе и жизни человека Голосеменные Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Строение семян Папоротниковидные Общая характеристика водорослей Строение и видоизменения листа Строение и многообразие плодов Строение цветка. Соцветия Разнообразие отдела Покрытосеменные Моховидные Плауновидные. Хвощевидные Побег и почки. Строение стебля Размножение покрытосеменных растений Многообразие водорослей Видоизменения побегов Разнообразие голосеменных растений Покрытосеменные, или Цветковые
Эволюция живой природы
Освоение суши растениями и животными Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира
Экосистемы и присущие им закономерности
Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема Среда обитания организмов
Зоология
Надкласс Рыбы Класс Земноводные, или Амфибии Характеристика типа Членистоногие Тип Хордовые, характеристика подтипов Брюхоногие и двустворчатые моллюски Головоногие моллюски Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Общие сведения о животном мире Разнообразие класса Пресмыкающиеся Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Класс Млекопитающие, или Звери Разнообразие класса Земноводные Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Класс Птицы Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Общая характеристика червей Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Одноклеточные животные, или Простейшие Классы членистоногих
Микробиология, микология
Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы Характеристика царства Грибы

Разнообразие класса Земноводные

В классе Земноводные выделяют три отряда: Безногие, Бесхвостые, Хвостатые.

Отряд Безногие

Представители: Кольчатая червяга, цейлонский рыбозмей.

Количество видов: Около 170 видов: червяги

Место обитания и образ жизни: Водные (южноамериканские червяги) и почвенные (влажная почва до глубины 30-60 см). Впадают в спячку.

Тело (сегментация и другие особенности): Голова, туловище, тело червеобразное, цилиндрическое, слегка сплюснутое в спинно-брюшном направлении; голова маленькая, тело внешне поделено на кольца.

Покров: Тонкая, голая кожа с большим количеством желез, выделяющих слизь или ороговевшая у жаб.

Система опоры (скелет): Позвоночник: шейный, туловищный, крестцовый и хвостовой отделы.

Выделительная система: Тазовые или туловищные почки.

Половая система: Раздельнополы, оплодотворение наружное или внутреннее.

Тип питания: Хищники.

Значение:

Звено в цепи питании, уничтожают большое количество насекомых и их личинок, незаменимы для лабораторных исследований.

Отряд Бесхвостые

Представители: Лягушки, жабы, квакши, жерлянки, чесночницы.

Количество видов: Около 3000

Место обитания и образ жизни: Водная и наземно-воздушная среда. Впадают в спячку.

Тело (сегментация и другие особенности): Голова, туловище, разные по длине передние и задние конечности (задние длиннее – прыгательные); тело короткое, приземистое; голова широкая без шеи, слита с туловищем; хвоста нет.

Покров: Тонкая, голая кожа с большим количеством желез, выделяющих слизь или ороговевшая у жаб.

Система опоры (скелет):

Позвоночник: шейный (1 позвонок), туловищный (позвонки не несут рёбер), крестцовый (1 позвонок) и хвостовой (1 позвонок из 12 слившихся косточек) отделы.

Череп: мозговая коробка и челюсти, много хрящей.

Выделительная система: Тазовые или туловищные почки.

Половая система: Раздельнополы, оплодотворение наружное.

Тип питания: Хищники.

Значение:

Звено в цепи питании, уничтожают большое количество насекомых и их личинок, незаменимы для лабораторных исследований.

Отряд Хвостатые

Представители: Саламандры, тритоны, амбистомы, протеи, аксолотли, сирены (без задних конечностей).

Внимание! Не путайте с ящерицами (пресмыкающиеся)

Количество видов: около 340-360

Место обитания и образ жизни: Водная и наземно-воздушная среда. Впадают в спячку.

Тело (сегментация и другие особенности): Голова, туловище, хвост и парные короткие конечности; тело вытянутое, есть хвост, уплощенный с боков.

Покров: Тонкая, голая кожа с большим количеством желез, выделяющих слизь или ороговевшая у жаб.

Система опоры (скелет): позвоночник: шейный, туловищный, крестцовый и хвостовой отделы.

Выделительная система: Тазовые или туловищные почки.

Половая система: Раздельнополы, оплодотворение внутреннее.

Тип питания: Хищники.

Значение:

Звено в цепи питании, уничтожают большое количество насекомых и их личинок, незаменимы для лабораторных исследований.