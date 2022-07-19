Разнообразие класса Земноводные

В классе Земноводные выделяют три отряда: Безногие, Бесхвостые, Хвостатые.

Отряд Безногие Представители: Кольчатая червяга, цейлонский рыбозмей.

Количество видов: Около 170 видов: червяги

Место обитания и образ жизни: Водные (южноамериканские червяги) и почвенные (влажная почва до глубины 30-60 см). Впадают в спячку.

Тело (сегментация и другие особенности): Голова, туловище, тело червеобразное, цилиндрическое, слегка сплюснутое в спинно-брюшном направлении; голова маленькая, тело внешне поделено на кольца.

Покров: Тонкая, голая кожа с большим количеством желез, выделяющих слизь или ороговевшая у жаб.

Система опоры (скелет): Позвоночник: шейный, туловищный, крестцовый и хвостовой отделы.

Выделительная система: Тазовые или туловищные почки.

Половая система: Раздельнополы, оплодотворение наружное или внутреннее.

Тип питания: Хищники.

Значение:

Звено в цепи питании, уничтожают большое количество насекомых и их личинок, незаменимы для лабораторных исследований.

Отряд Бесхвостые Представители: Лягушки, жабы, квакши, жерлянки, чесночницы.

Количество видов: Около 3000

Место обитания и образ жизни: Водная и наземно-воздушная среда. Впадают в спячку.

Тело (сегментация и другие особенности): Голова, туловище, разные по длине передние и задние конечности (задние длиннее – прыгательные); тело короткое, приземистое; голова широкая без шеи, слита с туловищем; хвоста нет.

Покров: Тонкая, голая кожа с большим количеством желез, выделяющих слизь или ороговевшая у жаб.

Система опоры (скелет):

Позвоночник: шейный (1 позвонок), туловищный (позвонки не несут рёбер), крестцовый (1 позвонок) и хвостовой (1 позвонок из 12 слившихся косточек) отделы.

Череп: мозговая коробка и челюсти, много хрящей.

Выделительная система: Тазовые или туловищные почки.

Половая система: Раздельнополы, оплодотворение наружное.

Тип питания: Хищники.

Значение:

Звено в цепи питании, уничтожают большое количество насекомых и их личинок, незаменимы для лабораторных исследований.

Отряд Хвостатые Представители: Саламандры, тритоны, амбистомы, протеи, аксолотли, сирены (без задних конечностей).

Внимание! Не путайте с ящерицами (пресмыкающиеся)

Количество видов: около 340-360

Место обитания и образ жизни: Водная и наземно-воздушная среда. Впадают в спячку.

Тело (сегментация и другие особенности): Голова, туловище, хвост и парные короткие конечности; тело вытянутое, есть хвост, уплощенный с боков.

Покров: Тонкая, голая кожа с большим количеством желез, выделяющих слизь или ороговевшая у жаб.

Система опоры (скелет): позвоночник: шейный, туловищный, крестцовый и хвостовой отделы.

Выделительная система: Тазовые или туловищные почки.

Половая система: Раздельнополы, оплодотворение внутреннее.

Тип питания: Хищники.

Значение:

Звено в цепи питании, уничтожают большое количество насекомых и их личинок, незаменимы для лабораторных исследований.