Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Зоология
Разнообразие класса Пресмыкающиеся Класс Земноводные, или Амфибии Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Общие сведения о животном мире Класс Млекопитающие, или Звери Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Головоногие моллюски Класс Птицы Надкласс Рыбы Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Одноклеточные животные, или Простейшие Характеристика типа Членистоногие Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Тип Хордовые, характеристика подтипов Разнообразие класса Земноводные Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Общая характеристика червей Брюхоногие и двустворчатые моллюски Классы членистоногих
Микробиология, микология
Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе
Ботаника
Разнообразие голосеменных растений Покрытосеменные, или Цветковые Видоизменения побегов Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Папоротниковидные Побег и почки. Строение стебля Значение водорослей в природе и жизни человека Строение цветка. Соцветия Строение семян Строение и видоизменения листа Классы Однодольные и Двудольные Многообразие водорослей Голосеменные Моховидные Размножение покрытосеменных растений Общая характеристика водорослей Строение и многообразие плодов Разнообразие отдела Покрытосеменные Плауновидные. Хвощевидные
Эволюция живой природы
Освоение суши растениями и животными Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические факторы Экосистема Среда обитания организмов Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы

Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы

Представители Надкласса Рыбы

На экзамене очень часто встречается вопрос, посвященный сравнительной характеристике двух классов рыб.

Сравнительная характеристика хрящевых и костных рыб

Хрящевые Костные
Чешуя: Плакоидная Чешуя: Костная (циклоидная и ктеноидная)
Скелет: Хрящевой, внутри позвонков – хорда Скелет: Костный, хорда заменяется позвоночником
Плавательный пузырь отсутствует Плавательный пузырь есть
Положение рта: нижнее Положение рта: срединное = горизонтальное
Хвостовой плавник: Неравнолопастной Хвостовой плавник: Равнолопастной

Жаберные щели: 5-7,

не прикрытые жаберными крышками

Жаберные щели: 4,

прикрытые жаберными крышками
Размножение и развитие: внутреннее оплодотворение, живорождение Размножение и развитие: наружное оплодотворение
Большинство живут в солёных водах, но есть и пресноводные Обитают в солёных и пресных водах
Представители: акулы, скаты Представители: сазан, стерлядь, щука, налим, треска, минтай и др.

Костные рыбы

Рассмотрим их классификацию подробнее, так как они более многообразны.

Подкласс Лучепёрые (Костистые)

К данному подклассу относятся большинство современных видов рыб. Выделяют несколько отрядов:

● Сельдеобразные

● Лососеобразные

● Карпообразные

● Сомообразные

● Трескообразные

● Камаблообразные

Подкласс Осетровые (Костно-хрящевые)

Хорда сохраняется всю жизнь, скелет состоит в основном из хряща. Костные пластины покрывают череп и формируют продольные ряды вдоль тела.

Внешнее строение осетровых

Осетровые обитают в водоёмах северного полушария. Для икрометания они идут из морей, озёр в реки. Это ценные промысловые рыбы (белуга, стерлядь, русский осётр).

Подкласс Двоякодышащие

Древняя групп пресноводных рыб (всего 6 видов). Во взрослом состоянии сохраняется хорда.

Исходя из названия можно понять, что у них два типа дыхания: жаберное и лёгочное. “Лёгкие” образуются из плавательного пузыря. Кроме того, отличается строение сердца: в предсердии появляется неполная перегородка, которая делит его на две части (в одну поступает кровь от лёгких, в другую - от жабр).

Благодаря такому дыханию двоякодышащие рыбы могут жить в обеднённых кислородом водоёмах.

Рогозуб - представитель двоякодышащих рыб

Внимание! Частый вопрос!

Подкласс Кистеперые рыбы – Латимерия

Ученые считают кистеперых рыб переходным звеном между рыбами и земноводными.

  • своеобразное строение плавников – кости расходятся веерообразно и в основании

находятся мощные мышцы – плавник больше похож на конечность – предполагают, что эти животные передвигались по дну с их помощью.

  • двойное дыхание – жаберно-легочное.

Латимерия