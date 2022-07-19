Степень окисления и валентность

Общие правила определения степеней окисления мы рассмотрели в видеоуроке. Теперь разберем более сложный пример – определение степени окисления в комплексных соединениях.
Решение:
Расставляем известные заряды ионов и степени окисления отдельных элементов.
Обозначаем за “x” степень окисления металла.
Составляем уравнение. Находим икс.
(+1)·2 + x + (-1)·6; x = 4
Итак, степень окисление платины +4.
В квадратных скобках, кроме атома металла, находится еще одна частица, которая называется лиганд. Эти частицы могут быть разнообразными – как отрицательными: F– , OH–, CN–, CNS–, NO2–, CO32–, C2O42–, так и нейтральными молекулами: Н2О, NН3, СО, NО
Разберем пример с нейтральной частицей в комплексе.
Решение:
Расставляем известные заряды ионов и степени окисления отдельных элементов.
Обозначаем за “x” степень окисления металла.
Составляем уравнение. Находим икс.
x + 0·6 + (-1)·3 = 0; x = 3
Итак, степень окисление железа +3.