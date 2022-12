Степень окисления и валентность

Степень окисления – это условный заряд атома в молекуле, вычисленный в предположении, что молекула состоит из ионов и в целом электронейтральна.

Общие правила определения степеней окисления мы рассмотрели в видеоуроке. Теперь разберем более сложный пример – определение степени окисления в комплексных соединениях.

Какую степень окисления проявляет платина в (NH 4 ) 2 [PtCl 6 ]? Данное комплексное соединение используется для создания тонкого покрытия из платины на поверхности керамики.

Решение:

Расставляем известные заряды ионов и степени окисления отдельных элементов.

(NH 4 )+ 2 [PtCl- 6 ] Обозначаем за “x” степень окисления металла.

(NH 4 )+ 2 [PtxCl- 6 ] Составляем уравнение. Находим икс.

(+1)·2 + x + (-1)·6; x = 4

Итак, степень окисление платины +4.

В квадратных скобках, кроме атома металла, находится еще одна частица, которая называется лиганд. Эти частицы могут быть разнообразными – как отрицательными: F– , OH–, CN–, CNS–, NO 2 –, CO 3 2–, C 2 O 4 2–, так и нейтральными молекулами: Н 2 О, NН 3 , СО, NО

Разберем пример с нейтральной частицей в комплексе.

Какую степень окисления проявляет железо в [Fe(H 2 O) 6 ]Cl 3 ?

Решение:

Расставляем известные заряды ионов и степени окисления отдельных элементов.

[Fe(H 2 O)0 6 ]Cl‑ 3 Обозначаем за “x” степень окисления металла.

[Fex(H 2 O)0 6 ]Cl- 3 Составляем уравнение. Находим икс.

x + 0·6 + (-1)·3 = 0; x = 3