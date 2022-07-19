Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Теоретические основы в химии
Электролиз Окислительно-восстановительные реакции Типы химической связи Строение электронной оболочки Гидролиз и среда водных растворов Скорость химической реакции Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Типы кристаллических решёток Химическое равновесие Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Степень окисления и валентность
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории
Органическая химия
Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Белки и жиры Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Углеводы Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Основные понятия в органической химии Качественные реакции в органической химии Углеводороды 3: алкины, алкадиены Химические свойства альдегидов и кетонов Механизмы реакций в органической химии Химические свойства аминов и аминокислот Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Химические свойства фенолов Классификация реакций в органической химии Химические свойства спиртов Классификация органических веществ Номенклатура органических веществ Углеводороды 1: алканы
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Неорганическая химия
Взаимосвязь неорганических веществ Химические свойства солей Химические свойства активных и средней активности металлов Классификация неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства оснований и кислот Номенклатура неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оксидов Химические свойства неактивных металлов

Степень окисления и валентность

Степень окисления – это условный заряд атома в молекуле, вычисленный в предположении, что молекула состоит из ионов и в целом электронейтральна.

Общие правила определения степеней окисления мы рассмотрели в видеоуроке. Теперь разберем более сложный пример – определение степени окисления в комплексных соединениях.

Какую степень окисления проявляет платина в (NH4)2[PtCl6]? Данное комплексное соединение используется для создания тонкого покрытия из платины на поверхности керамики.

Решение:

  1. Расставляем известные заряды ионов и степени окисления отдельных элементов.

    (NH4)+2[PtCl-6]

  2. Обозначаем за “x” степень окисления металла.

    (NH4)+2[PtxCl-6]

  3. Составляем уравнение. Находим икс.

(+1)·2 + x + (-1)·6; x = 4

  1. Итак, степень окисление платины +4.

В квадратных скобках, кроме атома металла, находится еще одна частица, которая называется лиганд. Эти частицы могут быть разнообразными – как отрицательными: F, OH, CN, CNS, NO2, CO32–, C2O42–, так и нейтральными молекулами: Н2О, NН3, СО, NО

Разберем пример с нейтральной частицей в комплексе.

Какую степень окисления проявляет железо в [Fe(H2O)6]Cl3?

Решение:

  1. Расставляем известные заряды ионов и степени окисления отдельных элементов.

    [Fe(H2O)06]Cl3

  2. Обозначаем за “x” степень окисления металла.

    [Fex(H2O)06]Cl-3

  3. Составляем уравнение. Находим икс.

x + 0·6 + (-1)·3 = 0; x = 3

  1. Итак, степень окисление железа +3.