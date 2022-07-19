Электролитическая диссоциация

Взаимодействие вещества с растворителем может вызвать распад этого вещества на ионы.

Распад вещества на ионы под действием молекул растворителя называется электролитической диссоциацией.

Возможность распада вещества на ионы определяется природой растворенного вещества и растворителя.

Вещества, распадающиеся в растворах или расплавах на положительно заряженные (катионы) и отрицательно заряженные (анионы) ионы, называются электролитами.

Электролитами являются кислоты, основания и соли.

Кислоты – сложные вещества, при диссоциации которых в качестве катионов образуются только катионы водорода.

HCl ↔︎ H+ + Cl-

Многоосновные кислоты диссоциируют ступенчато:

1 ступень H 2 SO 4 ↔︎ H+ + HSO 4 -

2 ступень HSO 4 - ↔︎ H+ + SO 4 2-

Суммарное уравнение H 2 SO 4 ↔︎ 2H+ + SO 4 2-

Основания – сложные вещества, при диссоциации которых в качестве анионов образуются только гидроксид-анионы.

NaOH ↔︎ Na+ + OH-

Средние соли – сложные вещества, при диссоциации которых образуются катионы металла или аммония и анионы кислотного остатка.

NH 4 Cl ↔︎ NH 4 + + Cl-

Кислые соли – сложные вещества, при диссоциации которых образуются катионы металла или аммония и анионы кислотного остатка, содержащие атом водорода.

NaHSO 3 ↔︎ Na+ + HSO 3 -

По значению степени диссоциации (т.е. по степени распада вещества на ионы) электролиты подразделяют на сильные, средней силы и слабые.