Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия
Органическая химия
Химические свойства фенолов Химические свойства аминов и аминокислот Механизмы реакций в органической химии Классификация реакций в органической химии Основные понятия в органической химии Классификация органических веществ Белки и жиры Углеводороды 1: алканы Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Химические свойства спиртов Качественные реакции в органической химии Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Углеводы Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Углеводороды 3: алкины, алкадиены Номенклатура органических веществ Химические свойства альдегидов и кетонов
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2
Неорганическая химия
Химические свойства оснований и кислот Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оксидов Номенклатура неорганических веществ Взаимосвязь неорганических веществ Химические свойства солей Химические свойства активных и средней активности металлов Химические свойства неактивных металлов Качественные реакции в неорганической химии Классификация неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода
Теоретические основы в химии
Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции Типы кристаллических решёток Типы химической связи Химическое равновесие Степень окисления и валентность Скорость химической реакции Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Строение электронной оболочки Гидролиз и среда водных растворов Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Электролиз

Электролитическая диссоциация

Взаимодействие вещества с растворителем может вызвать распад этого вещества на ионы.

Распад вещества на ионы под действием молекул растворителя называется электролитической диссоциацией.

Возможность распада вещества на ионы определяется природой растворенного вещества и растворителя.

Вещества, распадающиеся в растворах или расплавах на положительно заряженные (катионы) и отрицательно заряженные (анионы) ионы, называются электролитами.

Электролитами являются кислоты, основания и соли.

Кислоты – сложные вещества, при диссоциации которых в качестве катионов образуются только катионы водорода.

HCl ↔︎ H+ + Cl-

Многоосновные кислоты диссоциируют ступенчато:

1 ступень H2SO4 ↔︎ H+ + HSO4-

2 ступень HSO4- ↔︎ H+ + SO42-

Суммарное уравнение H2SO4 ↔︎ 2H+ + SO42-

Основания – сложные вещества, при диссоциации которых в качестве анионов образуются только гидроксид-анионы.

NaOH ↔︎ Na+ + OH-

Средние соли – сложные вещества, при диссоциации которых образуются катионы металла или аммония и анионы кислотного остатка.

NH4Cl ↔︎ NH4+ + Cl-

Кислые соли – сложные вещества, при диссоциации которых образуются катионы металла или аммония и анионы кислотного остатка, содержащие атом водорода.

NaHSO3 ↔︎ Na+ + HSO3-

По значению степени диссоциации (т.е. по степени распада вещества на ионы) электролиты подразделяют на сильные, средней силы и слабые.

Сильные

Кислоты: HCl, HNO3 (преимущественно образуют растворимые соли)

Растворимые основания

Растворимые соли
Средней силы H3PO4
Слабые

Кислоты: H2S, H2SiO3, CH3COOH (органические кислоты, летучие кислоты и кислоты, преимущественно образующие нерастворимые соли)

Нерастворимые гидроксиды