Электролитическая диссоциация

Взаимодействие вещества с растворителем может вызвать распад этого вещества на ионы.
Возможность распада вещества на ионы определяется природой растворенного вещества и растворителя.
Электролитами являются кислоты, основания и соли.
HCl ↔︎ H+ + Cl-
Многоосновные кислоты диссоциируют ступенчато:
1 ступень H2SO4 ↔︎ H+ + HSO4-
2 ступень HSO4- ↔︎ H+ + SO42-
Суммарное уравнение H2SO4 ↔︎ 2H+ + SO42-
NaOH ↔︎ Na+ + OH-
NH4Cl ↔︎ NH4+ + Cl-
NaHSO3 ↔︎ Na+ + HSO3-
По значению степени диссоциации (т.е. по степени распада вещества на ионы) электролиты подразделяют на сильные, средней силы и слабые.
|Сильные
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Кислоты: HCl, HNO3 (преимущественно образуют растворимые соли)
Растворимые основания
Растворимые соли
|Средней силы
|H3PO4
|Слабые
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Кислоты: H2S, H2SiO3, CH3COOH (органические кислоты, летучие кислоты и кислоты, преимущественно образующие нерастворимые соли)
Нерастворимые гидроксиды