Окислительно-восстановительные реакции в органической химии

Реакции горения

Углеводороды и кислородсодержащие ― CO 2 и H 2 O

Галогенсодержащие ― H-Hal, CO 2 и H 2 O

Азотсодержащие ― N2, CO 2 и H 2 O

Окисление углеводородов с кратной связью сильными окислителями (KMnO 4 или K 2 Cr 2 O 7 )

Нейтральная среда:

В нейтральной среде на месте кратной связи происходит разрыв пи-связи с присоединением гидроксо-групп. За счет чего образуется многоатомный спирт.

CH 3 -CH=CH 2 + [O] → CH 3 -CH(OH)-CH 2 (OH)

+ [O] →

Кислая среда:

В кислой среде происходит полный разрыв кратной связи: рвется и сигма-связь, и пи-связь.

Ацетилен и этилен образуют разные продукты.

CH 2 =CH 2 + [O] → 2CO 2

CH≡CH + [O] →

Из фрагмента с одним атомом углерода всегда образуется CO 2 , а из двух и более атомов углерода (линейного строения) ― карбоновая кислота.

CH 3 -CH=CH 2 + [O] → + CO 2

+ [O] →

Если при кратной связи есть заместитель, то образуется кетон.

+ [O] → CO 2 +

Гомологи бензола и стирол разрываются по альфа атом углерода. Оставшиеся фрагменты углерода из заместителей превращаются либо в углекислый газ, либо в карбоновую кислоту, а часть с бензолом ― всегда в бензойную кислоту.

+ [O] →

+ [O] → + 2CO 2

Щелочная среда:

Все то же самое, что и в кислой среде, только из-за присутствия катионов металла образуется соль карбоновой кислоты (вместо карбоновой кислоты), либо карбонат (вместо углекислого газа).

Ряд окислительно-восстановительных превращений.

первичные спирты ― альдегиды ― карбоновые кислоты ― углекислый газ

вторичные спирты ― кетоны ― углекислый газ