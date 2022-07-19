Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Теоретические основы в химии
Скорость химической реакции Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Типы кристаллических решёток Строение электронной оболочки Гидролиз и среда водных растворов Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Электролиз Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции Типы химической связи Химическое равновесие Степень окисления и валентность
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию
Органическая химия
Основные понятия в органической химии Белки и жиры Углеводы Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Химические свойства фенолов Химические свойства аминов и аминокислот Химические свойства спиртов Классификация реакций в органической химии Углеводороды 3: алкины, алкадиены Номенклатура органических веществ Химические свойства альдегидов и кетонов Углеводороды 1: алканы Механизмы реакций в органической химии Классификация органических веществ Качественные реакции в органической химии Окислительно-восстановительные реакции в органической химии
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 1
Неорганическая химия
Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства солей Классификация неорганических веществ Химические свойства оснований и кислот Химические свойства оксидов Химические свойства неактивных металлов Номенклатура неорганических веществ Взаимосвязь неорганических веществ Химические свойства активных и средней активности металлов Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства неметаллов VI и VII групп

Окислительно-восстановительные реакции в органической химии

  1. Реакции горения

Углеводороды и кислородсодержащие ― CO2 и H2O

Галогенсодержащие ― H-Hal, CO2 и H2O

Азотсодержащие ― N2, CO2 и H2O

  1. Окисление углеводородов с кратной связью сильными окислителями (KMnO4 или K2Cr2O7)

Нейтральная среда:

В нейтральной среде на месте кратной связи происходит разрыв пи-связи с присоединением гидроксо-групп. За счет чего образуется многоатомный спирт.

CH3-CH=CH2 + [O] → CH3-CH(OH)-CH2(OH)

Картинки по запросу циклогексен+ [O] →

Кислая среда:

В кислой среде происходит полный разрыв кратной связи: рвется и сигма-связь, и пи-связь.

Ацетилен и этилен образуют разные продукты.

CH2=CH2 + [O] → 2CO2

CH≡CH + [O] → Картинки по запросу щавелевая кислота формула

Из фрагмента с одним атомом углерода всегда образуется CO2, а из двух и более атомов углерода (линейного строения) ― карбоновая кислота.

CH3-CH=CH2 + [O] → + CO2

Картинки по запросу циклогексен+ [O] →

Если при кратной связи есть заместитель, то образуется кетон.

+ [O] → CO2 +

Гомологи бензола и стирол разрываются по альфа атом углерода. Оставшиеся фрагменты углерода из заместителей превращаются либо в углекислый газ, либо в карбоновую кислоту, а часть с бензолом ― всегда в бензойную кислоту.

Картинки по запросу толуол+ [O] →

Похожее изображение+ [O] → + 2CO2

Щелочная среда:

Все то же самое, что и в кислой среде, только из-за присутствия катионов металла образуется соль карбоновой кислоты (вместо карбоновой кислоты), либо карбонат (вместо углекислого газа).

Ряд окислительно-восстановительных превращений.

первичные спирты ― альдегиды ― карбоновые кислоты ― углекислый газ

вторичные спирты ― кетоны ― углекислый газ