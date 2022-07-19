Химические свойства активных металлов и металлов средней активности

При растворении щелочных металлов в воде образуются растворимые гидроксиды, называемые щелочами.
Физические свойства:
Низкие температуры плавления
Мягкие, режутся ножом
Хранят под слоем керосина
|Металл
|Цвет пламени
|Li
|Карминово-красный
|Na
|Желтый
|K
|Фиолетовый
Физические свойства:
Серые
Твёрдые при комнатной температуре вещества
Ножом преимущественно не режутся (исключение – стронций)
|Металл
|Цвет пламени
|Ca
|Кирпично-красный
|Sr
|Карминово-красный
|Ba
|Желто-зеленый
Например, алюминий, бериллий.
Бериллий – элемент IIA группы, второго периода. Относительно твёрдый, но хрупкий металл серебристо-белого цвета.
Алюминий – элемент IIIA группы, третьего периода. Простое вещество – лёгкий металл серебристо-белого цвета, легко поддающийся литью, механической обработке.
Амфотерными свойствами также обладает цинк. В чистом виде – довольно пластичный серебристо-белый металл. При комнатной температуре хрупок, при сгибании пластинки слышен треск.
Например, железо, хром.
Химические свойства металлов:
С неметаллами:
2K + S = K2S
4Cr + 3O2 = 2Cr2O3
С водой:
Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2
3Fe + 4H2O =t Fe3O4 + 4H2
С растворами кислот:
Sr + 2HBr = SrBr2 + H2
Реакция с концентрированной серной кислотой:
Металлы до Al: 8Li + 5H2SO4 к = 4Li2SO4 + H2S + 4H2O
Металлы после Al: 2Cr + 6H2SO4 к =t Cr2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
Реакция с азотной кислотой:
Активные металлы:
8Na + 10HNO3 к = 8NaNO3 + N2O + 5H2O
10Na + 12HNO3 p = 10NaNO3 + N2 + 6H2O
8Na + 10HNO3 оч. разб. = 8NaNO3 + NH4NO3 + 3H2O
Металлы средней активности:
3Mg + 8HNO3 к = 3Mg(NO3)2 + 4H2O + 2NO
4Mg + 10HNO3 p = 4Mg(NO3)2 + 5H2O + N2O
Fe, Cr, Al реагируют с концентрированными кислотами только при нагревании.
Металлы средней активности вступают в реакцию замещения с растворами солей:
Cr + CuCl2 = CrCl2 + Cu
Амфотерные металлы реагируют со щелочами при нагревании и в растворе.
2Al + 2NaOH + 6Н2О = 2Na[Al(OH)4] + 3H2↑
2Al + 2NaOH + 2Н2О =t 2NaAlO2 + 3H2↑