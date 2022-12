Химические свойства оксидов

CaO + CO 2 → CaCO 3

CaO + 2HNO 3 → Ca(NO 3 ) 2 + H 2 O

МgO +2H 2 SO 4 (избыток) → Mg(HSO 4 ) 2 + H 2 O

2МgO (избыток) +H 2 SO 4 → (MgOH) 2 SO 4

СаО + Н 2 О → Ca(ОН) 2

SO 2 + K 2 O → K 2 SO 3

CO 2 + 2NaOH (избыток) → Na 2 СO 3 + H 2 O

CO 2 (избыток) + NaOH→ NaНСO 3

SO 3 + Н 2 О → H 2 SO 4

CrO 3 + Н 2 О → H 2 CrO 4