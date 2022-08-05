Начните выбор дополнительного образования с целеполагания. Вы сразу поймёте, что для вас будет результатом обучения, и не потратите время и деньги впустую.Специалисты MAXIMUM проводят бесплатные консультации перед началом курса, чтобы объективно оценить знания ребёнка, поставить цель и план по её достижению. Курс начинается с диагностики знаний и личной беседы ученика с преподавателем: преподаватель помогает найти мотивацию и обозначить точку старта, а в дальнейшем отслеживать прогресс и поддерживать интерес подростка к учёбе. Родитель и ученик получают отчёты о результатах и видят эффективность обучения в цифрах.Обратите внимание на материалы курса: ученик не сможет освоить навык, если будет просто решать задачи по учебнику. И, конечно, личность преподавателя. Ученик должен чувствовать ответственность за подготовку к урокам и домашние задания, но также и комфорт на занятиях и в общении с преподавателем.
Курсы MAXIMUM Education по английскому языку для 11 класса.
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🌐 Онлайн
🏁 Сентябрь
⏳ 9 месяцев
📝 90 уроков
MAXIMUM ИЗИ
Инновационный продукт с применением искусственного интелекта (AI)
- 💻 Интерактивные онлайн-уроки: получай баллы за активность
- 📚 Группы без ограничения участников
- 📆 Каждый месяц 12 уроков по 1ч 15мин
- 🧐 Пробный ЕГЭ с разбором заданий
🌐 Онлайн
🏁 Сентябрь
⏳ 9 месяцев
📝 72 урока
Индивидуальные онлайн-уроки
по английскому языку 🇬🇧
- Занятия с репетитором по уникальной программе
- 💻 Speaking club для погружения в язык
- 📈 Комплексное развитие навыков
- 📆 Каждый месяц 8 уроков по 60 минут
- 📝 Сертификат о владении языком
🌐 Онлайн
🏁 Сентябрь
⏳ 7 месяцев
📝 26 уроков
Групповые онлайн-уроки
по английскому языку 🇬🇧
- Преодолей языковой барьер
- 💻 Speaking club для погружения в язык
- 📈 Комплексное развитие навыков
- 📚 Группы до 15 человек
- 📝 Сертификат о владении языком
🌐 Онлайн
🏁 Сентябрь
⏳ 7 месяцев
📝 48 урока
В группе и с репетитором
онлайн-занятия по английскому языку 🇬🇧
- Два формата в одном курсе
- 💻 Speaking club для погружения в язык
- 📈 Комплексное развитие навыков
- 📆 Каждый месяц 8 уроков по 60 минут
- 📝 Сертификат о владении языком
🌐 Онлайн
🏁 Сентябрь
⏳ 9 месяцев
📝 62 урока
Онлайн-курс подготовки к ЕГЭ-2023
по предметам "Стандарт"
- Онлайн-вебинары для мотивированных учеников
- 💻 Уникальные вебинары и проверка домашки
- 📚 Группы до 90 человек
- 📆 Каждый месяц 8 уроков по 1ч 15мин
- 🧐 3 пробных ЕГЭ и индивидуальный разбор ошибок
🌐 Онлайн
🏁 Сентябрь
⏳ 9 месяцев
📝 66 уроков
Продвинутый курс подготовки
к ОГЭ-2023 в формате "Максимум онлайн"
- Персонализированный курс с индивидуальным подходом к каждому ученику
- 💻 5 личных встреч с преподавателем, уроки с индивидуальным планом
- 📚 Группы до 20 человек
- 📆 Каждый месяц 8 уроков по 1ч 15мин
- 🧐 3 пробных ЕГЭ и индивидуальный разбор ошибок
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