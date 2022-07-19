Учебник MAXIMUM Education

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8 класс
Физика
Электродинамика
Самоиндукция. Энергия магнитного поля Конденсатор Геометрическая оптика. Линзы Отражение света. Построение изображения в зеркале Магнитные силы Электризация. Электрическое поле Электрический ток. Тепловое действие тока Магнитное поле. Постоянные магниты Преломление света Электромагнитная индукция
Молекулярная физика
Тепловые установки. КПД Фазовые переходы Газовые процессы Газовые циклы МКТ Насыщенный пар и влажность Внутренняя энергия. Теплопередача. Теплоемкость

Электрический ток. Тепловое действие тока

Ток это направленное движение заряженных частиц. Ток в проводниках создается перемещением электронов, так как они могут двигаться в материале свободно, в отличие от зафиксированных в узлах решеток атомов.

Сила тока равна величине заряда, проходящего в единицу времени через проводник

\(I = \frac{q}{t}\), где:

\(I\) — сила тока, \(\lbrack A\rbrack\);

\(q\) — перемещенный через проводник заряд, \(\lbrack Кл\rbrack\);

\(t\) — время перемещения заряда, \(\lbrack с\rbrack\);

Проводник, через который проходит заряд, оказывает определенное сопротивление перемещению этого заряда. Связь между разностью потенциалов на концах проводника (напряжением), силой тока в участке цепи, и сопротивлением цепи носит название закона Ома.

Закон Ома для участка цепи имеет вид

\(I = \frac{U}{R}\), где:

\(I\) — сила тока \(\lbrack A\rbrack\);

\(U\) — напряжение (разность потенциалов) \(\lbrack B\rbrack\);

\(R\) — сопротивление \(\lbrack Ом\rbrack\);

Сопротивление проводника — это его физическая характеристика, не зависящая от силы тока в цепи или напряжения, и зависящая только от размеров проводника и материала из которого он изготовлен.

Сопротивление проводника равно

\(R = \frac{\text{ρl}}{S}\), где

\(R\) — сопротивление \(\lbrack Ом\rbrack\);

\(I\) — длина проводника \(\lbrack м\rbrack\);

\(\rho\) — удельное сопротивление проводника \(\lbrack Ом\ \cdot м\rbrack\);

\(S\) — площадь поперечного сечения проводника \(\lbrack м^{2}\rbrack\)

Параллельное и последовательное соединение проводников.

При последовательном соединении общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех источников сопротивления \(R = R_{1} + R_{2} + R_{3} + \ldots + R_{n - 1} + R_{n}\), где

R — общее сопротивление всех источников сопротивления, \(\lbrack Ом\rbrack\)

\(R_{1},R_{2},R_{3},\ldots,R_{n - 1},R_{n}\)

сопротивление каждого из источников сопротивления в цепи, \(\lbrack Ом\rbrack\)

\(n\) — количество всех источников сопротивления в цепи.

Сила тока на каждом из источников сопротивления при последовательном соединении, и общая сила тока на участке цепи, одинаковы\(\ I = I_{1} = I_{2} = I_{3} = \ldots = I_{n - 1} = I_{n}\), где

\(I\) — сила тока на участке цепи, \(\lbrack A\rbrack\)

\(I_{1},I_{2},I_{3},\ldots,I_{n - 1},I_{n} -\)сила тока на каждом из источников сопротивления в цепи, \(\lbrack A\rbrack\)

Напряжение в участке цепи равно сумме напряжений на каждом из источников сопротивления

\(U = U_{1} + U_{2} + U_{3} + \ldots + U_{n - 1} + U_{n}\), где

\(U\) — напряжение на участке цепи, \(\lbrack B\rbrack\)

\(U_{1},U_{2},U_{3},\ldots,U_{n - 1},U_{n} -\)напряжение на каждом из источников сопротивления в цепи, \(\lbrack B\rbrack\)

При параллельном соединении общее сопротивление источников сопротивления вычисляется как \(\frac{1}{R} = \frac{1}{R_{1}} + \frac{1}{R_{2}} + \frac{1}{R_{3}} + \ldots + \frac{1}{R_{n - 1}} + \frac{1}{R_{n}}\).

Общее сопротивление двух параллельно соединенных резисторов равно

\(R = \frac{R_{1} \bullet R_{2}}{R_{1} + R_{2}}\).

Сила тока в цепи при параллельном соединении равна \(I = I_{1} + I_{2} + I_{3} + \ldots + I_{n - 1} + I_{n}\).

Напряжение в цепи и на каждом из источников сопротивления одинаковы \(\ U = U_{1} = U_{2} = U_{3} = \ldots = U_{n - 1} = U_{n}\).

Заряженные частицы в цепи всегда стремятся перемещаться по пути наименьшего сопротивления. Если хотя бы одна из ветвей цепи не нагружена сопротивлением — то весь ток будет перемещаться по ней. На рисунке показан пример цепи, у которой одна из ветвей — верхняя — не имеет сопротивления. Именно по ней пройдет весь ток, а общее сопротивление цепи будет равно нулю.