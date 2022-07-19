Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Физика
Механика
Движение по окружности. Гравитация Силы в природе Векторы в физике Великие законы сохранения Механические колебания Работа. Мощность. КПД Законы Ньютона Простые механизмы Равномерное и равноускоренное движение
Электродинамика
Электрический ток Электростатика Геометрическая оптика. Линзы Ядерные реакции Электромагнитная индукция Волновая оптика Текстовые задания Магнитное поле
Молекулярная физика
Тепловые явления МКТ Фазовые переходы Плотность. Давление. Закон Паскаля

Плотность. Давление. Закон Паскаля

Плотность — физическая величина, показывающая, какую массу умеет кубический метр некоторого вещества. Является табличной величиной, постоянной для каждого вещества.

\(\rho = \frac{m}{V}\), где

\(\rho\) ― плотность [кг/м3]

m― масса [кг]

V ― объём [м3]

Давление — физическая величина, равная силе, действующей на поверхность, делённой на площадь этой поверхности

\(p = \frac{F}{S}\), где

р ― давление [Па]

F ― сила [H]

S ― площадь [м2]

Закон Паскаля: давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку без изменений во всех направлениях.

Давление столба жидкости на дно сосуда:

\(P = \rho gh\), где

Р — давление столба жидкости на дно [Па],

ρ — плотность жидкости [кг/м3],

g — ускорение свободного падения [м/с2]

h — высота столба жидкости [м].

Аналогичным образом можно найти среднее давление столба жидкости на стенку сосуда:

\(P = \frac{\text{ρgh}}{2}\)

Принцип сообщающихся сосудов:

Если сосуды с одинаковой жидкостью соединены, уровни жидкости в них также одинаковы.

Если жидкость в сосудах разная, после соединения сосудов уровни жидкости в них перераспределятся так, чтобы давление в каждом сосуде было одинаково.