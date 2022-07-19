Плотность. Давление. Закон Паскаля

Плотность — физическая величина, показывающая, какую массу умеет кубический метр некоторого вещества. Является табличной величиной, постоянной для каждого вещества.

\(\rho = \frac{m}{V}\), где \(\rho\) ― плотность [кг/м3] m― масса [кг] V ― объём [м3]

Давление — физическая величина, равная силе, действующей на поверхность, делённой на площадь этой поверхности

\(p = \frac{F}{S}\), где р ― давление [Па] F ― сила [H] S ― площадь [м2]

Закон Паскаля: давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку без изменений во всех направлениях.

Давление столба жидкости на дно сосуда:

\(P = \rho gh\), где Р — давление столба жидкости на дно [Па], ρ — плотность жидкости [кг/м3], g — ускорение свободного падения [м/с2] h — высота столба жидкости [м]. Аналогичным образом можно найти среднее давление столба жидкости на стенку сосуда: \(P = \frac{\text{ρgh}}{2}\)

Принцип сообщающихся сосудов:

Если сосуды с одинаковой жидкостью соединены, уровни жидкости в них также одинаковы.

Если жидкость в сосудах разная, после соединения сосудов уровни жидкости в них перераспределятся так, чтобы давление в каждом сосуде было одинаково.