Плотность. Давление. Закон Паскаля

Плотность — физическая величина, показывающая, какую массу умеет кубический метр некоторого вещества. Является табличной величиной, постоянной для каждого вещества.
\(\rho = \frac{m}{V}\), где
\(\rho\) ― плотность [кг/м3]
m― масса [кг]
V ― объём [м3]
Давление — физическая величина, равная силе, действующей на поверхность, делённой на площадь этой поверхности
\(p = \frac{F}{S}\), где
р ― давление [Па]
F ― сила [H]
S ― площадь [м2]
Закон Паскаля: давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку без изменений во всех направлениях.
Давление столба жидкости на дно сосуда:
\(P = \rho gh\), где
Р — давление столба жидкости на дно [Па],
ρ — плотность жидкости [кг/м3],
g — ускорение свободного падения [м/с2]
h — высота столба жидкости [м].
Аналогичным образом можно найти среднее давление столба жидкости на стенку сосуда:
\(P = \frac{\text{ρgh}}{2}\)
Принцип сообщающихся сосудов:
Если сосуды с одинаковой жидкостью соединены, уровни жидкости в них также одинаковы.
Если жидкость в сосудах разная, после соединения сосудов уровни жидкости в них перераспределятся так, чтобы давление в каждом сосуде было одинаково.