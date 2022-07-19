Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Физика
Молекулярная физика
Молекулярно-кинетическая теория Пары Газовые процессы Газовые циклы Тепловая машина Фазовые переходы
Электродинамика
Электрическое поле Движение проводников Вспомогательные элементы цепи Индукция Геометрическая оптика. Линзы Колебательный контур Дифракционная решетка Вещество в электрическом поле Магнитное поле Волновая оптика Электрические цепи Основные элементы цепей
Формат ЕГЭ
Задание 28 Задание 26 Задание 30 Задание 25 Задание 24 Задание 27 Задание 29
Механика
Гравитация Законы Ньютона Статика Алгоритм работы с силами Энергия. Импульс. Работа Движение Механические колебания Силы в природе Методы научного познания
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 3
Квантовая физика
Квантовая механика СТО Ядерные реакции Фотоэффект

Дифракционная решетка

Дифракционная решетка ― оптический прибор, представляющий собой поверхность, на которую нанесено большое количество штрихов (щелей).

Период дифракционной решетки равен \(d = \frac{1}{N}\), где

d ― период дифракционной решетки, [м] или [мм]

N ― количество штрихов решетки на 1 м (или на 1 мм).

Рассмотрим дифракционную решетку с периодом d. Пусть свет с длиной волны λ падает на решетку перпендикулярно. Свет, проходя щели, из-за дифракции будет выходить из них как от двух небольших вторичных источников света S1 и S2. На экране за решеткой образуется дифракционная картина с яркими светлыми участками ― дифракционными максимумами, и темными участками ― минимумами.

При прохождении дифракционной решетки не наблюдается чередования светлых и темных полос, как при интерференции. Наблюдается отдельные участки (максимумы), где есть все цвета видимого диапазона, и темные участки, куда свет не попал. Как легко заметить по рисунку, чем большее длина волны – тем дальше от нулевого максимума длина волны в каждом максимуме. То есть красный свет в каждом максимуме дифрагирует сильнее (отходит на большее расстояние, на больший угол) от центрального максимума, чем фиолетовый.

Условие максимума освещенности экрана, установленного за дифракционной решеткой: dsinφ = , где

d ― период дифракционной решетки, [м];

φ ― угол дифракции, [град];

λ ― длина волны света, [м];

k ― порядок дифракционного максимума ― 0, ±1, ±2, ±3…

Число k (иногда обозначают также буквой m) ― порядок максимума, он показывает номер максимума, если отсчитывать его от нулевого максимума, расположенного в центре дифракционной картины.

Чтобы найти максимальный порядок максимума, которой может дать конкретная решетка, необходимо принять угол дифракции равным почти 90\({^\circ}\), тогда:

\(d = k_{\max}\lambda\)

При этом на рисунке видно, что максимальный порядок (m=3) наблюдается не только с одной стороны картины, но и с другой (m = -3), а также у любой решетки есть нулевой, центральный максимум. Значит, общее число максимумов решетки можно найти как \({2k}_{\max} + 1\).

Если свет падает на дифракционную решетку не перпендикулярно, а под углом α, формула дифракционной решетки имеет вид d(sinφ – sinα) = .