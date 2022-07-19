Дифракционная решетка

Дифракционная решетка ― оптический прибор, представляющий собой поверхность, на которую нанесено большое количество штрихов (щелей). Период дифракционной решетки равен \(d = \frac{1}{N}\), где d ― период дифракционной решетки, [м] или [мм] N ― количество штрихов решетки на 1 м (или на 1 мм).

Рассмотрим дифракционную решетку с периодом d. Пусть свет с длиной волны λ падает на решетку перпендикулярно. Свет, проходя щели, из-за дифракции будет выходить из них как от двух небольших вторичных источников света S 1 и S 2 . На экране за решеткой образуется дифракционная картина с яркими светлыми участками ― дифракционными максимумами, и темными участками ― минимумами.

При прохождении дифракционной решетки не наблюдается чередования светлых и темных полос, как при интерференции. Наблюдается отдельные участки (максимумы), где есть все цвета видимого диапазона, и темные участки, куда свет не попал. Как легко заметить по рисунку, чем большее длина волны – тем дальше от нулевого максимума длина волны в каждом максимуме. То есть красный свет в каждом максимуме дифрагирует сильнее (отходит на большее расстояние, на больший угол) от центрального максимума, чем фиолетовый.

Условие максимума освещенности экрана, установленного за дифракционной решеткой: dsinφ = kλ, где

d ― период дифракционной решетки, [м];

φ ― угол дифракции, [град];

λ ― длина волны света, [м];

k ― порядок дифракционного максимума ― 0, ±1, ±2, ±3…

Число k (иногда обозначают также буквой m) ― порядок максимума, он показывает номер максимума, если отсчитывать его от нулевого максимума, расположенного в центре дифракционной картины.

Чтобы найти максимальный порядок максимума, которой может дать конкретная решетка, необходимо принять угол дифракции равным почти 90\({^\circ}\), тогда:

\(d = k_{\max}\lambda\)

При этом на рисунке видно, что максимальный порядок (m=3) наблюдается не только с одной стороны картины, но и с другой (m = -3), а также у любой решетки есть нулевой, центральный максимум. Значит, общее число максимумов решетки можно найти как \({2k}_{\max} + 1\).

Если свет падает на дифракционную решетку не перпендикулярно, а под углом α, формула дифракционной решетки имеет вид d(sinφ – sinα) = kλ.