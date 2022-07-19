Коэффициент полезного действия.

Говоря о энергии, которая тратится на какое-то действие или передается от тела к телу, возникает вопрос – насколько эффективно энергия потратилась или передалась? Иными словами, как много было энергии потеряно при этом.

Например, газовая плита, которая стоит у многих на кухне, в среднем из каждой 1000 Дж, которые высвободились при сжигании газа, передает телу, поставленному на плиту, около 150 - 200 Дж. Остальные 800 – 850 Дж были потеряны – то есть переданы воздуху и окружающим телам, которые не требовалось нагреть.

Чтобы оценивать эффективность передачи энергии, была введена величина, названная коэффициентом полезного действия (КПД) – отношение того, что получилось передать телу к тому, что имелось.

Но оказалось, что КПД можно рассматривать не только через энергию, но и через работу силы (поскольку размерности у обеих величин – Джоули). В таком случае получается, что КПД – это отношение той работы, которую требовалось совершить ко всей совершенной работе.

Коэффициент полезного действия (КПД) – физическая величина, численно равная отношению полезной работы механизма к затраченной, умноженному на 100% \(\eta = \frac{A_{пол}}{A_{затр}} \bullet 100\%\) \(\eta\) – Коэффициент полезного действия [%] \(A_{пол}\) – полезная работа[Дж] \(A_{затр}\) – затраченная работа[Дж]

Потери здесь могут появляться из-за несовершенства выбранного механизма (подъем на лифте намного эффективнее подъема на лестнице), модели ситуации (поднять груз в один подход или разделить на части и поднять в несколько подходов – потери на деление, второе привязывание веревки и т.д.) или потерь, которые нельзя убрать (к примеру, поднять 10 л воды в квартиру можно только в таре, то есть придется совершить работу по подъему тары, которая без воды совсем не нужна) и т.д. Но даже при благоприятных факторах потери будут всегда – к примеру, на преодоление силы трения в частях механизма.

Поэтому значение КПД может лежать в пределах значений только от 0 до 100% \(0 \leq \ \eta \leq 100\%\)

Здесь 0 означает ситуацию, когда совсем не получилось сделать, что требовалось, а 100 – когда все, что было, ушло на то, что требовалось (идеальная ситуация, почти недостижимая в реальном мире). Выходить на пределы диапазона значение КПД не может.

\(\eta = \frac{A_{пол}}{A_{затр}} \bullet 100\% = \frac{\text{mg}h}{\text{FS}} \bullet 100\%\)

В последнем примере кроется важная физическая закономерность: в случае, когда тяжело (или невозможно) совершить некоторую работу – в нашем случае, поднять тело вертикально вверх на высоту h – можно прибегнуть к хитрости: увеличить расстояние, которое предстоит преодолеть телу, но при этом уменьшить силу, которую требуется приложить. Ведь даже если бы лестница была бы идеальной (совсем без потерь), мы совершили бы точно ту же работу, что и при подъеме тела вверх.

Это называется золотым правилом механики - получая выигрыш в силе в N раз, проигрываешь в N раз в пути. Выигрыш в работе получить никак нельзя.