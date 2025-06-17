Алгоритм работы с силами 10 кл
Алгоритм работы с силами
Прежде чем переходить к алгоритму, важно вспомнить направление сил в механике и от чего оно зависит:
Сила тяжести — всегда вертикально вниз
Сила реакции опоры — всегда перпендикулярно опоре (если тело касается опоры)
Сила натяжения нити: если тело подвешено с помощью нити — то от точки крепления нити к телу вдоль нити к ее центру; если тела связаны нитью — сила натяжения указывается от точек крепления нити к телам вдоль нити (или по касательной к нити, если нить не прямая) к центру нити.
Сила упругости — как и сила натяжения нити указывается от точки крепления пружины к телу. Направление — против деформации (если пружина сжата, сила упругости направлена от точки крепления сквозь тела, пытаясь разжать пружину, если растянута — от точки крепления противоположно телу, пытаясь сжать пружину).
Сила трения — всегда против скорости тела. Если тело покоится, то силу трения указывают против направления предполагаемого движения (на наклонной плоскости — против направления возможного соскальзывания тела с плоскости; на горизонтальной плоскости — против внешней силы, если такая имеется).
Сила давления — в сторону предполагаемого движения тела/поршня, если бы его ничто не удерживало.
Сила Архимеда — в сторону менее плотной среды. В большинстве задач направлена против силы тяжести.
Сила гравитационного притяжения тел — вдоль линии, соединяющей центры тел, направлена от одного тела к другому.
Теперь рассмотрим на практике расстановку и применение алгоритма.
Тело расположено вплотную к вертикальной опоре, которая движется равноускорено так, как показано на рисунке. При каком ускорение тело не упадет? Коэффициент трения между телом и опорой принять равным 0,4.
Решение:
Тело не будет падать (то есть двигаться) при выполнении 1 закона Ньютона в проекции на вертикальную плоскость. Укажем силы, действующие на тело:
Запишем второй закон Ньютона в общем виде:
\(\overrightarrow{N} + m\overrightarrow{g} + \overrightarrow{F_{тр}} = m\overrightarrow{a}\)
Введем оси OX и OY и спроецируем на них силы:
\(\left\{ \begin{matrix} OX: - N = - ma \\ OY:F_{тр} - mg = 0 \\ \end{matrix} \right.\ \)
Откуда
\(\left\{ \begin{matrix} N = ma \\ F_{тр} = mg \\ \end{matrix} \right.\ \)
Поскольку \(F_{тр} = \mu N\), подставим первое уравнение во второе:
\(\mu N = mg\)
\(\mu ma = mg\)
\(\mu a = g\)
\(a = \frac{g}{\mu} = \frac{10}{0,4} = 25\frac{м}{с^{2}}\)
Ответ: 25\(\frac{м}{с^{2}}\)
Железный шар массой 4 кг покоится на наклонной плоскости в воде, привязанный нитью (см. рисунок). Чему равна сила натяжения нити, если шар сила нормального давления шара на плоскость равна 19 Н? Меньший угол между нитью и стенкой сосуда \(\alpha = 45{^\circ}.\) Трением между шаром и плоскостью пренебречь.
Решение:
Укажем действующие на шар силы и запишем 1 закон Ньютона (т.к. шар покоится):
\(\overrightarrow{N} + m\overrightarrow{g} + \overrightarrow{F_{арх}} + \overrightarrow{Т} = 0\)
Введем оси. Для удобства направим ось OX вдоль наклонной плоскости, а ось OY — перпендикулярно ей. Укажем угол альфа по условию.
Но также можешь указать накрестлежащий угол ддля угла альфа — он будет расположен между силой натяжения нити и силой Архимеда. После чего укажем вертикальный угол для этого угла (между силой тяжести и осью ОХ):
Теперь проецируем все силы на оси:
\(\left\{ \begin{matrix} OX:mg\cos\alpha - T - F_{арх} \bullet \cos\alpha = 0 \\ OY:N + F_{арх} \bullet \sin\alpha - mg \bullet \sin\alpha = 0 \\ \end{matrix} \right.\ \)
Выразим из первого уравнения силу натяжения нити, а из второго — силу Архимеда:
\(\left\{ \begin{matrix} T = mg\cos\alpha - F_{арх} \bullet \cos\alpha \\ F_{арх} = mg - \frac{N}{\sin\alpha} \\ \end{matrix} \right.\ \)
Подставляем второе уравнение в первое и завершаем задачу:
\(T = mg\cos\alpha - F_{арх} \bullet \cos\alpha = mg\cos\alpha - mg\cos\alpha + N \bullet ctg\left( \alpha \right) = N \bullet ctg\left( \alpha \right)\)
\(T = 19 \bullet 1 = 19\ Н\)
Ответ:19 Н
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