Прежде чем переходить к алгоритму, важно вспомнить направление сил в механике и от чего оно зависит:

Сила тяжести — всегда вертикально вниз

Сила реакции опоры — всегда перпендикулярно опоре (если тело касается опоры)

Сила натяжения нити: если тело подвешено с помощью нити — то от точки крепления нити к телу вдоль нити к ее центру; если тела связаны нитью — сила натяжения указывается от точек крепления нити к телам вдоль нити (или по касательной к нити, если нить не прямая) к центру нити.

Сила упругости — как и сила натяжения нити указывается от точки крепления пружины к телу. Направление — против деформации (если пружина сжата, сила упругости направлена от точки крепления сквозь тела, пытаясь разжать пружину, если растянута — от точки крепления противоположно телу, пытаясь сжать пружину).

Сила трения — всегда против скорости тела. Если тело покоится, то силу трения указывают против направления предполагаемого движения (на наклонной плоскости — против направления возможного соскальзывания тела с плоскости; на горизонтальной плоскости — против внешней силы, если такая имеется).

Сила давления — в сторону предполагаемого движения тела/поршня, если бы его ничто не удерживало.

Сила Архимеда — в сторону менее плотной среды. В большинстве задач направлена против силы тяжести.

Сила гравитационного притяжения тел — вдоль линии, соединяющей центры тел, направлена от одного тела к другому.