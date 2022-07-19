Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Физика
Формат ЕГЭ
Задание 30 Задание 25 Задание 27 Задание 24 Задание 28 Задание 29 Задание 26
Механика
Механические колебания Силы в природе Алгоритм работы с силами Гравитация Законы Ньютона Энергия. Импульс. Работа Статика Движение Методы научного познания
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 3
Квантовая физика
Квантовая механика СТО Ядерные реакции Фотоэффект
Молекулярная физика
Фазовые переходы Молекулярно-кинетическая теория Пары Газовые процессы Газовые циклы Тепловая машина
Электродинамика
Основные элементы цепей Вещество в электрическом поле Геометрическая оптика. Линзы Дифракционная решетка Магнитное поле Индукция Колебательный контур Электрическое поле Движение проводников Волновая оптика Вспомогательные элементы цепи Электрические цепи

Фазовые переходы

Энергия всегда передается от более нагретого тела к менее нагретому.

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Температура тел, находящихся в тепловом равновесии, одинакова.

Изменение состояния вещества (плавление, кристаллизация, кипение) происходит при постоянной температуре.

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При плавлении энергия поглощается и тратится на разрыв связи между ионами.

При кипении энергия поглощается и тратится на разрыв связи между молекулами (совершается работа выхода).

При конденсации и кристаллизации энергия выделяется, и образовываются связи между молекулами и ионами.

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Если веществу сообщают тепло, то внутренняя энергия увеличивается.

Если вещество отдаёт тепло, то внутренняя энергия уменьшается.

При изменении температуры тела оно выделяет или поглощает энергию: \(Q = \text{cm}(t_{2} - t_{1})\)

\(Q\) — поглощенная или выделенная энергия [Дж]

\(m\) — масса тела [кг]

\(c\) — теплоёмкость тела [\(\frac{Дж}{кг \bullet К}\)]

\(t_{2}\) — конечная температура тела [\(℃\)]

\(t_{1}\) — начальная температура тела [\(℃\)]

Если вещество поглощает энергию, то \(Q > 0.\)

Если вещество отдаёт энергию, то \(Q < 0\).

При всех переходах вещества из одного состояния в другое (при плавлении, парообразовании, конденсации и кристаллизации) выделяется или поглощается энергия, равная: \(Q = \lambda m\)

\(Q\) — энергия [Дж]

\(m\) — масса вещества [кг]

\(\lambda\) — удельная теплота плавления\ парообразования\ конденсации\ кристаллизации [Дж/кг]