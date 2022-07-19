Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Физика
Механика
Равномерное и равноускоренное движение Векторы в физике Движение по окружности. Гравитация Великие законы сохранения Работа. Мощность. КПД Простые механизмы Силы в природе Механические колебания Законы Ньютона
Электродинамика
Волновая оптика Текстовые задания Магнитное поле Электрический ток Электростатика Геометрическая оптика. Линзы Ядерные реакции Электромагнитная индукция
Молекулярная физика
Тепловые явления МКТ Фазовые переходы Плотность. Давление. Закон Паскаля

Волновая оптика

Свет ― электромагнитная волна.

Скорость света в вакууме ― фундаментальная физическая постоянная, она равна 3 ∙ 108 [м/с].

Длина волны света равна \(\lambda = \frac{c}{\nu}\), где

c ― скорость света [м/с];

λ ― длина волны света [м];

v ― частота света [Гц] или [1/с].

Видимый свет ― это электромагнитная волна, длина волны которой находится в диапазоне, который воспринимает человеческий глаз ― от 400 до 700 нм. Длина волны света измеряется в нанометрах 1 [нм] = 10-9 м.

Электромагнитные волны с длиной волны менее 400 нм относятся к коротковолновому излучению (ультрафиолетовое, рентгеновское, гамма-излучение) ― они не воспринимаются глазом, и в больших дозах опасны для организма человека, так как чем короче длина волны света ― тем больше его энергия.

Электромагнитные волны с длиной волны более 700 нм относятся к длинноволновому излучению (инфракрасное излучение, радиоволны). Длинноволновое излучение также не воспринимается глазом, но оно обладает меньшей энергией, чем видимое.

Как видно из формулы, чем больше длина волны света ― тем ниже его частота, и чем короче длина волны ― тем выше его частота. Частота света измеряется в герцах [Гц] или [1/с].

Когерентными называются световые волны одинаковой частоты с постоянной разностью фаз. Когерентные волны получают, расщепляя световой луч из одного источника, или же с помощью лазера.

Интерференция света ― появление чередующихся светлых и темных полос на экране, вызванное сложением когерентных световых волн.

Если при сложении когерентных волн их максимумы и минимумы совпадают, то у результирующей волны амплитуда будет выше, чем амплитуда составляющих ее волн.

Если при сложении когерентных волн максимум одной волны совпадает с минимумом другой ― волны гасят друг друга и амплитуда результирующей волны равна нулю.

Условие образования светлой полосы: чтобы образовалась светлая полоса, разность хода лучей должна составлять S1AS2A = ∆ = \(\frac{\lambda}{2} \cdot 2k\).

Условие образования тёмной полосы: чтобы образовалась тёмная полоса, разность хода лучше должна составлять S1AS2A = ∆ = \(\frac{\lambda}{2} \cdot (2k + 1)\), где

∆ ― разность хода [м];

λ ― длина волны света [м];

k ― целое число ― 0, ±1, ±2, ±3…

Иными словами, для того, чтобы наблюдалась светлая полоса, необходимо, чтобы разность хода световых лучей была кратна длине волны света, а чтобы образовалась темная полоса ― кратна половине длины волны света.

Наблюдение интерференции возможно только для когерентных волн – это либо волны, выпущенные одним источником, либо волны от разных источников, имеющих одинаковую частоту и разность фаз.

Дисперсия ― зависимость показателя преломления света в среде от частоты света (или длины волны).

Скорость света в веществе меньше чем в воздухе и равна \(\nu = \frac{c}{n}\), где

v ― скорость света в веществе [м/с];

c ― скорость света в вакууме равная, c = 3 ∙ 108 [м/с];

n ― показатель преломления вещества.

При переходе света из одной среды в другую, меняется скорость света и длина волны, а частота остаётся постоянной.

Поскольку показатель преломления света в веществе зависит от его частоты, то световые волны разных частот, преломляясь, отклоняются на различные углы, создавая спектр.

Пример разложения белого света в спектр после прохождения треугольной стеклянной призмы: