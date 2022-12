Электрические цепи

Через конденсатор постоянный ток не течёт.

Напряжение на параллельных участках цепи одинаково.

В системе отключенных конденсаторов заряд всегда остаётся постоянным. Напряжение и ёмкость может меняться.

Выделившееся количество теплоты равно разности начальной и конечной энергии: Q = E н – Е к ¸ где Q ― выделившееся тепло [Дж]; E н ― начальная энергия системы [Дж]; Е к ― конечная энергия системы [Дж]. Начальные и конечные энергии определяются энергиями конденсаторов и катушек индуктивности входящих в цепь.

Конденсатор в цепи постоянного тока

Плоский конденсатор представляет собой пластинки, на которых может скапливаться заряд. Между пластинками находится пространство, заполненное диэлектриком (или воздухом в роли диэлектрика). Поскольку диэлектрики ― вещества, плохо проводящие ток, от одной пластины конденсатора через слой диэлектрика на другую пластину заряд перейти не может, а значит, через конденсатор ток не проходит. Если на участке цепи находится такой конденсатор ― этот участок «заблокирован», тока в нем нет.

Если на участке цепи находится конденсатор не заряженный, или заряженный частично, а цепь подключают к источнику тока ― на обкладках конденсатора начинает скапливаться заряд. Это означает, что на этом участке цепи до конденсатора есть ток ― до тех пор, пока конденсатор не заряжен полностью.

Если цепь от источника тока отключить, и в ней есть заряженный конденсатор ― конденсатор начинает разряжаться. Заряды с одной обкладки конденсатора пытаются перейти на другую, по «длинному пути» ― через всю цепь, создавая, таким образом, ток. Ток в такой цепи будет до тех пор, пока конденсатор не разрядится.

Пусть в цепи есть два резистора с сопротивлениями R 1 и R 2 , источник ЭДС ε, и конденсатор емкостью C:

Конденсатор C полностью заряжен. В этом случае токи в цепи не проходят через участок цепи FG ― его словно нет в цепи, и в расчетах параметров цепи он не учитывается. Ток считается выходящим из положительно заряженной клеммы источника ЭДС (тонкая и длинная) к входящим в отрицательно заряженную клемму (жирная короткая черта):

Конденсатор разряжен или заряжен не док конца. В этом случае конденсатор только заряжается, и ток в цепи через точку F проходит - вплоть до обкладки конденсатора – но дальше, в точку G ток не проходит.

Конденсатор заряжен, но от источника ЭДС цепь отключена. В этом случае ток идет через всю цепь ― пока конденсатор может служить источником зарядов и пока полностью не разрядится. Когда конденсатор разрядится ― ток в цепи прекратится.

Напряжения на всех параллельных участках цепи равны ― это основное свойство параллельного подключения. Вне зависимости от того, находится на ветви резистор, или конденсатор. Таким образом, во всех случаях для примера выше, напряжение на конденсаторе C равно напряжению на резисторе R 1 , и равно напряжению на резисторе R 2 . Благодаря этому свойству, зная, например, энергию, скопившуюся на заряженном конденсаторе, или его заряд, можно вычислить напряжение на резисторах.

Состояние равновесия и зарядка конденсаторов

После установления равновесия, напряжение есть только на конденсаторах, не подключенных параллельно к резисторам.

В цепи, изображенной на рисунке, есть ЭДС и резисторы с сопротивлениями R 1 и R 2 , оба конденсатора емкостями C 1 и C 2 разряжены.

Ток от источника ЭДС до конденсатора C 1 будет идти до тех пор, пока конденсатор C 1 не будет полностью заряжен. При этом от конденсатора C 1 дальше заряды не проходят ― ни на резисторы R 1 и R 2 , ни на конденсаторC 2 . Как только конденсатор C 1 полностью заряжается, в системе наступает состояние равновесия ― напряжение на конденсаторе становится равным ЭДС, весь возможный заряд конденсатор принял. Поскольку ток через него не прошел до конденсатора C 2 ― этот конденсатор так и остался незаряженным. Напряжение есть лишь на конденсаторе C 1 , а на конденсаторе C 2 напряжение равно нулю. Зарядка конденсатораC 1 :

После того, как конденсатор C 1 заряжен, ток в цепи прекращается.

В цепи, изображенной на рисунке, есть ЭДС и резисторы с сопротивлениями R 1 и R 2 , все три конденсатора емкостями C 1 , C 2 и C 3 разряжены.

Ток, выходя из источника ЭДС, разделяется на два тока ― один питает подзарядку конденсатораC 1 , а другой ― конденсатораC 2 . Состояние равновесия наступает, когда оба конденсатора полностью заряжены ― в цепи ток больше не проходит. Но так как ток дальше конденсаторов не проходит ― конденсатор C 3 не получает заряд, и остается разряженным. Напряжение на конденсаторе C 3 равно нулю.

Зарядка конденсаторов C 1 иC 2 :