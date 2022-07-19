Великие законы сохранения

Энергия

В механике изучают движение и взаимодействие тел друг с другом. Поэтому принято различать два вида механической энергии: кинетическую энергию, обусловленную движением тел, и потенциальную энергию, обусловленную взаимодействием тел.

Кинетическая энергия

Любое движущееся тело обладает кинетической энергией, определяемой как: \(Е_{к} = \frac{mv^{2}}{2}\), где E к — кинетическая энергия тела (Дж); m — масса тела (кг); V — скорость тела (м/с).

Из формулы видно, что чем больше масса и скорость тела, тем выше его кинетическая энергия.

Кроме кинетической энергии, связанной с движением тела, существует второй тип энергии ― потенциальная энергия.

Потенциальная энергия тела

В физике потенциальной энергией называют энергию, которая определяется взаимным положением взаимодействующих тел или частей одного и того же тела.

Тело, поднятое над землёй, имеет потенциальную энергию: E п = mgh, где E п — потенциальная энергия тела (Дж); m — масса тела (кг); h — высота, на которую поднято тело (м) g — ускорение свободного падения (м/с2).

В этой формуле фигурирует высота h, на которую поднято тело. Отсчитывать эту высоту можно от любого уровня, в зависимости от того, как это удобно сделать в конкретной задаче. Обычно энергию отсчитывают от поверхности земли, стола, пола и так далее.

Кроме потенциальной энергии тела, поднятого над землёй, существует ещё потенциальная энергия деформированной (сжатой или растянутой) пружины.

Деформированная (сжатая или растянутая) пружина обладает потенциальной энергией: \(Е_{п} = \frac{kx^{2}}{2}\), где k ― коэффициент упругости (Н/м); x ― величина деформации (м).

Полной механической энергией E называют сумму потенциальной и кинетической энергий E = E к + E п

Особый интерес в физике вызывает понятие замкнутой системы.

Замкнутая система — это система, на которую не действуют внешние силы.

Значимость этого понятия раскрывается при рассмотрении полной механической энергии системы. Оказывается, что в замкнутой системе полная механическая энергия сохраняется. Это утверждение носит название закона сохранения энергии.

Иными словами, если на систему не действуют внешние силы, то энергия в начальный момент равна энергии в конечный момент.

На рисунке ниже показано как потенциальная энергия переходит в кинетическую. В точке 1 тело обладает наибольшей потенциальной энергией, а кинетическая энергия, в свою очередь, равняется нулю, поскольку тело не движется. Падая, тело приобретает скорость, а соответственно и кинетическую энергию, поэтому в точке 2 тело обладает кинетической энергией и меньшей, по сравнению с первым случаем (поскольку высота меньше), потенциальной энергией. В точке 3 вся потенциальная энергия перешла в кинетическую энергию. Несмотря на то, что в каждые моменты времени тело двигалось с разной скоростью, энергия в во всех трёх точках была одинакова, вследствие её сохранения E 1 = E 2 = E 3 .

Однако если наша система не замкнутая, например, на груз действует сила трения, механическая энергия не сохраняется, часть энергии вследствие трения переходит в тепло. Например, шайба, скользящая по льду, постепенно будет терять скорость и, соответственно, энергию из-за трения с поверхностью.

Закон сохранения энергии