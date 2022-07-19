Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Физика
Молекулярная физика
Насыщенный пар и влажность Внутренняя энергия. Теплопередача. Теплоемкость Тепловые установки. КПД Фазовые переходы Газовые процессы Газовые циклы МКТ
Электродинамика
Конденсатор Геометрическая оптика. Линзы Преломление света Электромагнитная индукция Электризация. Электрическое поле Электрический ток. Тепловое действие тока Магнитное поле. Постоянные магниты Отражение света. Построение изображения в зеркале Магнитные силы Самоиндукция. Энергия магнитного поля

Насыщенный пар и влажность

Испарение — превращение жидкости в газ при температуре ниже температуры кипения. Испарение происходит из-за того, что скорости теплового движениях всех молекул в жидкости различны, и всегда есть некоторое количество молекул, скорость движения которых достаточно большая, чтобы преодолеть притяжение всех остальных молекул и выскочить за пределы поверхности жидкости.

Испарение происходит только с поверхности жидкости и существует при любой температуре (кипение — во всем объеме жидкости и только при температуре кипения). При испарении жидкость покидают наиболее быстрые молекулы, следовательно, остаются более медленные — а значит, общая температура жидкости понижается.

Испарение происходит тем быстрее, чем выше температура жидкости (больше быстрых молекул), чем больше площадь открытой поверхности жидкости и чем ниже влажность воздуха.

Процесс, обратный испарению, когда молекулы из газообразного состояния переходят в жидкое, также называется конденсацией.

Насыщенный пар — это пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью: с поверхности жидкости испаряется столько же молекул, переходя в газ, сколько из газа конденсируется молекул, переходя в жидкое состояние.

Давление насыщенного пара не зависит от объема, который он занимает. Давление насыщенного пара увеличивается только за счет повышения его температуры (чем выше температура газа ― тем быстрее скорость молекул).

Относительная влажность воздуха равна:

\(\varphi = \frac{p_{пара}(T)}{p_{насыщ.пара}(T)} \cdot 100\%\) или \(\varphi = \frac{\rho_{пара}(T)}{\rho_{насыщ.пара}(T)} \cdot 100\%\)

\(p_{пара}(T)\) — давление пара при данной температуре Т (парциальное давление) [Па]

\(p_{насыщ.пара}(T)\) — давление насыщенного пара при данной температуре [Па]

\(\rho_{пара}(T)\) — плотность пара при данной температуре [кг/м3]. Плотность пара также называют абсолютной влажностью воздуха

\(\rho_{насыщ.пара}(T)\) — плотность насыщенного пара при данной температуре [кг/м3]

Давление и плотность насыщенного пара обычно определяются по таблицам.

Стоит отметить, что давление насыщенного пара с ростом температуры растет быстрее парциального давления. Это означает, что при высокой температуре относительная влажность будет низкой, а при низкой температуре — высокой. Это объясняет, почему выпадение росы обычно происходит перед рассветом.

Точка росы — температура, при которой пар, находящий в воздухе, становится насыщенным. При этой температуре относительная влажность воздуха равна 100%.

Относительная влажность воздуха не может превышать 100% — при \(\varphi = 100\%\) весь пар в воздухе является насыщенным паром — т. е. сколько молекул испаряется с поверхности жидкости, столько и конденсируется.

Чтобы найти массу сконденсировавшегося пара при изотермическом сжатии сосуда, необходимо найти начальную и конечную массу воды в воздухе. Разность между ними – и есть масса сконденсировавшейся воды.

Максимальное давление пара при температуре 100 ℃: 100 000 Па.