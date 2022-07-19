Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Физика
Механика
Законы Ньютона Простые механизмы Равномерное и равноускоренное движение Векторы в физике Движение по окружности. Гравитация Силы в природе Великие законы сохранения Механические колебания Работа. Мощность. КПД
Электродинамика
Волновая оптика Текстовые задания Магнитное поле Электрический ток Электростатика Геометрическая оптика. Линзы Ядерные реакции Электромагнитная индукция
Молекулярная физика
МКТ Фазовые переходы Плотность. Давление. Закон Паскаля Тепловые явления

Тепловые явления

Энергия всегда передается от более нагретого тела к менее нагретому.

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Температура тел, находящихся в тепловом равновесии, одинакова.

Если веществу сообщают тепло, то внутренняя энергия увеличивается.

Если вещество отдаёт тепло, то внутренняя энергия уменьшается.

При изменении температуры тела оно выделяет или поглощает энергию: \(Q = \text{cm}(t_{2} - t_{1})\)

\(Q\) — поглощенная или выделенная энергия [Дж]

\(m\) — масса тела [кг]

\(c\) — теплоёмкость тела [\(\frac{Дж}{кг \cdot К}\)]

\(t_{2}\) — конечная температура тела [\(℃\)]

\(t_{1}\) — начальная температура тела [\(℃\)]

Если вещество поглощает энергию, то \(Q > 0.\)

Если вещество отдаёт энергию, то \(Q < 0\).

В замкнутой системе выполняется уравнение теплового баланса:

\(Q_{отданное} = Q_{принятое}\)