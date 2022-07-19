Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Физика
Механика
Методы научного познания Алгоритм работы с силами Энергия. Импульс. Работа Гравитация Законы Ньютона Механические колебания Силы в природе Статика Движение
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2
Квантовая физика
Квантовая механика СТО Ядерные реакции Фотоэффект
Молекулярная физика
Газовые циклы Тепловая машина Фазовые переходы Молекулярно-кинетическая теория Пары Газовые процессы
Электродинамика
Магнитное поле Основные элементы цепей Электрическое поле Волновая оптика Геометрическая оптика. Линзы Индукция Колебательный контур Дифракционная решетка Вещество в электрическом поле Движение проводников Вспомогательные элементы цепи Электрические цепи
Формат ЕГЭ
Задание 24 Задание 29 Задание 26 Задание 30 Задание 25 Задание 27 Задание 28

Основные элементы цепей

Ток это направленное движение заряженных частиц.

Ток в проводниках создается перемещением электронов, так как они могут двигаться в материале свободно, в отличие от зафиксированных в узлах решеток атомов.

Сила тока равна величине заряда, проходящего в единицу времени через проводник \(I = \frac{q}{t}\), где:

\(I\) — сила тока, \(\lbrack A\rbrack\);

\(q\) — перемещенный через проводник заряд, \(\lbrack Кл\rbrack\);

\(t\) — время перемещения заряда, \(\lbrack с\rbrack\);

Проводник, через который проходит заряд, оказывает определенное сопротивление перемещению этого заряда. Связь между разностью потенциалов на концах проводника (напряжением), силой тока в участке цепи, и сопротивлением цепи носит название закона Ома.

Закон Ома для участка цепи имеет вид

\(I = \frac{U}{R}\), где:

\(I\) — сила тока \(\lbrack A\rbrack\);

\(U\) — напряжение (разность потенциалов) \(\lbrack B\rbrack\);

\(R\) — сопротивление \(\lbrack Ом\rbrack\);

Сопротивление проводника — это его физическая характеристика, не зависящая от силы тока в цепи или напряжения, и зависящая только от размеров проводника и материала из которого он изготовлен.

Сопротивление проводника равно \(R = \frac{\text{ρl}}{S}\), где

\(R\) — сопротивление \(\lbrack Ом\rbrack\);

\(I\) — длина проводника \(\lbrack м\rbrack\);

\(\rho\) — удельное сопротивление проводника \(\lbrack Ом\ \cdot м\rbrack\);

\(S\) — площадь поперечного сечения проводника \(\lbrack м^{2}\rbrack\)

Параллельное и последовательное соединение проводников.

При последовательном соединении общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех источников сопротивления \(R = R_{1} + R_{2} + R_{3} + \ldots + R_{n - 1} + R_{n}\), где

R — общее сопротивление всех источников сопротивления, \(\lbrack Ом\rbrack\)

\(R_{1},R_{2},R_{3},\ldots,R_{n - 1},R_{n}\)

сопротивление каждого из источников сопротивления в цепи, \(\lbrack Ом\rbrack\)

\(n\) — количество всех источников сопротивления в цепи.

Сила тока на каждом из источников сопротивления при последовательном соединении, и общая сила тока на участке цепи, одинаковы\(\ I = I_{1} = I_{2} = I_{3} = \ldots = I_{n - 1} = I_{n}\), где

\(I\) — сила тока на участке цепи, \(\lbrack A\rbrack\)

\(I_{1},I_{2},I_{3},\ldots,I_{n - 1},I_{n} -\)сила тока на каждом из источников сопротивления в цепи, \(\lbrack A\rbrack\)

Напряжение в участке цепи равно сумме напряжений на каждом из источников сопротивления

\(U = U_{1} + U_{2} + U_{3} + \ldots + U_{n - 1} + U_{n}\), где

\(U\) — напряжение на участке цепи, \(\lbrack B\rbrack\)

\(U_{1},U_{2},U_{3},\ldots,U_{n - 1},U_{n} -\)напряжение на каждом из источников сопротивления в цепи, \(\lbrack B\rbrack\)

При параллельном соединении общее сопротивление источников сопротивления вычисляется как \(\frac{1}{R} = \frac{1}{R_{1}} + \frac{1}{R_{2}} + \frac{1}{R_{3}} + \ldots + \frac{1}{R_{n - 1}} + \frac{1}{R_{n}}\).

Общее сопротивление двух параллельно соединенных резисторов равно

\(R = \frac{R_{1} \bullet R_{2}}{R_{1} + R_{2}}\).

Сила тока в цепи при параллельном соединении равна \(I = I_{1} + I_{2} + I_{3} + \ldots + I_{n - 1} + I_{n}\).

Напряжение в цепи и на каждом из источников сопротивления одинаковы \(\ U = U_{1} = U_{2} = U_{3} = \ldots = U_{n - 1} = U_{n}\).

Заряженные частицы в цепи всегда стремятся перемещаться по пути наименьшего сопротивления. Если хотя бы одна из ветвей цепи не нагружена сопротивлением — то весь ток будет перемещаться по ней. На рисунке показан пример цепи, у которой одна из ветвей — верхняя — не имеет сопротивления. Именно по ней пройдет весь ток, а общее сопротивление цепи будет равно нулю.

Конденсатор

Основная характеристика конденсатора — электроемкость или просто емкость С, определяемая как отношение заряда одной из обкладок конденсатора к разности потенциалов, т. е. напряжению между обкладками:

\(C = \frac{q}{U}\),

где \(C\) — емкость конденсатора \(\lbrack Ф\rbrack\);

\(q\) — заряд одной из обкладок конденсатора \(\lbrack Кл\rbrack\);

\(U\) — напряжение между обкладками \(\lbrack B\rbrack\).

При этом в емкость конденсатора не зависит от его заряда и определяется только его геометрическими параметрами (формой, размером и расстоянием между обкладками) и характеристиками материала, которым заполнено пространство между обкладками конденсатора. Напряжение (разность потенциалов) между обкладками будет устанавливаться в зависимости от того заряда, который сообщен конденсатору.

Единицы емкости.

В СИ за единицу электроемкости принят фарад (Ф). Емкостью 1 Ф обладает конденсатор, между обкладками которого устанавливается напряжение в 1В при сообщении ему заряда 1 Кл:

\(1\ \left\lbrack Ф \right\rbrack = \frac{1\ \lbrack Кл\rbrack}{1\ \lbrack В\rbrack}\).

На практике обычно приходится иметь дело с конденсаторами, емкость которых значительно меньше 1 Ф, поэтому используются доли этой единицы — микрофарад (мкФ), пикофарад (пФ): 1мкФ = 10-6Ф, 1пФ = 10-6мкФ = 10-12Ф.

Емкость плоского конденсатора.

Простейший конденсатор — система из двух плоских проводящих пластин, расположенных параллельно друг другу на малом по сравнению с размерами пластин расстоянии и разделенных слоем диэлектрика. Такой конденсатор называется плоским.

Его емкость рассчитывается по следующей формуле:

\(C = \frac{\varepsilon\varepsilon_{0}S}{d}\),

где \(C\) — емкость конденсатора \(\left\lbrack Ф \right\rbrack\);

\(\varepsilon ₀\) — электрическая постоянная,\(( \approx 8,85 \bullet 10^{- 12}\frac{с^{4}А^{2}}{м^{3}\ Кг})\)

\(\varepsilon\) — диэлектрическая проницаемость;

\(S\) — площадь обкладки \(\lbrack м^{2}\rbrack\);

\(d\) — расстояние между обкладками \(\lbrack м\rbrack\).

Пространство между обкладками конденсатора может быть заполнено любым диэлектриком (веществом, не проводящим электрический ток). Диэлектрики характеризуются величиной, называемой диэлектрической проницаемостью.

Диэлектрическая проницаемость \(\varepsilon\) — это безразмерная величина, показывающая во сколько раз напряженность электрического поля (или напряжение между его обкладками) в заполненном диэлектриком конденсаторе меньше, чем в отсутствии диэлектрика при том же заряде конденсатора. Другими словами, диэлектрическая проницаемость показывает, во сколько раз увеличится емкость конденсатора при заполнении его диэлектриком.

У твердых диэлектриков значение ε лежит в пределах от 4 до 7, а для жидких — от 2 до 81.

Батареи конденсаторов

При использовании конденсаторов, их иногда соединяют в батареи. При параллельном соединении n конденсаторов, напряжения U на них одинаковы, а полный заряд q батареи равен сумме зарядов конденсаторов qi, для каждого из которых, очевидно, справедливо \(q_{i} = C_{i}U\).

Картинки по запросу "параллельные конденсаторы"

Рассматривая батарею как один конденсатор, получаем q = CU, другой стороны q = q1 + q2+ … + qn = (C1 + C2 + … + Cn)U.

Получаем, что емкость батареи параллельно соединенных конденсаторов равна сумме емкостей этих конденсаторов: C = C1 + C2 + … + Cn.

Аналогично рассуждая для последовательного соединения конденсаторов, получаем, что емкость такой батареи конденсаторов можно посчитать по формуле:

\(\frac{1}{C} = \frac{1}{C_{1}} + \frac{1}{C_{2}} + \frac{1}{C_{3}} + \ldots\frac{1}{C_{n}}\)....

Картинки по запросу "параллельные конденсаторы"

При последовательном соединении емкость батареи меньше самой малой из емкостей соединенных конденсаторов.

Поле вне и внутри конденсатора.

Электрическое поле плоского конденсатора в основном локализовано между пластинами и вне конденсатора равно нулю. Поле внутри конденсатора можно выразить через напряжение следующим образом:

\(E = \frac{U}{d}\).

Энергия плоского конденсатора.

Заряженный конденсатор обладает энергией, которая выражается следующим образом через C, q и U:

\(W = \frac{\text{qU}}{2} = \frac{CU^{2}}{2} = \frac{q^{2}}{2C}\)

Очень важно понимать, какую из формул удобнее применять в каждой конкретной задаче. Например, если в задаче изменяется заряда конденсатора, то следует применять формулу \(W = \frac{CU^{2}}{2}\), если же изменяется заряд, то

\(W = \frac{q^{2}}{2C}\).

Энергетические превращения в конденсаторах

Рассмотрим плоский конденсатор с воздушным зазором, подсоединенный к источнику постоянного напряжения U0. Будем раздвигать пластины конденсатора от расстояния d1 до расстояния d2 в двух случаях: предварительно отсоединив конденсатор от источника питания и не отсоединяя конденсатор от источника питания.

В первом случае, заряд на обкладках конденсатора все время остается неизменным q = CU = const, хотя емкость и напряжение изменяются при движении пластин. Зная напряжение на конденсаторе в начальный момент, находим величину этого заряда \(q = C_{1}U_{0} = \frac{\varepsilon_{0}S}{d_{1}}U_{0}\). Посмотрим, как изменится энергия конденсатора в этом случае. Поскольку заряд конденсатора остается неизменным, применим формулу \(W = \frac{q^{2}}{2C}\)и получим:

\(W_{2} - W_{1} = \frac{q^{2}}{2}(\frac{1}{C_{1}} - \frac{1}{C_{2}})\)

Во втором случае, когда конденсатор подсоединен к источнику питания, сохраняться будет напряжение, и изменение энергии конденсатора можно рассчитывать по следующей формуле:

\(W_{2} - W_{1} = \frac{U_{0}^{2}}{2}(C_{2} - C_{1})\)

Катушка индуктивности

Катушка индуктивности — это катушка, свернутая из изолированного проводника.

На электрических схемах катушка индуктивности обозначается как .

Ток, проходя через проводник, создает магнитное поле. Магнитное поле катушки индуктивности имеет вид

Магнитное поле катушки индуктивности создает магнитный поток. Магнитный поток проходит через катушку и ограничен ее внутренним контуром:

Магнитный поток, который создает ток, протекая через катушку индуктивности, равен\(\ Ф = LI\), где

\(Ф\) — магнитный поток \(\lbrack Вб\rbrack\);

\(L\) — индуктивность \(\lbrack Гн\rbrack\);

\(I\) — сила тока \(\lbrack А\rbrack\).

Магнитный поток, пронизывающий катушку, через которую проходит ток, постоянен. Но если изменяется сила тока в цепи, то, как видно из формулы, изменяется и величина магнитного потока. Согласно правилу Ленца, при изменении магнитного потока, в цепи возникает индукционный ток, который своим магнитным полем стремится возвратить значение магнитного потока. Таким образом, в цепи возникает ЭДС самоиндукции, которая стремится вернуть прежнюю величину тока.