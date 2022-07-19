Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Физика
Механика
Векторы в физике Великие законы сохранения Работа. Мощность. КПД Простые механизмы Равномерное и равноускоренное движение Движение по окружности. Гравитация Силы в природе Механические колебания Законы Ньютона
Электродинамика
Магнитное поле Электрический ток Электростатика Геометрическая оптика. Линзы Ядерные реакции Электромагнитная индукция Волновая оптика Текстовые задания
Молекулярная физика
Тепловые явления МКТ Фазовые переходы Плотность. Давление. Закон Паскаля

Великие законы сохранения

Энергия

В механике изучают движение и взаимодействие тел друг с другом. Поэтому принято различать два вида механической энергии: кинетическую энергию, обусловленную движением тел, и потенциальную энергию, обусловленную взаимодействием тел.

Кинетическая энергия

Любое движущееся тело обладает кинетической энергией, определяемой как:

\(Е_{к} = \frac{mv^{2}}{2}\),

где Eк — кинетическая энергия тела (Дж);

m — масса тела (кг);

V — скорость тела (м/с).

Из формулы видно, что чем больше масса и скорость тела, тем выше его кинетическая энергия.

Кроме кинетической энергии, связанной с движением тела, существует второй тип энергии ― потенциальная энергия.

Потенциальная энергия тела

В физике потенциальной энергией называют энергию, которая определяется взаимным положением взаимодействующих тел или частей одного и того же тела.

Тело, поднятое над землёй, имеет потенциальную энергию:

Eп = mgh,

где Eп — потенциальная энергия тела (Дж);

m — масса тела (кг);

h — высота, на которую поднято тело (м)

g — ускорение свободного падения (м/с2).

В этой формуле фигурирует высота h, на которую поднято тело. Отсчитывать эту высоту можно от любого уровня, в зависимости от того, как это удобно сделать в конкретной задаче. Обычно энергию отсчитывают от поверхности земли, стола, пола и так далее.

Кроме потенциальной энергии тела, поднятого над землёй, существует ещё потенциальная энергия деформированной (сжатой или растянутой) пружины.

Деформированная (сжатая или растянутая) пружина обладает потенциальной энергией:

\(Е_{п} = \frac{kx^{2}}{2}\), где

k ― коэффициент упругости (Н/м);

x ― величина деформации (м).

Полной механической энергией E называют сумму потенциальной и кинетической энергий E = Eк + Eп

Особый интерес в физике вызывает понятие замкнутой системы.

Замкнутая система — это система, на которую не действуют внешние силы.

Значимость этого понятия раскрывается при рассмотрении полной механической энергии системы. Оказывается, что в замкнутой системе полная механическая энергия сохраняется. Это утверждение носит название закона сохранения энергии.

Иными словами, если на систему не действуют внешние силы, то энергия в начальный момент равна энергии в конечный момент.

На рисунке ниже показано как потенциальная энергия переходит в кинетическую. В точке 1 тело обладает наибольшей потенциальной энергией, а кинетическая энергия, в свою очередь, равняется нулю, поскольку тело не движется. Падая, тело приобретает скорость, а соответственно и кинетическую энергию, поэтому в точке 2 тело обладает кинетической энергией и меньшей, по сравнению с первым случаем (поскольку высота меньше), потенциальной энергией. В точке 3 вся потенциальная энергия перешла в кинетическую энергию.

http://fizmat.by/pic/PHYS/page67/im4.png

Несмотря на то, что в каждые моменты времени тело двигалось с разной скоростью, энергия в во всех трёх точках была одинакова, вследствие её сохранения E1 = E2 = E3.

Однако если наша система не замкнутая, например, на груз действует сила трения, механическая энергия не сохраняется, часть энергии вследствие трения переходит в тепло. Например, шайба, скользящая по льду, постепенно будет терять скорость и, соответственно, энергию из-за трения с поверхностью.

Закон сохранения энергии

В замкнутой системе полная механическая энергия сохраняется

Импульс

Импульс тела:

\(\overrightarrow{p} = m\overrightarrow{v}\) ,

где \(\overrightarrow{p}\) ― импульс тела (кгм/с), m ― масса тела (кг), \(\overrightarrow{v}\) ― скорость тела (м/с).

Импульс ― векторная величина и сонаправлена со скоростью тела.

Тела могут обмениваться импульсами. Например, если движущийся шарик столкнется с покоящимся, то дальше они оба приобретут скорость и начнут двигаться. Для того, чтобы понять, как передается импульс и вычислить его, возникла необходимость распознавать разные виды ударов.

Удар, после которого объекты продолжают существовать отдельно ― абсолютно упругий удар.

https://education.maximumtest.ru/images/docx14151372785526/image4.png

Удар, после которого тела слипаются и двигаются вместе ― абсолютно неупругий.

https://education.maximumtest.ru/images/docx14151372785526/image5.png

Возникает вопрос: зачем вообще нужен этот импульс?

На самом деле импульс ― это еще одна величина, которая, как и энергия сохраняется. Как и для энергии, для импульса существует закон сохранения и формулируется он очень похоже: в замкнутой системе векторная сумма импульсов всех тел системы постоянна. Именно свойство сохранения импульса делает его такой важной для нас величиной.

\(\overrightarrow{p_{1}} + \overrightarrow{p_{2}} = \overrightarrow{p_{1}}' + \overrightarrow{p_{2}}'\)

Закон сохранения импульса для разных ударов:

для абсолютно упругого удара:

\(m_{1}\overrightarrow{v_{1}} + m_{2}\overrightarrow{v_{2}} = m_{1}\overrightarrow{u_{1}} + m_{2}\overrightarrow{u_{2}}\)

для абсолютно неупругого удара:

\(m_{1}\overrightarrow{v_{1}} + m_{2}\overrightarrow{v_{2}} = (m_{1} + m_{2})\overrightarrow{u}\) .

Если при отсутствии внешних сил импульс сохраняется, то, когда появятся внешне силы, он начнет изменяться. Причем важно не только значение воздействующей силы, но и время ее воздействия:

\(\mathrm{\Delta}\overrightarrow{p} = \overrightarrow{F}\mathrm{\Delta}t\),

где \(\mathrm{\Delta}\overrightarrow{p}\) ― изменение импульса (кг·м/с),

\(\overrightarrow{F}\) ― сила (Н),

∆t ― время (с).