Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Физика
Механика
Векторы в физике Движение по окружности. Гравитация Работа. Мощность. КПД Равномерное и равноускоренное движение Силы в природе Великие законы сохранения Механические колебания Законы Ньютона Простые механизмы
Электродинамика
Геометрическая оптика. Линзы Ядерные реакции Электромагнитная индукция Волновая оптика Текстовые задания Магнитное поле Электрический ток Электростатика
Молекулярная физика
Тепловые явления МКТ Фазовые переходы Плотность. Давление. Закон Паскаля

Электромагнитная индукция

Электромагнитная индукция ― явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через контур.

Если контур разомкнут, то на его концах наблюдается разносность потенциалов, равная ЭДС индукции.

ЭДС электромагнитной индукции возникает только тогда, когда изменяется магнитный поток.

Изменение модуля или направление вектора магнитной индукции или площади контура неизбежно приводят к тому, что в контуре возникает электродвижущая сила.

Правило Ленца

С помощью этого правила можно определить, куда направлен индукционный ток

Правило Ленца: индуцированный ток всегда направлен так, чтобы магнитное поле, которое он создает, препятствовало изменению магнитного потока.

Если магнитный поток, проходящий через площадь контура, уменьшается, то магнитное поле индуцированных токов будет стремиться его увеличить.

Если поток увеличивается ― магнитное поле индуцированных токов будет стремиться его уменьшить.

Для того, чтобы в контуре вообще мог возникать индукционный ток, должно выполняться два условия:

  1. Контур должен быть замкнут, не должен содержать разрывов

  2. Контур должен быть из проводящего материала.