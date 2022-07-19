Электростатика

Кулону экспериментально удалось установить закон взаимодействия неподвижных заряженных тел.
При этом оказалось, что заряды одного знака отталкиваются, а заряды разных знаков притягиваются.
Чем ближе к друг другу находятся заряды, тем взаимодействие между ними сильнее , чем дальше — тем слабее
Взаимодействие зарядов происходит через электрическое поле.
При трении некоторых нейтральных тел (например, стекла и бумаги, пластмассы и шерсти) электроны переходят от одного тела к другому. Нарушается равенство сумм положительных и отрицательных зарядов, вследствие чего тела заряжаются. Процесс зарядки тел называется электризацией.
1. Электризация за счет трения — при этом электроны переходят с одного тела на другое.
2. Электризация за счет влияния — при этом заряды перераспределяются внутри тела без перехода между телами.
Если тела одинаковые, то заряд при их соприкосновении делится пополам.