Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Физика
Механика
Консервативные силы. Сила тяжести и сила упругости Простые механизмы Сила Архимеда Статика Масса. Плотность. Объем Давление. Барометры Работа в физике. Мощность Импульс Законы Ньютона КПД Энергия. Виды энергий Сила реакции опоры. Вес тела. Сила трения Равномерное и равноускоренное движение Математика в физике. Физические величины Гидростатика Явление инерции

Плотность. Давление. Закон Паскаля

Плотность — физическая величина, показывающая, какую массу умеет кубический метр некоторого вещества. Является табличной величиной, постоянной для каждого вещества.

\(\rho = \frac{m}{V}\), где

\(\rho\) ― плотность [кг/м3]

m― масса [кг]

V ― объём [м3]

Давление — физическая величина, равная силе, действующей на поверхность, делённой на площадь этой поверхности

\(p = \frac{F}{S}\), где

р ― давление [Па]

F ― сила [H]

S ― площадь [м2]

Закон Паскаля: давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку без изменений во всех направлениях.

Давление столба жидкости на дно сосуда:

\(P = \rho gh\), где

Р — давление столба жидкости на дно [Па],

ρ — плотность жидкости [кг/м3],

g — ускорение свободного падения [м/с2]

h — высота столба жидкости [м].

Аналогичным образом можно найти среднее давление столба жидкости на стенку сосуда: \(P = \frac{\text{ρgh}}{2}\)

Принцип сообщающихся сосудов:

Если сосуды с одинаковой жидкостью соединены, уровни жидкости в них также одинаковы.

Если жидкость в сосудах разная, после соединения сосудов уровни жидкости в них перераспределятся так, чтобы давление в каждом сосуде было одинаково.