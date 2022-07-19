Векторы в физике

В физике огромную роль играют векторные величины, то есть те величины, которые имеют кроме численного значения ещё и какое-то направление. Это такие величины как скорость, электрическое поле, сила, и т. д.

Векторная природа этих величин ― важнейший аспект, который нельзя опустить на экзамене. Дело в том, что для успешной сдачи экзамена необходима правильная работа с векторами, поскольку встречаться они будут много и часто.

Первое, что нам понадобится ― научиться складывать вектора.

Сложение векторов

В физике все вектора, которые будет необходимо складывать, будут складываться по правилу параллелограмма. Рассмотрим, как оно работает. Если есть два вектора, которые нужно сложить

То сначала мы должны достроить эти вектора до параллелограмма:

Тогда получившаяся диагональ будет являться суммарным вектором, который мы и хотели найти.

Частным случаем сложения векторов является