Силы в природе

Динамика — раздел механики, изучающий законы и причины, вызывающие движение тела, т.е. движение материальных тел под действием приложенных к ним сил. В механике имеют дело с тремя типами сил: силы тяготения, силы упругости и силы трения. Сила измеряется в ньютонах [Н].
\(F_{тяжести} = mg\)
Fтяжести — сила тяжести, [Н];
m — масса тела, [кг];
g — ускорение свободного падения, [Н/кг] или [м/c2].
Данная сила действует на любой объект, обладающий массой, и мы постоянно ощущаем действие этой силы на себе. Ускорение свободного падения не зависит от массы тела, вблизи Земли g ≈ 10м/c2.
\(\overrightarrow{P}\) — вес тела [Н]
\(\overrightarrow{Т}\) — сила натяжения подвеса [Н]
\(\overrightarrow{N}\) — сила реакции опоры [Н]
Если тело не касается опоры или подвеса, то его вес сила реакции опоры равны нулю.
Fвнеш = kΔx. Коэффициент k называется жесткостью тела и измеряется в Н/м.
Сила упругости равна по модулю деформирующей силе и направлена в противоположную сторону:
\(\overrightarrow{F_{упр}} = - \overrightarrow{F_{внеш}}\)
Таким образом, сила упругости вычисляется по формуле: Fупр = kΔx.
При параллельном соединении двух пружин с коэффициентами жесткостей k1 и k2, жесткость системы равна сумме жесткостей k = k1 + k2. При последовательном соединении обратная общая жесткость системы равна сумме обратных жесткостей каждой из пружин:\(\frac{1}{k} = \frac{1}{k_{1}} + \frac{1}{k_{2}}\).
\(\overrightarrow{F_{тр.покоя}} = - \overrightarrow{F}\)
С ростом приложенной силы, будет расти и сила трения покоя. Шкаф останется на месте до тех пор, пока приложенная сила не превысит максимально возможное значение силы трения покоя Fтр.max, и уже после этого начнется движение.
Сила трения скольжения равна максимальной силе трения покоя и пропорциональна силе реакции опоры N между трущимися поверхностями: Fтр = Fтр.max = μN. Сила реакции опоры N равна по модулю силе нормального давления P со стороны тела на опору. Значит, силу трения можно вычислять по формуле Fтр= μP. Коэффициент трения μ определяется материалами соприкасающихся тел. Сила трения скольжения не зависит от площади соприкосновения.
На тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила. Данная сила называется силой Архимеда, направлена вверх и вычисляется по формуле: FA = ρgV. Здесь ρ — плотность тела, g — ускорение свободного падения, V — объем погруженной части тела.
\(F_{тяжести} > F_{А}\) — тело тонет
\(F_{тяжести} = F_{А}\) — тело плавает
\(F_{тяжести} < F_{А}\) — тело всплывает до тех пор, пока не начинает плавать
ρтела > ρжидкости — тело тонет
ρтела = ρжидкости — тело плавает
ρтела < ρжидкости — тело всплывает до тех пор, пока не начнет плавать.
Если плотность тела меньше плотности жидкости, то объем погруженной части тела вычисляется по формуле:
\(V_{погруж} = V_{тела}\frac{\rho_{тела}}{\rho_{жидкости}}\)
Сила сопротивления возникает при движении тела в жидкости или газе. Она направлена противоположно скорости движения тела относительно среды и тормозит движение тела.
Величина силы сопротивления зависит от размеров, формы, состояния поверхности, скорости относительно среды и от свойств среды.
Частный случай силы реакции опоры, сила натяжения нити \(\overrightarrow{Т}\) точно также численно равна весу тела. При этом ее направление, как и у силы упругости пружины всегда против деформации — то есть от концов нити к ее центру.
Важно особенностью нити является равенство сил натяжения на ее концах, а в случае с нерастяжимой нитью — передача модуля ускорения от одного конца к другому (в задачах — от одного тела к другому, связанному с первым). При этом не обязательно должны совпадать направления ускорений тел, но обязательно совпадают модули.