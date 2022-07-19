Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Физика
Молекулярная физика
Тепловая машина Фазовые переходы Молекулярно-кинетическая теория Пары Газовые процессы Газовые циклы
Электродинамика
Вещество в электрическом поле Электрическое поле Волновая оптика Вспомогательные элементы цепи Индукция Колебательный контур Основные элементы цепей Движение проводников Электрические цепи Геометрическая оптика. Линзы Дифракционная решетка Магнитное поле
Формат ЕГЭ
Задание 27 Задание 26 Задание 25 Задание 24 Задание 28 Задание 29 Задание 30
Механика
Силы в природе Алгоритм работы с силами Энергия. Импульс. Работа Статика Гравитация Законы Ньютона Механические колебания Движение Методы научного познания
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 3
Квантовая физика
Квантовая механика СТО Ядерные реакции Фотоэффект

Статика

Момент силы относительно какой-то точки — это произведение силы на плечо этой силы.

M = FL, где

M ― момент силы [Hм]

F ― сила [H]

L ― плечо силы [м]

Плечо силы ― это кратчайшее расстояние (перпендикуляр) от точки, относительно которой определяется момент, до вектора силы.

Если такой перпендикуляр невозможно провести, через силу проводится линия действия силы – прямая, совпадающая с вектором силы, цель которой – удлинить вектор, чтобы к нему можно было провести перпендикуляр от точки вращения.

Условие равновесия

Для того, чтобы система находилась в равновесии, должна равняться нулю векторная сумма всех сил и алгебраическая сумма моментов этих сил.

\(\sum_{}^{}\overrightarrow{F} = 0\);

\(\sum_{}^{}М = 0\).

Иными словами, сумма моментов, вращающих по часовой стрелке, должна равняться сумме моментов, вращающих против часовой стрелки.

Стоит помнить, что, если сам рычаг (то есть вращающийся элемент) имеет массу, он имеет и момент своей силы тяжести, которая направлена их его центра тяжести. Центр тяжести всех рычагов на экзамене совпадает с геометрическим центром рычага.

Гидростатика

Давление — физическая величина, равная силе, действующей на поверхность, делённой на площадь этой поверхности.

\(p = \frac{F}{S}\), где

р ― давление [Па]

F ― сила [H]

S ― площадь [м2]

Закон Паскаля: давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку без изменений во всех направлениях.

Давление столба жидкости на дно сосуда:

\(P = \rho gh\), где

Р — давление столба жидкости на дно [Па],

ρ — плотность жидкости [кг/м3],

g — ускорение свободного падения [м/с2]

h — высота столба жидкости [м].

Аналогичным образом можно найти среднее давление столба жидкости на стенку сосуда: \(P = \frac{\text{ρgh}}{2}\)

Принцип сообщающихся сосудов:

Если сосуды с одинаковой жидкостью соединены, уровни жидкости в них также одинаковы.

Если жидкость в сосудах разная, после соединения сосудов уровни жидкости в них перераспределятся так, чтобы давление в каждом сосуде было одинаково.

Принцип гидравлической машины (пресса):

Объем, вытесненный из одного колена машины, полностью переходит в другое колено:

\(S_{1}h_{1} = S_{2}h_{2}\), где

S1 — площадь малого поршня [м2],

h1 — ход малого поршня [м],

S2 — площадь большого поршня [м2],

H2 — ход большого поршня [м].

Закон Архимеда: на тело, погружённое в жидкость (или газ), действует выталкивающая сила F = ρgV, где

F ― сила Архимеда [H]

ρ — плотность жидкости или газа [кг/м3]

g — ускорение свободного падения [м/с2]

V — объём погружённой части тела [м3]