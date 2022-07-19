Электризация. Электрическое поле

Кулону экспериментально удалось установить закон взаимодействия неподвижных заряженных тел —закон Кулона: сила взаимодействия двух точечных неподвижных заряженных тел в вакууме прямо пропорциональна произведению модулей заряда и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

\(F = \frac{kq_{1}q_{2}}{R^{2}}\) , где: F ― сила Кулона [Н]; q 1 , q 2 ― заряды [Кл]; r ― расстояние между зарядами [м]; k ― коэффициент пропорциональности равный 9 ∙ 109 \(\lbrack\frac{Н \bullet м^{2}}{Кл^{2}}\rbrack\) .

При этом оказалось, что заряды одного знака отталкиваются, а заряды разных знаков притягиваются.

Напряженностью электрического поля называется векторная физическая величина, равная отношению силы, с которой поле действует на пробный точечный заряд, к величине этого заряда.

Однако более применимой явлется формула напряженности поля, созданное точечны зарядом:

\(E = \frac{\text{kq}}{R^{2}}\), где:

q ― заряд [Кл];

R ― расстояние от заряда до точки, в которой проводятся измерения [м];

k ― коэффициент пропорциональности равный 9 ∙ 109 \(\lbrack\frac{Н \cdot м^{2}}{Кл^{2}}\rbrack\) .

Напряженность электрического поля «выходит» из положительного заряда и «входит» в отрицательный.

Принцип суперпозиции полей: если в точке пространства несколько заряженных частиц создают поля, напряженности которых равны \(\overrightarrow{Е_{1}}\) и \(\overrightarrow{Е_{2}}\), то результирующая напряженность поля в этой точке равна векторной сумме полей \(\overrightarrow{Е} = \overrightarrow{Е_{1}} + \overrightarrow{Е_{2}}\) .

При этом вектора могут иметь разную длину. Чтобы определить ее, нужно сравнить модули зарядов, их знаки и расстояние от каждого заряда до точки, где ищется напряженность.

Электрическая сила

Если поместить заряженное тело в электрическое поле (внешнее или поле соседнего заряда), то заряженное тело начнет двигаться в соответствии с правилами, описанными выше. Но само движение тела возможно только за счет действия на него силы, которая называется электрическая и находится как:

\(\overrightarrow{F} = q\overrightarrow{Е}\), где:

F – электрическая сила, с которой поле действует на заряд [Н],

q – заряд [Кл],

E – напряженность поля [Н/Кл]

Электростатический потенциал точечного заряда выражается формулой: \(\varphi = \frac{\text{kq}}{R}\), где q ― заряд [Кл]; R ― расстояние от заряда до точки, в которой проводятся измерения [м]; k ― коэффициент пропорциональности равный 9 ∙ 109 \(\lbrack\frac{Н \bullet м^{2}}{Кл^{2}}\rbrack\).

Для потенциала так же справедлив принцип суперпозиции: потенциал поля, созданного в точке несколькими точечными зарядами, равен сумме потенциалов полей, создаваемых в этой точке каждым зарядом по отдельности:

φ = φ 1 + φ 2 + φ 3 + … +φ n

Разность потенциалов между двумя точками в постоянном электрическом поле определяется выражением ∆φ = - Ed ∆φ ― разность потенциалов [В]; E ― напряженность однородного электрического поля [В/м]; d ― расстояние между точками, между которыми определяется разность потенциалов. [м].

Работа совершаемая электрическими силами определяется через разность потенциалов, как A = - ∆φ ∙ q: А — работа [Дж]; ∆φ — разность потенциалов [В]; q — заряд [Кл]. Работа не зависит от траектории, а зависит только от начального и конечного положения тела.

\(A_{1} = A_{2} = A_{3}\) .