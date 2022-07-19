Гравитация

Гравитационное взаимодействие описывается законом всемирного тяготения Ньютона.

Закон гласит, что сила гравитационного притяжения между двумя материальными точками массы m 1 и m 2 , разделёнными расстоянием r, пропорциональна обеим массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния — то есть:

\(F = \frac{Gm_{1}m_{2}}{R_{планеты}^{2}}\) , где

F ― сила гравитации [Н],

m 1 и m 2 ― массы тел [кг],

R ― расстояние между центрами тел [м],

G — гравитационная постоянная, равная 6,7 ∙ 10−11 [Н∙м2/кг2].

По 3-ему закону Ньютона

F 1 = F 2

Ускорения свободного падения для всех тел одинаково и не зависит от массы тела. Тяжелое и лёгкое тело в отсутствии силы сопротивления воздуха будут падать вниз с одинаковой скоростью.

Ускорение свободного падения у поверхности планеты:

\(a = \frac{\text{GM}}{R_{планеты}^{2}}\),где

M ― массы планеты [кг],

R ― радиус планеты [м],

G — гравитационная постоянная, равная 6,7 ∙ 10−11 [Н∙м2/кг2].

Все спутники двигаются вокруг планет на определенных орбитах: под действием гравитационной силы тело совершает движение по окружности, двигаясь с определенной скоростью.

Cкорость движения тела по орбите выражается формулой: \(V = \sqrt{\frac{\text{GM}}{R_{орб}}}\) , где V ― Скорость движения спутника по орбите [м/с] , М ― масса планеты [кг], G — гравитационная постоянная, равная 6,7 ∙ 10−11 [Н∙м2/кг2]. R ― радиус орбиты [м].

Первая космическая скорость — скорость, необходимая для движения над поверхностью планеты.

При замене радиуса орбиты на радиус планеты получается формула первой космической скорости:

\(V_{I} = \sqrt{\frac{\text{GM}}{R_{планеты}}}\) , где

\(V_{I}\) ― первая космическая скорость [м/с] ,

М ― масса планеты [кг],

G — гравитационная постоянная, равная 6,7 ∙ 10−11 [Н∙м2/кг2].

\(R_{планеты}\) ― радиус планеты [м].

Иногда первую космическую скорость удобно рассчитывать через ускорение свободного падения на поверхности планеты:

\(V_{I} = \sqrt{aR_{планеты}}\), где

а — ускорение свободного падения на поверхности планеты

R — радиус планеты

Применение этой формулы возможно только при расчетах космических скоростей и не может быть использовано для расчета скорости движения спутника по орбите.

Вторая космическая скорость — скорость, которую должно иметь тело, чтобы вырваться от притяжения своей планеты.

Её значение ровно в корень из двух раз больше значения первой космической скорости:

\(V_{II} = V_{I}\sqrt{2} = \sqrt{\frac{2GM}{R_{планеты}}}\),где

\(V_{II}\) — вторая космическая скорость;

\(V_{I}\) — первая космическая скорость;

M и R — масса и радиус планеты.