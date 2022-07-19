Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Физика
Электродинамика
Геометрическая оптика. Линзы Колебательный контур Основные элементы цепей Вещество в электрическом поле Электрические цепи Индукция Дифракционная решетка Магнитное поле Электрическое поле Движение проводников Волновая оптика Вспомогательные элементы цепи
Формат ЕГЭ
Задание 30 Задание 25 Задание 28 Задание 29 Задание 27 Задание 24 Задание 26
Механика
Силы в природе Алгоритм работы с силами Статика Механические колебания Гравитация Законы Ньютона Методы научного познания Энергия. Импульс. Работа Движение
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 1
Квантовая физика
Квантовая механика СТО Ядерные реакции Фотоэффект
Молекулярная физика
Газовые процессы Газовые циклы Тепловая машина Фазовые переходы Молекулярно-кинетическая теория Пары

Гравитация

Гравитационное взаимодействие описывается законом всемирного тяготения Ньютона.

Закон гласит, что сила гравитационного притяжения между двумя материальными точками массы m1 и m2, разделёнными расстоянием r, пропорциональна обеим массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния — то есть:

\(F = \frac{Gm_{1}m_{2}}{R_{планеты}^{2}}\) , где

F ― сила гравитации [Н],

m1 и m2 ― массы тел [кг],

R ― расстояние между центрами тел [м],

G — гравитационная постоянная, равная 6,7 ∙ 10−11 [Нм2/кг2].

По 3-ему закону Ньютона

F1 = F2

Ускорения свободного падения для всех тел одинаково и не зависит от массы тела. Тяжелое и лёгкое тело в отсутствии силы сопротивления воздуха будут падать вниз с одинаковой скоростью.

Ускорение свободного падения у поверхности планеты:

\(a = \frac{\text{GM}}{R_{планеты}^{2}}\),где

M ― массы планеты [кг],

R ― радиус планеты [м],

G — гравитационная постоянная, равная 6,7 ∙ 10−11 [Нм2/кг2].

Все спутники двигаются вокруг планет на определенных орбитах: под действием гравитационной силы тело совершает движение по окружности, двигаясь с определенной скоростью.

Cкорость движения тела по орбите выражается формулой:

\(V = \sqrt{\frac{\text{GM}}{R_{орб}}}\) , где

V ― Скорость движения спутника по орбите [м/с] ,

М ― масса планеты [кг],

G — гравитационная постоянная, равная 6,7 ∙ 10−11 [Нм2/кг2].

R ― радиус орбиты [м].

Первая космическая скорость — скорость, необходимая для движения над поверхностью планеты.

При замене радиуса орбиты на радиус планеты получается формула первой космической скорости:

\(V_{I} = \sqrt{\frac{\text{GM}}{R_{планеты}}}\) , где

\(V_{I}\) ― первая космическая скорость [м/с] ,

М ― масса планеты [кг],

G — гравитационная постоянная, равная 6,7 ∙ 10−11 [Нм2/кг2].

\(R_{планеты}\) ― радиус планеты [м].

Иногда первую космическую скорость удобно рассчитывать через ускорение свободного падения на поверхности планеты:

\(V_{I} = \sqrt{aR_{планеты}}\), где

а — ускорение свободного падения на поверхности планеты

R — радиус планеты

Применение этой формулы возможно только при расчетах космических скоростей и не может быть использовано для расчета скорости движения спутника по орбите.

Вторая космическая скорость — скорость, которую должно иметь тело, чтобы вырваться от притяжения своей планеты.

Её значение ровно в корень из двух раз больше значения первой космической скорости:

\(V_{II} = V_{I}\sqrt{2} = \sqrt{\frac{2GM}{R_{планеты}}}\),где

\(V_{II}\) — вторая космическая скорость;

\(V_{I}\) — первая космическая скорость;

M и R — масса и радиус планеты.