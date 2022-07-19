Испарение происходит только с поверхности жидкости и существует при любой температуре (кипение — во всем объеме жидкости и только при температуре кипения). При испарении жидкость покидают наиболее быстрые молекулы, следовательно, остаются более медленные — а значит, общая температура жидкости понижается.
Испарение происходит тем быстрее, чем выше температура жидкости (больше быстрых молекул), чем больше площадь открытой поверхности жидкости и чем ниже влажность воздуха.
Процесс, обратный испарению, когда молекулы из газообразного состояния переходят в жидкое, также называется конденсацией.
Давление насыщенного пара не зависит от объема, который он занимает. Давление насыщенного пара увеличивается только за счет повышения его температуры (чем выше температура газа ― тем быстрее скорость молекул).
\(\varphi = \frac{p_{пара}(T)}{p_{насыщ.пара}(T)} \cdot 100\%\) или \(\varphi = \frac{\rho_{пара}(T)}{\rho_{насыщ.пара}(T)} \cdot 100\%\)
\(p_{пара}(T)\) — давление пара при данной температуре Т (парциальное давление) [Па]
\(p_{насыщ.пара}(T)\) — давление насыщенного пара при данной температуре [Па]
\(\rho_{пара}(T)\) — плотность пара при данной температуре [кг/м3]. Плотность пара также называют абсолютной влажностью воздуха
\(\rho_{насыщ.пара}(T)\) — плотность насыщенного пара при данной температуре [кг/м3]
Давление и плотность насыщенного пара обычно определяются по таблицам.
Стоит отметить, что давление насыщенного пара с ростом температуры растет быстрее парциального давления. Это означает, что при высокой температуре относительная влажность будет низкой, а при низкой температуре — высокой. Это объясняет, почему выпадение росы обычно происходит перед рассветом.
Относительная влажность воздуха не может превышать 100% — при \(\varphi = 100\%\) весь пар в воздухе является насыщенным паром — т. е. сколько молекул испаряется с поверхности жидкости, столько и конденсируется.
Чтобы найти массу сконденсировавшегося пара при изотермическом сжатии сосуда, необходимо найти начальную и конечную массу воды в воздухе. Разность между ними – и есть масса сконденсировавшейся воды.