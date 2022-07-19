Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Физика
Электродинамика
Электрическое поле и принцип суперпозиции полей Конденсатор Электрический ток Последовательное и параллельное соединение проводников Работа и мощность постоянного тока Вещество в электрическом поле. Металлы и диэлектрики Электромагнитная индукция Электростатика Геометрическая оптика. Линзы Магнитное поле Потенциальная энергия заряженного тела. Разность потенциалов
Молекулярная физика
МКТ Тепловая машина Фазовые переходы Газовые циклы Газовые процессы
Механика
Движение под углом к горизонту Законы Ньютона Движение Статика Движение по окружности. Гравитация Импульс Силы в природе Алгоритм работы с силами Энергия
Квантовая и ядерная физика
Квантовая механика Ядерные реакции

Электростатика

Кулону экспериментально удалось установить закон взаимодействия неподвижных заряженных тел.

При этом оказалось, что заряды одного знака отталкиваются, а заряды разных знаков притягиваются.

Чем ближе к друг другу находятся заряды, тем взаимодействие между ними сильнее , чем дальше — тем слабее

Взаимодействие зарядов происходит через электрическое поле.

Электрическое поле — форма материи, посредством которой осуществляется электрическое взаимодействие заряженных тел, оно окружает любое заряженное тело. Обнаружить его можно только по воздействию на другие заряженные тела.

При трении некоторых нейтральных тел (например, стекла и бумаги, пластмассы и шерсти) электроны переходят от одного тела к другому. Нарушается равенство сумм положительных и отрицательных зарядов, вследствие чего тела заряжаются. Процесс зарядки тел называется электризацией.

Способы электризации:

1. Электризация за счет трения — при этом электроны переходят с одного тела на другое.

2. Электризация за счет влияния — при этом заряды перераспределяются внутри тела без перехода между телами.

Если тела одинаковые, то заряд при их соприкосновении делится пополам.